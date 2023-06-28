Детектив, основанный на реальных событиях, или как написать свою родословную

Изучая свою родословную, мы узнаем больше о себе и лучше понимаем своих детей. Но генеалогию нахрапом не взять — все-таки это наука. Эксперт рассказал, где и как искать своих предков.

История семьи — это не только увлекательное хобби, фактически написание детектива с вашим участием, но и бизнес. Услуга по составлению генеалогического древа в Екатеринбурге в среднем обходится в 100-200 тыс. руб. В Москве — в четыре раза дороже. Конечно, цена в большинстве случаев индивидуальна.

DK.RU посетил библиотеку им. Белинского в Екатеринбурге и познакомился с Михаилом Елькиным, председателем Уральского историко-родословного общества. Он рассказал, как составить свое фамильное древо, какие документы запрашивать и где, а также о рынке услуг по написанию родословий.

Михаил, много ли людей интересуется своей родословной?

— В советское время существовал запрет на изучение своих корней. Он был неофициальный, но, тем не менее, это не приветствовалось. Пока еще следы этого запрета сохранились в умах людей. Советский Союз распался 30 лет назад, и за это время не все еще поняли, что многим это необходимо. Но рано или поздно все люди приходят к этому.

Обычно все начинается с семейных легенд, с фраз «у меня тетя куда-то писала» или «у меня от дедушки остались записки». Вообще-то генеалогия предполагает, что всегда можно найти еще что-то. Закончить поиск невозможно. Любая публикация или найденный документ — это всего лишь срез знаний на текущий момент. Дальше — больше.

Это похоже на детектив. Это бесконечные исследования и поиск подтверждений либо опровержений каких-то фактов. У многих в процессе появляется азарт. Я не раз слышал в архивах, как в полной тишине кто-то вскрикивал: «Я нашел своего деда!».

Хорошо, если в роду, в нескольких семьях, в клане есть человек, который этим занимается. Если такого нет, то начните с себя. Но начинать надо всегда не с архива, не с библиотеки, а с того, что хранится дома.

Мы подошли к вопросу, как и с чего начать составление родословной…

— Фотоальбомы, личные документы, письма и открытки от родственников с адресами — все это называется домашний архив. Вы можете начать с того, что все это рассмотрите и рассортируете. После этого станет ясно, что вы хотите искать.

Дальше я рекомендую заняться самообразованием, пойти в библиотеку и почитать книжки про историю местности, где жили ваши предки, про предприятие, где они работали, про сословие, к которому они принадлежали, и про фамилию, которую носили. Это нужно, чтобы вы прониклись атмосферой того времени, вошли в ту эпоху, ее реалии и терминологию. Библиотека и интернет — это следующий этап.

Какие самые популярные источники в интернете и как ими пользоваться?

— Прежде всего это социальные сети. Опрашивайте всех однофамильцев вежливо и навязчиво: один не ответит, другой ответит, через пять лет ответит и этот. Потому что он созрел и вспомнил, что его кто-то искал.

Далее, в интернете есть базы данных. Например, про участников Великой Отечественной войны — это Мемориал и Подвиг народа. Есть базы данных по репрессированным, по профессиям, по месту жительства.

Также на этом этапе будет полезно заглянуть на генеалогические форумы. Это площадки типа социальных сетей, но они сосредоточены на обмене информацией по генеалогии. Есть два больших форума, которые по количеству информации охватывают не только Россию, но и Российскую Империю. Это Всероссийское генеалогическое древо (ВГД) — самый первый и самый мощный форум, он так и остается лидирующим, и форум Союза возрождения родословных традиций (СВРТ).

Такие форумы есть практически во всех регионах. У нас — Форум уральской генеалогии. На нем более 3,7 тыс. участников. На местном форуме легче разобраться и быстрее прийти к цели. Хотя и между форумами существует обмен информацией.

Есть очень полезные краеведческие ресурсы, например, Родная Вятка. Это, скорее, портал, потому что там структура отличается от форумной. Там есть карты и внутренняя навигация. Аналогичные порталы есть и в других регионах. Например, в Санкт-Петербурге petergen.com — Петербургский генеалогический портал. У нас на форуме Уральской генеалогии есть раздел по Кировской и Тюменской областям. То есть всеобъемлющих форумов два, а локальных — много.

