«Технических знаний мало. На работу будут брать тех, кто умеет ставить задачи»

Наступит ли тот момент, когда рынок будет перенасыщен специалистами в ИТ-сфере? А если наступит, то где получать знания, которые выделят человека из общей массы, — в материале DK.RU.

На рынке ИТ-образования сейчас настоящий бум. Молодые люди прекрасно сознают востребованность профессии в перспективе ближайшего десятилетия и получают соответствующие навыки. Кто-то выбирает курсы, кто-то полноценное первое или дополнительное образование длиной в несколько лет.

Чтобы совершенствоваться в профессии, необходимо не только уметь сделать информативный дашборд или обучить нейронную сеть, надо научиться ставить задачи и понимать, что ты делаешь и зачем. Едва ли этому учат на курсах, — отмечает Дмитрий Назаров, заведующий кафедрой бизнес-информатики, доцент, доктор экономических наук.

В интервью DK.RU Дмитрий Назаров рассказал, для чего необходимо базовое образование по специальности бизнес-информатика, чему учат на одноименной кафедре в УрГЭУ и почему выпускниками вуза интересуются ведущие предприятия региона и страны.

Дмитрий Михайлович, для начала давайте разберемся, что вообще такое бизнес-информатика и зачем она нужна?

— Бизнес-информатика — это дисциплина, объединяющая экономику, менеджмент, информационные технологии (ИТ) и концепции информатики. Она направлена на изучение информационных процессов в бизнес-контексте и тесно связана с построением работы в крупных компаниях и госорганах. Бизнес-информатику как практическое направление деятельности отличает работа не только в области информационных технологий, но и в области математических, экономических и управленческих задач.

Какие дисциплины изучают студенты кафедры бизнес-информатики УрГЭУ?

— Мы следим за тем, чтобы студенты получали актуальные и современные знания, поэтому регулярно обновляем и набор, и содержание учебных программ. По ходу обучения студенты изучают такие дисциплины как «Интеллектуальный анализ данных», «Анализ управления данными», «Моделирование бизнес-процессов», «Систематические методы машинного обучения», «Системный анализ», «Бизнес-анализ» и многое другое.

Расскажите, пожалуйста, о выпускниках кафедры. Где они находят практическое применение полученным знаниям?

— Наши выпускники востребованы компаниями, нуждающимися в системных аналитиках, бизнес-аналитиках, ИТ-менеджерах, специалистах по развитию бизнеса и ИТ-проектов. Кафедра бизнес-информатики является практикоориентированной и сотрудничает с организациями из банковского сектора, крупными операторами и интеграторами. Недавно, например, мы заключили договор с компанией Softline — это оператор электронного правительства Свердловской области. Примечательно, что руководители предприятий, нуждающиеся в кадрах, каждый год присутствуют на защите выпускных квалификационных работ студентов и приглашают выпускников сначала на стажировки, а затем и на работу.

Например, в этом году одна из студенток защищала ВКР, посвященную разработке дашбордов и методике работы с данными. После защиты ей тут же поступило предложение о работе от банка УБрИР. А несколько лет назад на защите были представители Центробанка. Примерно 30% студентов, защищавших проекты в это время, получили предложение о работе от регулятора.

Еще одна важная ремарка. Как показывает практика, выпускники нашей кафедры после устройства на первую работу получают повышение в течение первых двух лет. Они становятся руководителями подразделений. А те, кто развивался исключительно в ИТ-сфере, превращаются из «Juniors» в «Middle». Третьи и вовсе запускают собственное дело, а в любом деле бизнес-аналитика просто необходима.

Рынок постепенно насыщается ИТ-кадрами. Подобные специальности есть не только в вашем вузе, но и в ряде других. Не случится ли так, что выпускники останутся в один момент без работы?

— Думаю, что такая опасность не грозит выпускникам кафедры бизнес-информатики УрГЭУ. Во-первых, за время существования кафедры студенты и преподаватели прочно внедрились в крупные компании — ВТБ, УБрИР, MARS (корма для животных) и, соответственно, знают уровень выпускников нашего вуза. Во-вторых, направление бизнес-информатики очень широкое: можно работать не только в ИТ-сфере, но и везде, где необходима аналитика, — в ритейле или, к примеру, в сфере маркировки товаров.

Что бы вы посоветовали абитуриентам, которые поступают в 2023 г.?

— У ИТ-рынка большие перспективы. Пока он действительно впитывает всех, кто владеет хоть какими-то технологиями и знаниями, но тенденция такова, что уже сейчас некоторые компании производят отбор по компетенциям и берут тех, кто не просто обладает техническими знаниями, но и умеет ставить задачи. Этому нельзя научиться на каких-то курсах, необходимо получить полноценное фундаментальное образование. Так что я посоветую не подходить к образованию формально. Студенту надо научиться учиться, а не посещать пары просто для галочки.

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