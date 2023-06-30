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Хватит пылиться без дела. Как заставить свои вещи работать и приносить доход?

Хватит пылиться без дела. Как заставить свои вещи работать и приносить доход?
Иллюстрация: «Фианит-Ломбард»

Существует много способов получить ситуативную финансовую поддержку. Например, прибегнуть к помощи друзей или взять кредит в банке. А можно внимательно посмотреть вокруг: вещи тоже приносят деньги.

#СПЕЦПРОЕКТЫ#БИЗНЕС

Бытовая техника, спортивный инвентарь, меха и предметы антиквариата — все это может стать залоговым объектом в федеральной сети ломбардов «Фианит-Ломбард». Есть стойкое убеждение, что классический ломбард — это полулегальное место, где скупают только украшения из драгметаллов. «Фианит-Ломбард» решительно развеивает этот миф. Эксперты компании могут оценить стоимость не только драгоценных камней, но даже сапбордов или мультиварки. А еще филиалы сети не словом, а делом доказывают, что ломбард может работать легально, быть технологичным и активно внедрять различные онлайн-сервисы. Но обо всем по порядку.

29 лет «Фианит-Ломбард» оказывает финансовую поддержку людям, которые хотят быстро получить деньги в надежном месте. Предприниматели, которые не могут допустить кассовых разрывов, тоже прибегают к услугам компании. Разумеется, в частном порядке. Они сдают на хранение оборудование, которое используют летом (например, аппарат для приготовления сладкой ваты), получают за него деньги и приобретают на них оборудование, которое актуально в зимний период. Летом снова выкупают залог. И так по кругу.

Хватит пылиться без дела. Как заставить свои вещи работать и приносить доход? 1

Высокая степень доверия к организации объясняется просто: «Фианит-Ломбард» работает под контролем ЦБ. Это значит, что клиент защищен от скрытых переплат и условий, прописанных мелким шрифтом.

Хватит пылиться без дела. Как заставить свои вещи работать и приносить доход? 2— Легальные ломбарды, в отличие от серых игроков и комиссионных магазинов, работают по другим правилам. Во-первых, человек, оставивший залог, остается его владельцем. Во-вторых, мы страхуем имущество. Это значит, что клиент может быть уверен в сохранности своих залогов. В-третьих, даже по истечении договора займа у человека есть еще льготный месяц, чтобы выкупить залог, — рассказывает Станислав Боронин, генеральный директор федеральной сети ломбардов «Фианит-Ломбард».

Аналитики центра НАФИ подсчитали: в 2022 г. услугами ломбардов пользовались примерно 10% россиян. Однако перспективы роста у рынка весьма серьезные. Во-первых, за счет повышения финансовой грамотности населения: все больше людей воспринимает ломбарды как уже привычный финансовый инструмент. Во-вторых, за счет диджитализации и привлечения более молодой аудитории. Да, пока всего 3% ломбардов в стране могут похвастаться высокотехнологичными решениями и «Фианит-Ломбард» — в их числе.

В 2021 г. мы встали на серьезный путь цифровизации, не теряя традиционных качеств ломбарда. Теперь мы «ближе близкого»: всегда рядом, всегда под рукой, всегда надежно и оперативно решаем проблемы наших клиентов, будь то займы, покупки или инвестиции в золотые украшения. Мы внедряем онлайн-сервисы и активно развиваем проект «Онлайн-ломбард», чтобы услугами ломбарда можно было пользоваться в любой точке мира, — продолжает Станислав Боронин.

Кроме того, «Фианит-Ломбард» — один из немногих ломбардов, который прибегает к помощи нейросетей. Тексты для компании пишет ChatGPT, а изображения для соцсетей создает Midjourney. А еще ломбард предоставляет клиентам услугу онлайн-оценки имущества. Для этого необходимо лишь загрузить изображение вещи, которую можно использовать в качестве залога, и дождаться ответа представителя ломбарда.

Узнать, какими активами вы обладаете, можно по ссылке.

В некоторых городах, например, в Тюмени и Челябинске, клиентам доступна услуга выездной оценки, когда прямо дома или в офисе можно оформить договор и получить деньги. Оплатить проценты по займу можно через мобильное приложение ломбарда, а затем, когда появляется возможность, выкупить свое имущество.

Еще один весомый плюс онлайн-оформления сделки — это электронный залоговый билет, который невозможно потерять.

Наша сеть нацелена на дальнейшее совершенствование онлайн-сервисов, всестороннее развитие, соблюдение интересов клиентов и добросовестную качественную работу, которая разворачивается в легальном поле. Мы уверены в перспективности рынка и интересе к крупным ломбардам со стороны людей в виду предоставления выгодных условий по займам, — резюмировал Станислав Боронин.

Реклама. https://fianitlombard.ru/

Автор: Андрей Каяк
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