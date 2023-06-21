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Совфед одобрил закон об освобождении контрактников от уголовной ответственности

Совфед одобрил закон об освобождении контрактников от уголовной ответственности
Автор фото: Grant Durr. Иллюстрация: unsplash.com

Осужденные, которые заключили контракт о прохождении военной службы в период мобилизации, будут освобождены от уголовной ответственности. Исключения есть, но их не так много.

#ЗАКОНЫ#МОБИЛИЗАЦИЯ#СВО#НОВОСТИ

Совет Федерации единогласно одобрил закон, согласно которому лица, заключившие контракт о прохождении военной службы в ВС РФ в период мобилизации, военного положения или в военное время, освобождаются от уголовной ответственности. 

Гарантии будут распространяться на лиц, совершивших до дня вступления этого закона в силу преступления небольшой или средней тяжести, в отношении которых ведётся предварительное расследование. Исключение составит ряд статей УК РФ: «Публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма», «Публичные призывы к экстремизму», а также хищение, незаконное приобретение, хранение радиоактивных веществ.

Кроме того, освободиться от уголовного наказания могут и те, у кого есть судимость, а приговоры вступили в силу. Исключение составят осужденные за сексуальные преступления в отношении несовершеннолетних, терроризм, содействие терроризму и призывы к терроризму, госизмену, шпионаж, диверсионную и экстремистскую деятельность.

По закону, осужденный, призванный на военную службу по мобилизации или в военное положение, либо заключивший контракт о прохождении военной службы в ВС РФ, освобождается от наказания условно. Погашение судимости будет возможно в связи с получением госнаграды либо «в связи с увольнением с военной службы по отдельным основаниям».

 

Автор: Андрей Пермяков
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