Генерал МВД Сугробов вышел из колонии. В 2017 г. его приговорили к 12 годам

Главный фигурант резонансного дела ГУЭБиПК вышел из колонии по УДО: изначально его приговорили к 22 годам, но потом серьезно смягчили вердикт. Его вывозили оттуда «в условиях повышенной секретности».

Бывший начальник главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД Денис Сугробов, которого арестовали в 2014 г., вышел из колонии, пишут «Известия» со ссылкой на источник. Такое решение принял Скопинский районный суд Рязанской области, прокуратура не стала его обжаловать.

Сугробова вывозили с территории колонии в условиях повышенной секретности. На автомобиле с тонированными стеклами и без номеров. «Фсиновцы создали условия, чтобы бывший генерал МВД не пересекся с журналистами, — рассказал собеседник издания.

Сугробова и более 10 его подчиненных обвинили в создании организованного преступного сообщества и превышении полномочий. По версии следствия, силовики систематически фальсифицировали оперативные материалы на чиновников и предпринимателей. Сугробов и большинство его подчиненных свою вину не признали.

Читайте также на DK.RU: Путин сменил первого замглавы ФСБ. Им стал силовик, который курировал аресты губернаторов

16 июня 2014 г. во время допроса в СК заместитель Сугробова Борис Колесников выпал с балкона 6 этажа и разбился насмерть. По официальной версии, покончил жизнь самоубийством.

В 2017 году Мосгорсуд приговорил Сугробова к 22 годам колонии строгого режима, но в декабре того же года Верховный суд сократил его срок до 12 лет. 10 мая 2023 г. Сугробов подал ходатайство об условно-досрочном освобождении. 6 июня стало известно, что его освободят по УДО.