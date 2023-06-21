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Контур, Naumen, УЦСБ: спикеры из крупных компаний выступят на Евразийской IT Неделе

Контур, Naumen, УЦСБ: спикеры из крупных компаний выступят на Евразийской IT Неделе
Иллюстрация: «Евразийская IT Неделя»

Low-code, искусственный интелект, IT-тренды, кибератаки и метавселенная — об этом расскажут спикеры Евразийской IT Неделе, которая состоится 28 июня в отеле Hyatt Regency Ekaterinburg.

#НОВОСТИ

Конференция пройдет в гибридном формате — офлайн и онлайн. Регистрация бесплатная, количество мест ограничено.

«Евразийская IT Неделя» пройдет в Екатеринбурге во второй раз. Участники узнают не только новую информацию, но и смогут познакомиться с другими представителями бизнес-сообщества.

IT-сфера является одной из наиболее динамично развивающихся отраслей, поэтому такие мероприятия помогают быть в курсе последних тенденций, — отметил руководитель «Евразийской IT Недели», директор Z&G.Branding Владимир Жолобов.

Спикерами конференции станут представители передовых компаний в сфере IT: Контур, NAUMEN, PROMOBOT, УЦСБ, SberDevices, Nocode.ru,  Авасофт системы, Softico, Дамаск, Vitamin.Tools, ASB Consulting Group.

Темы конференции:

  • IT-тренды 2023-2024;
  • Low-code - эволюция языков разработки или игрушка для бизнеса;
  • Решения на базе компьютерного зрения Layer для ритейла;
  • Искусственный интеллект как новый тренд развития бизнеса
  • Цифровые экосистемы;
  • Метавселенная vs Кибербезопасность. Какие кибератаки нас ожидают;
  • Получение налоговых льгот и других мер государственной поддержки на практике;
  • Основные IP-риски IT-компаний;
  • Тренды в автоматизации проверки контрагентов;
  • Витамины для бизнеса: выгодная закупка трафика;
  • Как бизнесу получать надежные отзывы о кандидатах быстро и законно;
  • Юридические боли IT – проектов. Основные шаги: от создания до защиты;
Автор: Гринина Ирина
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