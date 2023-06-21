В России предложили субсидировать аренду жилья для молодых — с важным условием

Минстрой предлагает компенсировать 50% арендной платы для людей в возрасте до 35 лет, если они будут откладывать деньги на первоначальный взнос по ипотеке. Программа обойдется более чем в 50 млрд руб.

В России предлагают запустить программу субсидирования аренды жилья для людей в возрасте до 35 лет: им будут компенсировать 50% платы с условием, что они будут параллельно копить на первоначальный взнос по ипотеке. Как пишут «Известия» со ссылкой на замглавы Минстроя Никиту Стасишина, подробности программы планируют анонсировать в ближайшие месяцы. Сроки ее старта не называют.

Минстрой разрабатывает программу вместе с ДОМ.РФ и Росмолодежью, потенциально она может охватить 310 тыс. человек в год. Целевой аудиторией называют людей в возрасте 23-27 лет, которые уже закончили вуз, но еще зарабатывают не так много, чтобы приобрести собственное жилье.

По сути, государство помогает накопить на первоначальный взнос, параллельно субсидируя наем жилья — до момента накопления на первоначальный взнос, — рассказал г-н Стасишин.

По его мнению, программа должна быть эффективна для граждан и не потребует существенных затрат бюджета, но предполагаемых сумм расходов замминистра не привел.

По данным «ЦИАН.Аналитики», средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в крупнейших городах России, а также Московской и Ленинградской областях, составляет 21,8 тыс. руб. в месяц, двухкомнатной — 32,5 тыс. руб., то есть 27,2 тыс. руб. в среднем за месяц или 326,2 тыс. руб. в год. Если государство будет субсидировать арендаторам половину суммы годового платежа, а программа охватит 310 тыс. человек в год, то расходы бюджета составят более 50 млрд руб.

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