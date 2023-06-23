Экипаж батискафа «Титан», направлявшийся к останкам «Титаника», признали погибшим

Подводный аппарат, на борту которого находились пять человек, разрушен из-за взрыва, направленного внутрь. Его обломки обнаружили на глубине 4 км, недалеко от останков «Титаника».

Глубоководный подводный аппарат «Титан» с пятью людьми на борту, направлявшимися к затонувшему лайнеру «Титаник» в Атлантическом океане, был разрушен в результате «катастрофического взрыва», все находившиеся на борту погибли, пишет Reuters со ссылкой на заявление Береговой охраны США. Точные причины трагедии пока не озвучиваются.

Роботизированный водолазный аппарат обнаружил обломки «Титана» на морском дне примерно в 500 метрах от носовой части «Титаника», на глубине 4 км под водой, рассказал контр-адмирал береговой охраны США Джон Могер.

Компания OceanGate, которая занимается экспедициями к «Титанику», также считает экипаж пропавшего несколько дней назад подводного аппарата погибшим. На борту 6,7-метрового «Титана» были пять человек: основатель и главный исполнительный директор OceanGate Стоктон Раш, который управлял кораблем, британский миллиардер и исследователь Хэмиш Хардинг, бизнесмен пакистанского происхождения Шахзада Давуд и его сын Сулейман, а также французский океанограф Поль-Анри Наржоле, который десятки раз посещал место крушения «Титаника».

Поисковые группы и вспомогательный персонал из США, Канады, Франции и Великобритании несколько дней искали пропавший «Титан» на территории в тысячи квадратных миль с помощью самолетов и кораблей.