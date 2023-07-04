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AquaСlean: бренд, меняющий правила игры в мире бытовой и профессиональной химии

Егор Малышев, собственник управляющей компании М1 и Олеся Малышева, управляющий партнер М1
Егор Малышев, собственник управляющей компании М1 и Олеся Малышева, управляющий партнер М1. Иллюстрация: М1

Крылатое выражение «Non progredi est regredi» переводится так: «Не идти вперед — значит идти назад». Оно стало девизом многих людей, понимающих важность своего развития.

#СПЕЦПРОЕКТЫ#БИЗНЕС

Этим посылом руководствуются в компании AquaСlean, площадка которой расположена в Екатеринбурге. Здесь тестируют, а затем выпускают бытовую и профессиональную химию для b2b и b2c сегментов.

В настоящее время любое производство ориентировано на импортозамещение, поэтому неудивительно, что, открывая новую производственную площадку, группа компаний М1 сделала акцент на 100% результат в плане качества выпускаемых товаров. Крайне важно, что компания проявляет открытость к мнению потребителей и готовность учитывать объективные впечатления реальных людей, — отмечают Егор Малышев, собственник управляющей компании М1, основатель брендов White Clean и AquaClean и Олеся Малышева, управляющий партнер M1.

Справка

 
М1 — группа компаний, основанная в 2015 году и объединяющая в себе несколько бизнес-направлений: клининг, аутсорсинг персонала, стирка спецодежды и производство химии.
 

AquaСlean — бытовая и профессиональная химия нового поколения. В ее основе — натуральные пищевые компоненты. Жидкое мыло, гель для стирки и средства для мытья посуды имеют гипоаллергенные составы, безопасны при ежедневном использовании, что подтверждено лабораторными испытаниями.

Наше производство придерживается принципов устойчивого развития. Мы применяем актуальные ESG-практики, направленные в том числе на заботу об окружающей среде. В составе бытовой химии AquaСlean используются пищевые отдушки из Индии, российское и китайское сырье. Такое многообразие поставщиков стало возможным благодаря нашему сотрудничеству со странами БРИКС. Качественные компоненты придают нашим средствам натуральные ароматы. Так, например, гель для мытья посуды с яблоком пахнет настоящим спелым яблоком, — рассказал во время экскурсии по производству коммерческий директор ООО «АкваКлин» Максим Брусницын.

Ассортимент продукции компании AquaСlean включает в себя не только моющие средства и бытовую химию для дома. Есть и линейка профессиональной химии для корпоративного сегмента: различные щелочи и кислоты для клининга, средства для послестроительной уборки, которые справляются со строительной пылью, антиграффити, средства для мытья стекол. В скором времени в линейке появится профессиональное средства для удаления жира.

AquaСlean: бренд, меняющий правила игры в мире бытовой и профессиональной химии 1

Фото: бытовая химия AquaСlean продается как в больших тарах объемом по 5 л, так и в тарах по 1 л

AquaСlean: бренд, меняющий правила игры в мире бытовой и профессиональной химии 2

Фото: жидкое мыло бренда не сушит кожу, т.к. в его составе присутствует увлажняющий компонент на основе алоэ-вера

Здесь происходит магия

Одно из самых таинственных мест производства AquaСlean — это лаборатория с современным оборудованием. Именно здесь рождаются новые идеи и рецептуры, а также производится анализ продукции конкурентов. В лаборатории ведется ежедневный контроль качества готовой продукции: вискозиметр помогает проверить вязкость продукта, а с помощью бюреток определяют массовую долю активного кислорода, серосодержащих восстановителей и щелочных компонентов в моющих средствах. Все это необходимо для того, чтобы довести формулы до совершенства: учесть смываемость средства, моющий эффект, концентрацию, растворимость в воде.

AquaСlean: бренд, меняющий правила игры в мире бытовой и профессиональной химии 3

Фото: в этих колбах — кондиционер для белья разной концентрации. Его еще предстоит протестировать на поведение в естественных условиях. Один из параметров — как проявляется запах непосредственно на белье

AquaСlean: бренд, меняющий правила игры в мире бытовой и профессиональной химии 4

От отработки рецептуры до запуска средства в производство может пройти и несколько недель, и несколько месяцев. Например, формулу геля для стирки белья можно совершенствовать бесконечно. Потому что каждый из разработанных составов будет подходить для определенных тканей. Один — для шерсти, другой — для хлопка и т.д., — рассказывает бренд-технолог предприятия Екатерина Яковлева.

AquaСlean: бренд, меняющий правила игры в мире бытовой и профессиональной химии 5

Фото: Все средства AquaСlean очень экономичны. Пяти литров геля для стирки хватает на 165, а геля для мытья посуды — на 2 тыс. использований. Кроме того, средства полностью смываются водой как с тканей, так и с посуды

AquaСlean: бренд, меняющий правила игры в мире бытовой и профессиональной химии 6

Фото: Продукция AquaClean сертифицирована: есть сертификат государственной регистрации, сертификат соответствия, сертификат ИСО и эко-сертификат, свидетельствующий о том, что продукция компании экологична и биоразлагаема. Даже тара подлежит вторичной переработке

Чистое производство

Попадая в производственный цех AquaСlean, невольно обращаешь внимание на чистоту вокруг. «Мы делаем моющие средства, поэтому у нас должно быть чисто — и точка», — говорит Максим Брусницын.

