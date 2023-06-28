«Не верьте, что банкротство — это легкий способ избежать платы по кредитам»

Многие до сих пор считают, что банкротство помогает уйти от долгов, но это очень маловероятный сценарий. Все больше практики привлечения всех причастных к бизнесу лиц к субсидиарной ответственности.

Иногда, правда, процедура банкротства дает дополнительные неочевидные возможности разрешения споров. Какие именно — рассказал арбитражный управляющий Алексей Третьяков.

Банкротство как способ взыскания долгов

Бывают ситуации, когда кредитор исчерпал все возможности взыскания задолженности с контрагента. Пройдены досудебная процедура и судебные разбирательства, получен и предъявлен должнику исполнительный лист, но деньги не возвращаются. В этом случае кредитор может подать заявление о введении процедуры банкротства в отношении должника. При этом должны соблюдаться определенные условия: размер долга превышает 300 тыс. руб., срок неуплаты — три месяца.

Чаще всего это делается для того, чтобы привлечь причастных лиц к субсидиарной ответственности. В реалиях российского бизнеса это возможно, но долго и дорого.

Как можно сэкономить на этой процедуре кредитору?

Банкротство начинается с процедуры наблюдения. Назначается арбитражный управляющий, который получает доступ к выпискам с расчетного счета должника, к информации обо всех сделках за последние три года, предшествовавшие банкротству. Арбитражник собирает доказательства вывода активов, нарушения прав кредиторов. Итогом его работы является анализ финансового состояния должника.

Какие подозрительные операции могут стать объектом пристального внимания арбитражного управляющего:

оптимизация налогов;

любые сделки, причинившие ущерб обществу;

выплаты на физлиц — займы, подотчет, перечисления без оснований;

автомобили, оформленные в лизинг и проданные перед окончанием лизинга по остаточной стоимости, и так далее.

Когда арбитражный управляющий провел анализ деятельности должника в процедуре наблюдения, он знакомит с ним кредиторов. Процедура банкротства продолжается и переходит на следующий этап — конкурсное производство длиной в несколько лет.

Да, при анализе можно найти основания для того, чтобы оспорить сделки и вернуть средства и имущество в конкурсную массу для последующего распределения между кредиторами в долгосрочной перспективе. Для этого нужно продолжать процедуру банкротства несколько лет, финансировать ее, что чаще всего ложится на плечи кредитора-заявителя.

Можно продолжить банкротство, оспорить сделки, вернуть имущество, продать его и получить деньги. По сути, стадия наблюдения используется кредиторами для оценки потенциала должника, понимания, можно ли от него что-то получить.

Но есть и более экономичный вариант — собрав информацию, прекратить процедуру банкротства в связи с отсутствием финансирования. В таком случае кредитор вправе подать заявление о привлечении контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности вне рамок дела о банкротстве, используя всю собранную арбитражным управляющим фактуру.

Конечно, в ходе анализа операций может выясниться, что никаких подозрительных сделок не проводилось, и причина неплатежеспособности объективно рыночная. Тогда кредиторы могут принять решение о выходе из процедуры банкротства и не тратить деньги на сопровождение и финансирование долгого банкротства.

Как отмечено выше, сумма долга, достаточная для начала банкротства, — 300 тыс. руб., но я бы рекомендовал инициировать его, когда речь идет о суммах в 1,5 миллиона и выше, поскольку сама процедура достаточно затратная по деньгам (минимальный бюджет 30 тыс./ежемесячно, плюс расходы, - выходит около 200 тыс. руб. за процедуру наблюдения). А если уходить в конкурсное производство длительное по времени — банкротство может продолжаться от 1,5 до 10 лет.

Иногда на долголетних банкротствах больше зарабатывают арбитражные управляющие, чем кредиторы, так как их работа оплачивается вперед погашения требований кредиторов. Поэтому использовать первую процедуру наблюдения лучше для оценки вероятности взыскания.

Очень часто уже сам факт подачи заявления о банкротстве стимулирует должника найти средства и погасить долг, чтобы кредиторы и арбитражный управляющий не получили доступ к его сведениям и счетам. Да и на последующих стадиях банкротства бывают случаи, когда собственники стремятся выкупить задолженность и прекратить процедуру мировым соглашением с большим дисконтом.

Банкротство как способ ликвидации предприятия

Еще один вариант использования банкротства — как законный альтернативный способ ликвидации предприятия. Собственники подают заявление о начале процедуры самостоятельно, так как формально отвечают признакам банкротства.

Если в процессе не заявятся сторонние кредиторы, компания будет ликвидирована и исключена из ЕГРЮЛ.

Рассматривая банкротство как способ закрытия предприятия, нужно быть внимательным. Подавать заявление о начале собственного банкротства имеет смысл в том случае, если в последние три года компания не вела подозрительной деятельности, не имеет сделок, которые могли бы быть оспорены, и нет сторонних кредиторов, желающих привлечь руководителя и участников общества к субсидиарной ответственности.

При наличии реальных сторонних кредиторов, с которыми вы не договоритесь о погашении их требований, процедура из «подконтрольной» перейдет в наступательную войну на вас, и избежать субсидиарной ответственности будет невозможно. Поэтому не нужно верить в мифы о том, что банкротство – это легкий способ избежать платы по кредитам, и о том, что выйти из банкротства без субсидиарной ответственности просто.

Надо помнить, что арбитражный управляющий связан законом и несет личную ответственность перед кредиторами в случае нарушения их прав, и он будет тщательно изучать активы должника и все возможности погашения его задолженности.

Арбитражник вообще довольно значимая фигура в процедуре банкротства. От него зависит, насколько грамотно будет проведен финансовый анализ деятельности должника, будут ли выявлены подозрительные сделки и хитрые выводы активов, как будет сформирована конкурсная масса, насколько эффективно реализовано имущество должника, распределены средства, полученные в ходе банкротства, между кредиторами.

Третий вариант

Иногда банкротство используется еще и как инструмент временной передышки. При банкротстве прекращается начисление неустойки, но не прекращается деятельность компании, и можно со временем восстановить платежеспособность.

Мораторные проценты в банкротстве могут быть меньше размера неустойки по договору, в банкротстве легче договориться с кредиторами о дисконте, и это может стать шансом для предприятия выжить.

Я желаю любому бизнесу долгой и продуктивной деятельности, но если все же вы предполагаете использовать инструмент банкротства — используйте его грамотно и осознанно.

Арбитражный управляющий Третьяков Алексей Валерьевич, СРО Ассоциация «Сибирская гильдия антикризисных управляющих»

тел: +79506394711

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