Сбер и правительство Свердловской области провели дизайн-сессию по ИИ

Участники рассматривали различные аспекты применения технологий искусственного интеллекта в приоритетных сферах — образовании, экологии, здравоохранении и жилищно-коммунальном хозяйстве.

В мероприятии приняли участие губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, председатель Уральского банка Сбербанка Дмитрий Суховерхов, управляющий директор-начальник центра индустриальных внедрений AI Сбербанка Андрей Шабанов, руководители и представители отраслевых министерств и администрации Екатеринбурга.

Модераторами проектных команд выступили представители компании Strategy Partners. По итогам обсуждения участники разработали конкретные предложения для цифровой трансформации региона.

Думаю, ни для кого сегодня не секрет, что коммуникации, передача информации, а тем более применение искусственного интеллекта – одно из важнейших направлений. Тот, кто будет обладать этим инструментом, займет лидирующие позиции в бизнесе, в госуправлении, в финансах. Это мероприятие должно стать знаковым, а может и ежегодным. И, конечно, мы будем подводить итог, как мы это внедряем и реализуем, — сказал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Дмитрий Суховерхов, председатель Уральского банка Сбербанка, отметил, что Сбер накопил большой опыт в области цифровизации и внедрения технологичных решений на основе искусственного интеллекта.

Мы рады делиться своими компетенциями и экспертизой в этой сфере и вместе с правительством региона работать над запуском сервисов и услуг, которые сделают жизнь свердловчан более комфортной, — добавил спикер.

Искусственный интеллект уже сейчас имеет множество сфер применения: это здравоохранение, промышленность, строительство, образование, сельское хозяйство, экология и другие, продолжил Андрей Шабанов, управляющий директор-начальник центра индустриальных внедрений AI Сбербанка.

По нашим оценкам, внедрение ИИ в среднем повышает эффективность любых рабочих процессов в 5-7 раз. Решения на основе искусственного интеллекта имеют огромный потенциал для повышения качества жизни и стимулирования экономического роста, — отметил он.

Сбер является центром компетенций федерального проекта «Искусственный интеллект» и реализует соглашение с Правительством РФ о развитии высокотехнологичной отрасли «Искусственный интеллект». Банк также активно участвует в реализации Национальной стратегии развития искусственного интеллекта до 2030 года.

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