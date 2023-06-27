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Бренд 12 STOREEZ открыл магазин в самом большом торговом центре мира — Dubai Mall

Бренд 12 STOREEZ открыл магазин в самом большом торговом центре мира — Dubai Mall
Иллюстрация: телеграм-канал 12 STOREEZ

Это первый магазин компании с уральскими корнями за пределами СНГ. Этим летом марка планирует открыть в Дубае еще один магазин. Там будут представлены женская и мужская коллекции.

#МОДА#НОВОСТИ

Информацию об открытии бутика в Дубае опубликовали в телеграм-канале 12 STOREEZ соосновательница бренда Марина Голомаздина и директор компании Иван Хохлов:

Открытие в Дубае стало вызовом для всей команды. Учетная система не была приспособлена под международные отгрузки, предстояло открыть в ОАЭ новый склад, а за удачные локации — бороться с сотнями других брендов. Приходилось подстраиваться под местный ритм жизни и привыкать к тому, что «сделаю завтра», часто не стоит воспринимать буквально.

Отмечается, что для Дубая 12 STOREEZ — новый игрок, которому предстоит формировать репутацию почти с нуля. Тем не менее, этим летом бренд планирует открыть в Дубае второй магазин, где будут женская и мужская коллекции.

Кроме того, команда 12 STOREEZ перезапустила международный сайт и открыла склад в ОАЭ — теперь одежду марки можно заказать из любой точки мира.

Напомним, бренд 12storeez в 2014 г. создали две сестры из Екатеринбурга — Марина и Ирина Голомаздины. В 2018 г. они стали победительницами премии издания «Деловой квартал» «Человек года» в спецноминации «Герой города».

Автор: Виктория Говорковская
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