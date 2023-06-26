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Свердловчане все чаще выбирают дома в пригороде, а не квартиры

Свердловчане все чаще выбирают дома в пригороде, а не квартиры
Иллюстрация: pixabay.com

Рынок индивидуального жилищного строительства начал расти, с января темпы ввода выросли на 20%. При этом на рынке заметен дефицит, образовавшийся из-за остановки строек в начале 2022 г.

#СТРОЙКА#НОВОСТИ

Темпы ввода частного жилья в Свердловской области выросли на 20%. Эксперты считают, что покупателей на рынок ИЖС привлекли льготные ипотечные программы.

С января по май 2023 г. в регионе было введено 785 тыс. кв.м. загородной недвижимости, за тот же период 2022 г. были сданы 661 тыс. кв.м. Сообщается и о росте спроса на рынке. Сбер по итогам мая констатировал рекордный объем выданных ипотечных кредитов: за месяц банк предоставил клиентам 35,3 млрд руб.

По итогам 2023 г. займы под ИЖС в стране могут достигнуть 200 млрд руб., в два раза превысив показатели 2022 г. и почти в восемь раз — цифры 2021 года.

Как пишет «РБК Екатеринбург», аналитики такой высокий спрос объясняют высоким ростом цен на жилье в городе. За 7-8 млн руб. можно приобрести как двухкомнатную квартиру в спальном районе города, так и просторный загородный дом с участком.

Сейчас ИЖС пользуется спросом у тех, кто приобретает дачу для летнего отдыха (выбираются в этом случае самые простые варианты), так и у сограждан, готовых круглый год жить за городом в своем доме. В последнем случае решающей становится готовность дома к проживанию в нем.

Эксперты сообщают, что в среднем покупатели сегодня хотят дома площадью 100 – 150 кв.м., одноэтажные, в получасе езды от города, по цене не более 7 млн руб.

Ранее на DK.RU: Какое будущее у рынка недвижимости в Екатеринбурге, есть ли оно вообще и от чего зависит

Автор: Александра Клименко
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