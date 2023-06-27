Банк Уралсиб вошел в топ-10 рейтинга лучших кредитных карт

Кредитная карта «120 дней на максимум» Банка Уралсиб вошла в Топ-10 рейтинга лучших кредитных карт за июнь 2023 года, по версии портала Выберу.ру.

В рейтинге рассматривались предложения топ-50 крупнейших российских банков по объемам розничного кредитования (на 01.02.2022 г.).

Аналитики портала в ходе исследования, в первую очередь, учитывали такие параметры, как ставка кредитования, длительность льготного периода, проценты начисления кешбэк у банка и партнёров. Также принимались во внимание стоимость выпуска и годового обслуживания карты, лимиты бесплатного снятия наличных, диапазон кредитных ставок, сумма обязательного платежа в льготный период, дополнительные возможности по карте, а также ряд других критериев.

Кредитную карту «120 дней на максимум» можно получить по паспорту, кредитный лимит — до 1,5 миллиона руб. включительно. При оплате покупок на сумму от 10 тыс. руб. в месяц комиссия за обслуживание не взимается. Снимать наличные без комиссии можно в банкоматах любых банков.

Ознакомиться с полными условиями карты «120 дней на максимум» можно в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Справка ПАО «БАНК УРАЛСИБ» входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Основные направления деятельности – розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес. Банку присвоен рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «ВВВ+» (RU) и рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А-». Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 45 регионах и по состоянию на 1 июня 2023 года насчитывает 219 точек продаж, 1408 банкоматов и 289 платежных терминалов. Кроме собственной сети, Банк поддерживает работу объединенной банкоматной сети «ATLAS» – единое технологическое решение для банков-партнеров.

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