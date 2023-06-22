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Банк Уралсиб улучшил условия по нецелевому кредиту под залог недвижимости

Банк Уралсиб улучшил условия по нецелевому кредиту под залог недвижимости
Иллюстрация: https://unsplash.com/

Минимальная ставка по кредиту — 9,99% годовых. Заявку на кредит можно подать по двум документам. Эта опция, а также отсутствие договора страхования жизни и трудоспособности — не влияют на ставку.

#НОВОСТИ

Сумма кредита зависит от стоимости и местонахождения залоговой недвижимости. Максимальная сумма кредитования — 20 млн рублей.

Залогом может быть жилая недвижимость (квартира, таунхаус, апартаменты) в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Новосибирске, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Казани, Челябинске, Омске, Самаре, Ростове-на-Дону, Уфе, Красноярске, Воронеже, Перми, Волгограде, Краснодаре, Тюмени, Сочи.

Подробную информацию и полные условия по кредиту на любые цели под залог недвижимости можно получить на сайте Банка, по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный) или в ближайших отделениях ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Справка

 
ПАО «БАНК УРАЛСИБ» входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Основные направления деятельности — розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес. Банку присвоен рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «ВВВ+» (RU) и рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А-». Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 45 регионах и по состоянию на 1 июня 2023 года насчитывает 219 точек продаж, 1408 банкоматов и 289 платежных терминалов. Кроме собственной сети, Банк поддерживает работу объединенной банкоматной сети «ATLAS» — единое технологическое решение для банков-партнеров.
 

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15)

Автор: Гринина Ирина
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