Контур, Naumen, УЦСБ: спикеры из крупных компаний выступят на Евразийской IT Неделе
Low-code, искусственный интелект, IT-тренды, кибератаки и метавселенная — об этом расскажут спикеры Евразийской IT Неделе, которая состоится 28 июня в отеле Hyatt Regency Ekaterinburg.
Конференция пройдет в гибридном формате — офлайн и онлайн. Регистрация бесплатная, количество мест ограничено.
«Евразийская IT Неделя» пройдет в Екатеринбурге во второй раз. Участники узнают не только новую информацию, но и смогут познакомиться с другими представителями бизнес-сообщества.
IT-сфера является одной из наиболее динамично развивающихся отраслей, поэтому такие мероприятия помогают быть в курсе последних тенденций, — отметил руководитель «Евразийской IT Недели», директор Z&G.Branding Владимир Жолобов.
Спикерами конференции станут представители передовых компаний в сфере IT: Контур, NAUMEN, PROMOBOT, УЦСБ, SberDevices, Nocode.ru, Авасофт системы, Softico, Дамаск, Vitamin.Tools, ASB Consulting Group.
Темы конференции:
- IT-тренды 2023-2024;
- Low-code - эволюция языков разработки или игрушка для бизнеса;
- Решения на базе компьютерного зрения Layer для ритейла;
- Искусственный интеллект как новый тренд развития бизнеса
- Цифровые экосистемы;
- Метавселенная vs Кибербезопасность. Какие кибератаки нас ожидают;
- Получение налоговых льгот и других мер государственной поддержки на практике;
- Основные IP-риски IT-компаний;
- Тренды в автоматизации проверки контрагентов;
- Витамины для бизнеса: выгодная закупка трафика;
- Как бизнесу получать надежные отзывы о кандидатах быстро и законно;
- Юридические боли IT – проектов. Основные шаги: от создания до защиты;