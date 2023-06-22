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В Свердловской области построят гигантскую теплицу для выращивания овощей

В Свердловской области построят гигантскую теплицу для выращивания овощей
Иллюстрация: ТГ-канал «Не для протокола»

По предварительным расчетам, ее площадь составит около 100 Га, а продукция будет «кормить» не только Урал, но и Сибирь. Сумма вложений на первом этапе 20 млрд руб.

#СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО#НОВОСТИ

Правительство Свердловской области договаривается с агропромышленным холдингом «Эко-культура» о строительстве в регионе гигантской теплицы площадью 100 Га. Предполагается, что проект будет обеспечивать область свежими овощами и поставлять продукцию в Сибирь.

Для инвестора уже подготовили список площадок под комплекс и ведут переговоры с территориями. Предварительная сумма инвестиций — 20 млрд руб. Об этом сообщает ТГ-канал «Не для протокола».

В Свердловской области построят гигантскую теплицу для выращивания овощей 1

Источник фото: ТГ-канал «Не для протокола»

Напомним, что в Свердловской области также планируют построить инновационный агрокомплекс, в котором будут выращивать около 100 тонн клубники в год. Известно, что объект возведет в Березовском компания «Внеземное» при поддержке Агентства по привлечению инвестиций. На строительство потребуется около двух лет.

Клубнику будут выращивать методом аэропоники, без использования почвы. Этот способ подходит и для других культур, так что в будущем в агрокомплексе, вероятно, будут возделывать малину, голубику и ежевику. 

Сообщается, что проект потребует около 260 млн руб. инвестиций, в планах у «Внеземного» — еще 50 инновационных агропромышленных комплексов в крупных городах страны.

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Автор: Татьяна Юстус
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