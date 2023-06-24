На Среднем Урале усилили меры безопасности после новостей о мятеже ЧВК «Вагнер»

В регионе введен режим повышенной готовности систем предупреждения и ликвидации ЧС. При этом мероприятия, приуроченные ко Дню молодежи, в Екатеринбурге решили не отменять.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев с сегодняшнего дня ввел режим повышенной готовности для сил системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Об этом сообщили в департаменте информполитики спустя несколько часов после обращения Президента Владимира Путина в связи с мятежом ЧВК «Вагнер».

Предполагается, что свердловские чиновники должны усилить контроль за состоянием окружающей среды и принять оперативные меры по предупреждению возникновения ЧС. Если ЧС все-таки произойдет — предписано принять меры по снижению ущерба и потерь, при необходимости — провести эвакуационные мероприятия.

Между тем, как сообщили в администрации Екатеринбурга, городские власти решили не отменять мероприятия, приуроченные ко Дню молодежи. Обстановка в городе спокойная. По сообщениям городских СМИ, у центра ЧВК «Вагнер» в Екатеринбурге дежурят представители силовых служб.

Другие регионы также усилили меры безопасности. К настоящему моменту режим КТО (контртеррористической операции) ввели в трех регионах — Москве, Московской и Воронежской областях. В Тульской, Тверской, Калининградской и Ростовской областях решили отменить массовые мероприятия. Частично перекрыты трассы М-2, М-4 и М-5.

Минувшим вечером Евгений Пригожин обвинил «военное руководство» страны в ракетном ударе по лагерю ЧВК «Вагнер». В Минобороны прокомментировали, что это заявление не соответствует действительности. Утром стало известно, что войска ЧВК взяли под контроль военные объекты Ростова, в том числе — аэродром.

Владимир Путин выступил с экстренным телеобращением. Он назвал мятеж — результатом «непомерных амбиций», которые привели к измене и предательству. Президент призвал мятежников прекратить участие в преступных действиях и пообещал, что те, кто поднял оружие на товарищей, ответят за это.

В его поддержку выступили депутаты Госдумы и губернаторы многих регионов. На Среднем Урале с заявлениями в поддержку Президента выступили полпред Владимир Якушев, уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова и экс-губернатор Свердловской области Эдуард Россель.