Площадка организована по принципам бережливого производства — здесь внедрена система 5С, и грамотно организованные места хранения, и хорошо выстроенная технологическая линия. Оборудование — реакторы с автоматическими мешалками, линия розлива, аппарат для закупорки канистр — закуплены в  странах Азии. В планах компании — автоматизировать производство и докупить оборудование для этикетирования продукции.

AquaСlean: бренд, меняющий правила игры в мире бытовой и профессиональной химии 7

На площадке AquaСlean есть реакторы разных типов. Одни применяются для варки нейтральных сред, другие — для кислотных, третьи — для щелочных. Такое разнообразие обусловлено тем, что агрессивные среды ни в коем случае не должны контактировать с продуктом, который используется в быту.

AquaСlean: бренд, меняющий правила игры в мире бытовой и профессиональной химии 8

Перед заливкой в реактор вода смягчается и проходит через систему фильтров и дистиллятор. Это необходимо, чтобы избавить ее от  примесей и взвеси. От качества воды зависит конечный результат — мыльность, пенность средств. В реакторе все компоненты смешиваются по рецептуре, отработанной в лаборатории, и варятся по технологии. Готовая продукция поступает на линию розлива, — рассказывает Сергей Лесников, начальник производства AquaСlean

AquaСlean: бренд, меняющий правила игры в мире бытовой и профессиональной химии 9

Фото: Реактор и линия розлива соединены шлангом. Линия розлива оборудована под два разных типа тар  для пяти и одного литров

После каждого розлива специалисты производства проводят контрольное взвешивание. Это необходимо, чтобы объем средства, заявленный на этикетке, совпадал с фактическим. Кроме того, на этой же линии наливаются пробники средства. Они хранятся в арбитражной библиотеке в течение всего срока годности — так можно отследить, как ведет себя та или иная химия через определенный промежуток времени.

Далее, после того как средство налили в тару, канистра попадает на линию закупорки. Тут тоже происходит магия. В самой крышке есть специальный фольгированный слой. Когда крышка закупоривается, включается индукционный запайщик. Он нагревает фольгу, которая образует дополнительный защитный слой между крышкой и средством.

AquaСlean: бренд, меняющий правила игры в мире бытовой и профессиональной химии 10

Фото: Наличие фольги — это спокойствие для покупателей и гарант того, что средства налили столько, сколько заявлено на упаковке

AquaСlean: бренд, меняющий правила игры в мире бытовой и профессиональной химии 11

После закупорки на канистру клеится этикетка идет процесс этикетирования. Но сначала ее необходимо продатировать. Делается это при помощи специального аппарата. На нем в автоматическом режиме выставляется текущая дата. Устройство прикладывают к этикетке, и оно ставит «печать».

Площадка AquaСlean рассчитана на производство 250 тонн продукции в месяц — для маркетплейсов — для частного потребления и корпоративного сегмента, т.е. для нужд клининговых компаний. Распределение идет в зависимости от сезона. К Новому году, например, акцент будет сделан на средства для мытья посуды. Анализ рынка показывает, что именно в этот период чистящие средства пользуются бОльшим спросом. Осень и весна — периоды активного строительства, поэтому в это время компания переориентирует производство на выпуск профессиональной химии для b2b.

AquaСlean: бренд, меняющий правила игры в мире бытовой и профессиональной химии 12

Сейчас бытовую химию AquaСlean можно приобрести на Ozon и Wildberries. Она продается в индивидуальных коробках. Это делается для того, чтобы клиент получил свой товар в целости и сохранности, что дополнительный раз показывает высокий подход компании к выпускаемой продукции и заботой о клиентах.  Кстати, компания следит за отзывами на электронных площадках и учитывает пожелания пользователей — только так можно довести продукцию до совершенства.

AquaСlean: бренд, меняющий правила игры в мире бытовой и профессиональной химии 13

Фото: Коммерческий директор ООО «АкваКлин» Максим Брусницын

У AquaСlean — серьезные планы на будущее. Технологический подход к производству и наличие высококвалифицированного персонала, который постоянно совершенствует свои знания на различных международных конференциях, позволяют компании стремиться к лидерству на рынке бытовой и профессиональной химии. Кроме того, в этом году специалисты производства запланировали поездку в Китай, чтобы провести переговоры с крупнейшими поставщиками сырья, а также докупить полностью автоматические линии. Еще одна важная задача — расширить ассортимент продукции на маркетплейсах и занять полки в розничных магазинах, в частности – в торговых точках X5 Group. Уже сейчас продукцию AquaСlean можно встретить в различных ТЦ и ТРЦ, ЭКСПО центре. Также ведутся переговоры в сегменте FMCG.

Само производство тоже будет совершенствоваться: компания увеличит количество варочных реакторов, расширит пул поставщиков сырья и отдушек. Это значит, что при изготовлении продукции будут использоваться компоненты, которых не будет у других производителей. И все это, чтобы как можно больше людей смогли пользоваться экологичной продукцией AquaСlean.

Сайт: https://www.aquaclean.su/

Реклама. https://uk-m1.ru/

Автор: Гринина Ирина
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