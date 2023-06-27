Банк Уралсиб вошел в топ-10 рейтинга лучших кредитных карт
Кредитная карта «120 дней на максимум» Банка Уралсиб вошла в Топ-10 рейтинга лучших кредитных карт за июнь 2023 года, по версии портала Выберу.ру.
В рейтинге рассматривались предложения топ-50 крупнейших российских банков по объемам розничного кредитования (на 01.02.2022 г.).
Аналитики портала в ходе исследования, в первую очередь, учитывали такие параметры, как ставка кредитования, длительность льготного периода, проценты начисления кешбэк у банка и партнёров. Также принимались во внимание стоимость выпуска и годового обслуживания карты, лимиты бесплатного снятия наличных, диапазон кредитных ставок, сумма обязательного платежа в льготный период, дополнительные возможности по карте, а также ряд других критериев.
Кредитную карту «120 дней на максимум» можно получить по паспорту, кредитный лимит — до 1,5 миллиона руб. включительно. При оплате покупок на сумму от 10 тыс. руб. в месяц комиссия за обслуживание не взимается. Снимать наличные без комиссии можно в банкоматах любых банков.
Ознакомиться с полными условиями карты «120 дней на максимум» можно в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».
Справка
Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15)