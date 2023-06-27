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Банк Уралсиб продлил акцию «Безлимитные платежи»

Банк Уралсиб продлил акцию «Безлимитные платежи»
Иллюстрация: freepik.com

Акция продлена для новых клиентов — юридических лиц и индивидуальных предпринимателей до 30 сентября 2023 г.

#НОВОСТИ

При открытии первого рублевого расчетного счета в Банке Уралсиб и подключении к онлайн-банку Уралсиб Бизнес Онлайн в период до 30 сентября 2023 года — клиенты в течение последующих 6 месяцев могут бесплатно осуществлять в ДБО безлимитное количество платежей контрагентам (кроме физических лиц) по расчетному счету.

В рамках акции клиентам бесплатно предоставляется сервис «Цифровая зарплата» — переводы работникам клиента по трудовому договору в рублях на счета/карты сотрудников в любых банках.

Лимиты бесплатных переводов физлицам в период акции (не в рамках сервиса «Цифровая зарплата»):

  • для юрлиц — до 200 тыс. руб. в месяц;
  • для ИП — до 400 тыс. руб. в месяц (300 тыс. руб./мес себе на счет в пределах банка, 100 тыс. руб./мес — иные переводы).

Акция не применяется одновременно с другими действующими маркетинговыми предложениями.

После окончания действия акционного тарифа, при отсутствии заявления клиента о переходе на другой пакет услуг, клиент будет автоматически переведен на обслуживание в рамках пакета услуг «Оптимальный».

Более подробно об акции можно узнать по телефону Центра дистанционного обслуживания бизнеса 8-800-700-77-16, в чате онлайн-банка Уралсиб Бизнес Онлайн, или в офисах Банка Уралсиб, обслуживающих бизнес-клиентов.

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15)

Автор: Гринина Ирина
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