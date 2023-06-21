Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 20.06
83,98
91,79
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Санкт-Петербург
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

В России предложили субсидировать аренду жилья для молодых — с важным условием

В России предложили субсидировать аренду жилья для молодых — с важным условием
Иллюстрация: Pixabay.com

Минстрой предлагает компенсировать 50% арендной платы для людей в возрасте до 35 лет, если они будут откладывать деньги на первоначальный взнос по ипотеке. Программа обойдется более чем в 50 млрд руб.

#ЖИЛЬЕ#НОВОСТИ

В России предлагают запустить программу субсидирования аренды жилья для людей в возрасте до 35 лет: им будут компенсировать 50% платы с условием, что они будут параллельно копить на первоначальный взнос по ипотеке. Как пишут «Известия» со ссылкой на замглавы Минстроя Никиту Стасишина, подробности программы планируют анонсировать в ближайшие месяцы. Сроки ее старта не называют.

Минстрой разрабатывает программу вместе с ДОМ.РФ и Росмолодежью, потенциально она может охватить 310 тыс. человек в год. Целевой аудиторией называют людей в возрасте 23-27 лет, которые уже закончили вуз, но еще зарабатывают не так много, чтобы приобрести собственное жилье.

По сути, государство помогает накопить на первоначальный взнос, параллельно субсидируя наем жилья — до момента накопления на первоначальный взнос, — рассказал г-н Стасишин. 

По его мнению, программа должна быть эффективна для граждан и не потребует существенных затрат бюджета, но предполагаемых сумм расходов замминистра не привел. 

По данным «ЦИАН.Аналитики», средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в крупнейших городах России, а также Московской и Ленинградской областях, составляет 21,8 тыс. руб. в месяц, двухкомнатной — 32,5 тыс. руб., то есть 27,2 тыс. руб. в среднем за месяц или 326,2 тыс. руб. в год. Если государство будет субсидировать арендаторам половину суммы годового платежа, а программа охватит 310 тыс. человек в год, то расходы бюджета составят более 50 млрд руб.

Читайте также на DK.RU: Взять квартиру в ипотеку и сдавать ее — выгодно ли это? — Евгений Коган

Автор: Андрей Пермяков
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Свердловская область заняла 13-е место в России по уровню доходов населенияСвердловская область заняла 13-е место в России по уровню доходов населения
  • Почему вновь поднимают цены на бензин? Разбираемся, к чему это приведетПочему вновь поднимают цены на бензин? Разбираемся, к чему это приведет
  • В современном мире винить себя за чипсы или торт — большая ошибкаВ современном мире винить себя за чипсы или торт — большая ошибка
  • Екатеринбуржцы лишатся 6 трамвайных маршрутов, но смогут проехать в вагонах за 160 млнЕкатеринбуржцы лишатся 6 трамвайных маршрутов, но смогут проехать в вагонах за 160 млн
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.