Контур, Naumen, УЦСБ: спикеры из крупных компаний выступят на Евразийской IT Неделе

Low-code, искусственный интелект, IT-тренды, кибератаки и метавселенная — об этом расскажут спикеры Евразийской IT Неделе, которая состоится 28 июня в отеле Hyatt Regency Ekaterinburg.

Конференция пройдет в гибридном формате — офлайн и онлайн. Регистрация бесплатная, количество мест ограничено.

«Евразийская IT Неделя» пройдет в Екатеринбурге во второй раз. Участники узнают не только новую информацию, но и смогут познакомиться с другими представителями бизнес-сообщества.

IT-сфера является одной из наиболее динамично развивающихся отраслей, поэтому такие мероприятия помогают быть в курсе последних тенденций, — отметил руководитель «Евразийской IT Недели», директор Z&G.Branding Владимир Жолобов.

Спикерами конференции станут представители передовых компаний в сфере IT: Контур, NAUMEN, PROMOBOT, УЦСБ, SberDevices, Nocode.ru, Авасофт системы, Softico, Дамаск, Vitamin.Tools, ASB Consulting Group.

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