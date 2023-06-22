Банк Уралсиб улучшил условия по нецелевому кредиту под залог недвижимости
Минимальная ставка по кредиту — 9,99% годовых. Заявку на кредит можно подать по двум документам. Эта опция, а также отсутствие договора страхования жизни и трудоспособности — не влияют на ставку.
Сумма кредита зависит от стоимости и местонахождения залоговой недвижимости. Максимальная сумма кредитования — 20 млн рублей.
Залогом может быть жилая недвижимость (квартира, таунхаус, апартаменты) в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Новосибирске, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Казани, Челябинске, Омске, Самаре, Ростове-на-Дону, Уфе, Красноярске, Воронеже, Перми, Волгограде, Краснодаре, Тюмени, Сочи.
Подробную информацию и полные условия по кредиту на любые цели под залог недвижимости можно получить на сайте Банка, по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный) или в ближайших отделениях ПАО «БАНК УРАЛСИБ».
Справка
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