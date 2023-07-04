AquaСlean: бренд, меняющий правила игры в мире бытовой и профессиональной химии

Крылатое выражение «Non progredi est regredi» переводится так: «Не идти вперед — значит идти назад». Оно стало девизом многих людей, понимающих важность своего развития.

Этим посылом руководствуются в компании AquaСlean, площадка которой расположена в Екатеринбурге. Здесь тестируют, а затем выпускают бытовую и профессиональную химию для b2b и b2c сегментов.

В настоящее время любое производство ориентировано на импортозамещение, поэтому неудивительно, что, открывая новую производственную площадку, группа компаний М1 сделала акцент на 100% результат в плане качества выпускаемых товаров. Крайне важно, что компания проявляет открытость к мнению потребителей и готовность учитывать объективные впечатления реальных людей, — отмечают Егор Малышев, собственник управляющей компании М1, основатель брендов White Clean и AquaClean и Олеся Малышева, управляющий партнер M1.

Справка М1 — группа компаний , основанная в 2015 году и объединяющая в себе несколько бизнес-направлений: клининг, аутсорсинг персонала, стирка спецодежды и производство химии.

AquaСlean — бытовая и профессиональная химия нового поколения. В ее основе — натуральные пищевые компоненты. Жидкое мыло, гель для стирки и средства для мытья посуды имеют гипоаллергенные составы, безопасны при ежедневном использовании, что подтверждено лабораторными испытаниями.

Наше производство придерживается принципов устойчивого развития. Мы применяем актуальные ESG-практики, направленные в том числе на заботу об окружающей среде. В составе бытовой химии AquaСlean используются пищевые отдушки из Индии, российское и китайское сырье. Такое многообразие поставщиков стало возможным благодаря нашему сотрудничеству со странами БРИКС. Качественные компоненты придают нашим средствам натуральные ароматы. Так, например, гель для мытья посуды с яблоком пахнет настоящим спелым яблоком, — рассказал во время экскурсии по производству коммерческий директор ООО «АкваКлин» Максим Брусницын.

Ассортимент продукции компании AquaСlean включает в себя не только моющие средства и бытовую химию для дома. Есть и линейка профессиональной химии для корпоративного сегмента: различные щелочи и кислоты для клининга, средства для послестроительной уборки, которые справляются со строительной пылью, антиграффити, средства для мытья стекол. В скором времени в линейке появится профессиональное средства для удаления жира.

Фото: бытовая химия AquaСlean продается как в больших тарах объемом по 5 л, так и в тарах по 1 л

Фото: жидкое мыло бренда не сушит кожу, т.к. в его составе присутствует увлажняющий компонент на основе алоэ-вера

Здесь происходит магия

Одно из самых таинственных мест производства AquaСlean — это лаборатория с современным оборудованием. Именно здесь рождаются новые идеи и рецептуры, а также производится анализ продукции конкурентов. В лаборатории ведется ежедневный контроль качества готовой продукции: вискозиметр помогает проверить вязкость продукта, а с помощью бюреток определяют массовую долю активного кислорода, серосодержащих восстановителей и щелочных компонентов в моющих средствах. Все это необходимо для того, чтобы довести формулы до совершенства: учесть смываемость средства, моющий эффект, концентрацию, растворимость в воде.

Фото: в этих колбах — кондиционер для белья разной концентрации. Его еще предстоит протестировать на поведение в естественных условиях. Один из параметров — как проявляется запах непосредственно на белье

От отработки рецептуры до запуска средства в производство может пройти и несколько недель, и несколько месяцев. Например, формулу геля для стирки белья можно совершенствовать бесконечно. Потому что каждый из разработанных составов будет подходить для определенных тканей. Один — для шерсти, другой — для хлопка и т.д., — рассказывает бренд-технолог предприятия Екатерина Яковлева.

Фото: Все средства AquaСlean очень экономичны. Пяти литров геля для стирки хватает на 165, а геля для мытья посуды — на 2 тыс. использований. Кроме того, средства полностью смываются водой как с тканей, так и с посуды

Фото: Продукция AquaClean сертифицирована: есть сертификат государственной регистрации, сертификат соответствия, сертификат ИСО и эко-сертификат, свидетельствующий о том, что продукция компании экологична и биоразлагаема. Даже тара подлежит вторичной переработке

Чистое производство

Попадая в производственный цех AquaСlean, невольно обращаешь внимание на чистоту вокруг. «Мы делаем моющие средства, поэтому у нас должно быть чисто — и точка», — говорит Максим Брусницын.