Кроме форумов, есть сайты с историческими источниками. Например, есть сайт с переписью населения 1710 г. На нем выкладываются списки из архивов по этой переписи. Сайт создан одним человеком, но многие исследователи помогают его комплектовать. Сейчас там собрана почти вся перепись. Есть сайты по разным местностям. У меня есть сайт по селу Покровскому Артемовского района Свердловской области. Там есть генеалогия села.

Когда вы уже начали что-то понимать, то перешли с уровня «я хочу» на уровень «я понимаю». Тут уже у вас появляется потребность пойти в архивы и поработать с теми документами, которые сохранились от предков.

Какие документы нужно искать в первую очередь и где?

— Самые главные документы для родословной — это те, которые говорят о рождении, бракосочетании и о смерти. На этих трех китах строится генеалогическое древо. Записи о рождении дают информацию о том, кто родители, о бракосочетании — кто супруги, а о смерти — когда человек исчез из родословия.

Три кита для нахождения человека — это дата рождения, место рождения и имя. Это то, что надо найти, чтобы составить родословие. В первую очередь в архивах нас интересуют записи об этих трех вещах.

До революции все это записывалось в метрические книги, после — в книги записей актов гражданского состояния. Последние хранятся в ЗАГСах. По советскому периоду надо обращаться не в архив, а в ЗАГС. Спрашивать надо не копию свидетельства о браке, смерти или рождении, а выписку из книги актов гражданского состояния, в которой могут быть дополнительные сведения о месте проживания, месте работы, сведения о документах, удостоверяющих личности заявителей.

За данными по досоветскому периоду надо идти в государственные архивы по субъектам федерации. У нас это ГАСО — Государственный архив Свердловской области.

Есть такой фактор, как 100 лет хранения. Сейчас 2023 год, то есть доступны книги записей актов гражданского состояния до 1923 г. Все, что было раньше, ЗАГСы должны были передать на хранение в архивы. Но тут есть бюрократические проволочки: наверняка есть документы, которые еще не передали, или передали раньше, чем надо.

Также надо помнить, что если вам нужны документы периода гражданской войны (приблизительно 1918-1922 гг.), то архивы еще формировались, а в ЗАГСах работали неграмотные люди. Так что сохранились ли они вообще и где — это большой вопрос.

Я находил метрики в музеях, в частном хранении у коллекционеров, в архивах Епархии. Они могут быть как в областном архиве, так и в муниципальном или в архивном отделе администрации, в сельсовете или в школьном музее. То есть найти хотя бы, где хранятся метрические записи, — это уже целый детектив.

А если метрики так и не нашлись, какие еще документы могут дать информацию о человеке?

— В генеалогии есть документы, которые нужны в первую очередь, а есть те, которые нужны для того, чтобы хоть что-то найти. Метрические книги — это первостепенный источник, но еще один важный источник данных — это любые списки и переписи населения.

Сразу стоит сказать, что данных Всероссийской переписи 1897 г. в Свердловской области нет. Они не сохранились. В этом смысле Тюменской области повезло больше. Также в Свердловской области нет данных переписей 1917 и 1920 гг. Но они есть в других областях.

Зато в нашей области есть ревизские сказки (документы, отражающие результаты проведения подушных переписей (ревизий) податного населения Российской империи с 1719 г. по 1858 г.). Причем в них есть и сибирские заводы, и казанские, и вятские. Потому что здесь, в Екатеринбурге, было Горное Правление, и они свозились именно сюда.

Получается, с 1858 г. до советского времени был большой промежуток, по которому мало информации о людях. Кроме метрических книг, его можно заполнить исповедальными росписями, записями в похозяйственных книгах, справками из фондов уездного земского собрания, по воинским делам присутствия, медицинского оспаривания, землеустройства, волостного правления и многих других. Все это может храниться в музее, в муниципальном или областном архивах. То есть даже если вы не нашли данных в метриках и переписях населения, искать надо — шансы есть.

Иногда точные ответы на конкретные вопросы найти невозможно. Случаи бывают разные — не совпадают имена, даты рождения. Я часто сталкивался с путаницей в записях и откровенными ошибками, когда смерть человека была раньше рождения. Но составить родословие можно, даже если нет каких-то фактов, потому что любое родословие — это компиляция сведений из разных источников.

