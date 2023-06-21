Совфед одобрил закон об освобождении контрактников от уголовной ответственности

Совет Федерации единогласно одобрил закон, согласно которому лица, заключившие контракт о прохождении военной службы в ВС РФ в период мобилизации, военного положения или в военное время, освобождаются от уголовной ответственности.

Гарантии будут распространяться на лиц, совершивших до дня вступления этого закона в силу преступления небольшой или средней тяжести, в отношении которых ведётся предварительное расследование. Исключение составит ряд статей УК РФ: «Публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма», «Публичные призывы к экстремизму», а также хищение, незаконное приобретение, хранение радиоактивных веществ.

Кроме того, освободиться от уголовного наказания могут и те, у кого есть судимость, а приговоры вступили в силу. Исключение составят осужденные за сексуальные преступления в отношении несовершеннолетних, терроризм, содействие терроризму и призывы к терроризму, госизмену, шпионаж, диверсионную и экстремистскую деятельность.

По закону, осужденный, призванный на военную службу по мобилизации или в военное положение, либо заключивший контракт о прохождении военной службы в ВС РФ, освобождается от наказания условно. Погашение судимости будет возможно в связи с получением госнаграды либо «в связи с увольнением с военной службы по отдельным основаниям».