Площадка организована по принципам бережливого производства — здесь внедрена система 5С, и грамотно организованные места хранения, и хорошо выстроенная технологическая линия. Оборудование — реакторы с автоматическими мешалками, линия розлива, аппарат для закупорки канистр — закуплены в странах Азии. В планах компании — автоматизировать производство и докупить оборудование для этикетирования продукции.

На площадке AquaСlean есть реакторы разных типов. Одни применяются для варки нейтральных сред, другие — для кислотных, третьи — для щелочных. Такое разнообразие обусловлено тем, что агрессивные среды ни в коем случае не должны контактировать с продуктом, который используется в быту.

Перед заливкой в реактор вода смягчается и проходит через систему фильтров и дистиллятор. Это необходимо, чтобы избавить ее от примесей и взвеси. От качества воды зависит конечный результат — мыльность, пенность средств. В реакторе все компоненты смешиваются по рецептуре, отработанной в лаборатории, и варятся по технологии. Готовая продукция поступает на линию розлива, — рассказывает Сергей Лесников, начальник производства AquaСlean

Фото: Реактор и линия розлива соединены шлангом. Линия розлива оборудована под два разных типа тар — для пяти и одного литров

После каждого розлива специалисты производства проводят контрольное взвешивание. Это необходимо, чтобы объем средства, заявленный на этикетке, совпадал с фактическим. Кроме того, на этой же линии наливаются пробники средства. Они хранятся в арбитражной библиотеке в течение всего срока годности — так можно отследить, как ведет себя та или иная химия через определенный промежуток времени.

Далее, после того как средство налили в тару, канистра попадает на линию закупорки. Тут тоже происходит магия. В самой крышке есть специальный фольгированный слой. Когда крышка закупоривается, включается индукционный запайщик. Он нагревает фольгу, которая образует дополнительный защитный слой между крышкой и средством.

Фото: Наличие фольги — это спокойствие для покупателей и гарант того, что средства налили столько, сколько заявлено на упаковке

После закупорки на канистру клеится этикетка идет процесс этикетирования. Но сначала ее необходимо продатировать. Делается это при помощи специального аппарата. На нем в автоматическом режиме выставляется текущая дата. Устройство прикладывают к этикетке, и оно ставит «печать».

Площадка AquaСlean рассчитана на производство 250 тонн продукции в месяц — для маркетплейсов — для частного потребления и корпоративного сегмента, т.е. для нужд клининговых компаний. Распределение идет в зависимости от сезона. К Новому году, например, акцент будет сделан на средства для мытья посуды. Анализ рынка показывает, что именно в этот период чистящие средства пользуются бОльшим спросом. Осень и весна — периоды активного строительства, поэтому в это время компания переориентирует производство на выпуск профессиональной химии для b2b.

Сейчас бытовую химию AquaСlean можно приобрести на Ozon и Wildberries. Она продается в индивидуальных коробках. Это делается для того, чтобы клиент получил свой товар в целости и сохранности, что дополнительный раз показывает высокий подход компании к выпускаемой продукции и заботой о клиентах. Кстати, компания следит за отзывами на электронных площадках и учитывает пожелания пользователей — только так можно довести продукцию до совершенства.

Фото: Коммерческий директор ООО «АкваКлин» Максим Брусницын

У AquaСlean — серьезные планы на будущее. Технологический подход к производству и наличие высококвалифицированного персонала, который постоянно совершенствует свои знания на различных международных конференциях, позволяют компании стремиться к лидерству на рынке бытовой и профессиональной химии. Кроме того, в этом году специалисты производства запланировали поездку в Китай, чтобы провести переговоры с крупнейшими поставщиками сырья, а также докупить полностью автоматические линии. Еще одна важная задача — расширить ассортимент продукции на маркетплейсах и занять полки в розничных магазинах, в частности – в торговых точках X5 Group. Уже сейчас продукцию AquaСlean можно встретить в различных ТЦ и ТРЦ, ЭКСПО центре. Также ведутся переговоры в сегменте FMCG.

Само производство тоже будет совершенствоваться: компания увеличит количество варочных реакторов, расширит пул поставщиков сырья и отдушек. Это значит, что при изготовлении продукции будут использоваться компоненты, которых не будет у других производителей. И все это, чтобы как можно больше людей смогли пользоваться экологичной продукцией AquaСlean.

Сайт: https://www.aquaclean.su/

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