Сборник историко-статистических и справочных сведений по городу с адресным указанием по городу Екатеринбургу, И. Симанов, 1889 г.

Очень часто родословие составляется по принципу отсутствия противоречий. То есть логическим путем я понимаю, что в селе было три Марфы Ивановны. Одна замужем за тем, другая за этим, а про третью нет информации. Но моя бабушка вышла не за того и не за этого, значит, третья и есть моя бабушка. В этом случае нет записей о бракосочетании и о рождении, но родословную все-таки можно составить. Таким образом, архивный поиск, даже если нет каких-то данных, хоть что-то да принесет. Но надо готовиться к тому, что на поиски могут уйти годы.

Поиск чьих-то предков может стать бизнесом? Есть рынок услуг по созданию родословных?

— Да, рынок есть. Если вам самому некогда искать, а найти интересно, но найдите того, кто это за вас сделает. Есть такая категория людей, у которых есть возможность и умение. По ценам сориентировать очень сложно, потому что тарифов нет. В Москве есть специализированные фирмы, в Екатеринбурге — нет.

То есть они были, но не справились с организационными проблемами. Зато есть екатеринбургские исследователи, которые работают на московские компании. У каждого исследователя свой тариф, но и от амбиций цена тоже зависит. Кто-то говорит: «Ой, я меньше, чем за такую сумму, даже работать не буду», а кто-то — «Я все понимаю, я подешевле сделаю».

Есть две стратегии оплаты и работы — под ключ и поэтапная. Под ключ — это когда вам приносят результат, и вы за него платите. Это могут быть как просто данные из архивов, так и книга о вашей семье. Второй способ оплаты — пошаговый, когда я говорю заказчику — давай мы это найдем, ты заплатишь, а дальше сориентируешься, что еще искать. Нашли — заплатил, определили следующий шаг. Цена набегает, и во сколько это выльется за несколько лет поисков, сказать невозможно.

Сколько стоит родословная?

— Ориентироваться по Уралу надо на 100 тыс. руб. А если брать Москву, то в три-четыре раза дороже. Если это московская фирма, там предлагается не только дерево, но и иллюстрированная книга с фотографиями ваших предков 17 в., живописные портреты на стену и мозаика в придачу. Они говорят — без такой книжки мы просто у вас заказ не примем. Сибирь ориентируется на московские цены. На Урале есть много исследователей, которые не заказывают, а ищут сами. Хотя исследователей, которые на заказ работают, здесь тоже достаточно много.

Что человек получит за 100 тыс. руб.?

— Каждый исследователь предоставляет свой вариант результатов. Если брать меня, то я предоставляю заказчику родословную роспись, список источников, на которых базируется это родословие, и вступительную статью, которая общими словами говорит об истории этого рода, местности, поясняет терминологию, как пользоваться этой родословной росписью, где жили его предки, что это за завод, где они работали.

Рынок есть — не нравится этот исследователь, обратись к другому. Все пишут и делают по-разному, и составляют древа в разных программах. Научное представление рода делают в форме родословной росписи и родословной таблицы. Разница в том, что родословную роспись можно писать до бесконечности — это текстовый файл с определенными номерами персон, которые друг с другом связаны. Родословная таблица или древо — это графическое представление тех же персон, благодаря которому легче охватить весь род взглядом, оценить степень родства между двумя лицами.

Генеалогическое древо

Но в таблицу много биографической информации не вместишь. Кроме родословного древа и родословной росписи, есть родословная база данных — это уже компьютерная программа, в которую вы вносите данные, и она сама выстраивает их и в древо, и в роспись. В такой базе данных можно хранить копии документов, фото, видео и аудиоматериалы.

Генеалогическая таблица

Но это не бумажный вариант. Одному коллеге в подарок на юбилей я делал родословную на обоях. Хотя в электронном виде я ее тоже приготовил, но еще и распечатал и наклеил на обои, чтобы хендмейд был.

Что может быть включено в родословие?

— Это зависит от потребностей человека. У каждого человека есть папа, прадедушка, прапрадедушка — это называется восходящее родословие по мужской линии. Если вы будете, кроме дедушек и прадедушек, интересоваться еще бабушками, тогда это будет называться восходящее смешанное родословие. По этой линии иногда такие интересные родственники появляются, что приоритет отдается именно этому исследованию.

Если вы дошли до какого-то родоначальника, и это крутой род, например, от Пушкина, то можно сделать исследование не от себя к предкам, а от родоначальника ко всем потомкам. Если вы выбираете только Пушкиных, то это будет нисходящее по мужской линии, то есть носители фамилии. А если вы всех детей собираете, включая девочек, то по женским линиям разные фамилии идут — это уже нисходящее смешанное исследование рода.

Всего есть четыре термина, четыре вида родословий. Но в своей таблице вы можете какие угодно виды изобретать. Например, отсюда досюда у вас идет восходящее по мужской линии родословие, потому что других сведений нет, а вот от этого предка вы нисходящее смешанное делаете. Правил о том, как можно строить свое родословие, нет.

Не по всем ветвям можно легко продвинуться, но если хотите узнать что-то о предках, выберите то родословие, которое идет легче. А потом может случиться так, что люди, которые ищут вас и ваших общих предков, сами появятся. Не надо упираться в тупики — надо искать то, что возможно, но обязательно объявлять, что вы ищете, на форумах, потому что иначе никто не сможет вам помочь.

Какой самый древний человек, до которого вы дошли в поисках?

— Для Свердловской области нормально проследить родословие с уральскими предками до начала 17 века. Тогда проводились первые переписи — 1621 и 1624 гг. Почти всех, у кого предки жили здесь до революции, можно вывести хотя бы по одной линии предков по одной из фамилий на эти две переписи.

Документы по некоторым местностям сохранились интересные и глубокие. Например, у меня был двухтомник — Акты Соловецкого монастыря. Если человек делал вклад в монастырь — мог передать в монастырь двор, корову или участок земли, составлялся акт о передаче. И это данные 15-16 вв.

1480-е гг. — самая старая грамота, где упоминают имена крестьян, которые были связаны с этим монастырем, и по этому двухтомнику можно составить родословие на тот момент.

Я написал из него целую тетрадку родословий, когда изучал его. Это чисто спортивный интерес, потому что там моих предков не было. Просто раз есть информация, почему бы ее не систематизировать.

Интересно, а все эти предки знаменитых дворянских фамилий — это все реально отслеживается?

— Во-первых, многие дворянские родословия были исследованы еще до революции. И эти книги есть в библиотеках, можно ими воспользоваться. Во-вторых, в этих книгах много ошибок. Их можно исправить, обладая теми источниками, которые у нас сейчас в распоряжении. С 19 века генеалогия ушла далеко вперед и в научность, и в массовость.

Далее, многие дворяне вообще не имели родословий. То есть вот он сам выслужил дворянство, его записали в определенную часть губернской книги, до него родословия нет, потому что он был первый дворянин. Немногие дворянские рода глубоко уходят в древность или они просто не знают свою веточку, потому что их потомки потеряли связь с родом. Сейчас крестьянские родословные глубже, чем некоторые дворянские.

Вы сказали, есть рынок создания родов. Значит, есть и мошенничество?

— У нас было Общество любителей российской истории, которое оформляло в рамку справки, беря их из наших книг. Просто находили в наших книгах фамилию и делали справочку — ноль исследования. Приятный сувенир, не более того.

Мы — Уральское историко-родословное общество — проводим еженедельные бесплатные консультации. Люди приходят и задают вопросы типа: а где мне искать человека, который приехал на Урал из-за границы работать как специалист? Куда обратиться, если бабушка была разведчица? Каждую пятницу в Музее истории Екатеринбурга, в кабинете изучения семейной истории в Доме Маклецкого на Тургенева, 15, мы отвечаем на подобные вопросы. Второй консультационный пункт — вторая и четвертая суббота каждого месяца в библиотеке Белинского.

Вопросы у людей бывают достаточно предвзятые, основанные на семейных легендах… Это, конечно, сказки у камина, но и повод для поиска. Не факт, что они подтвердятся, хотя бывает и такое.

Примеры документов взяты из учебно-методического пособия «Школа краеведческой генеалогии», составитель Елена Ефремова

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