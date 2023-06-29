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Человек из «КАМАЗа». На заводе «Москвич» новый гендиректор

Человек из «КАМАЗа». На заводе «Москвич» новый гендиректор
Иллюстрация: АО МАЗ «Москвич»

Немецкий эксперт ранее отвечал за выход на рынок флагманского грузовика новейшего поколения К5. На заводе «КАМАЗ» он проработал девять лет. В 2023 г. «Москвич» должен выпустить не менее 50 тыс. авто.

#НОВОСТИ

Московский автомобильный завод «Москвич» возглавил Ханс-Петер Мозер. Как сообщает пресс-служба компании, он назначен на должность генерального директора. Его предшественник Дмитрий Пронин становится председателем Совета директоров АО «Москвич».

Ханс Петер Мозер обладает многолетним опытом работы на руководящих позициях в крупных международных и отечественных производственных компаниях, где проявил себя как сильный лидер, способный добиваться высоких финансово-экономических результатов, отвечать на самые сложные вызовы и приводить команды к успеху за счет внедрения гибких подходов, инновационных решений и структурированного и эффективного управления, — говорится в сообщении компании.

Немецкий эксперт Ханс Петер Мозер проработал в компании «КАМАЗ» девять лет — с 2013 по 2022 гг. Он был руководителем проекта «Реинжиниринг автопроизводства и создание перспективного семейства автомобилей КАМАЗ». Под руководством Мозера на рынке появился флагманский грузовик новейшего поколения К5.  

Столичный завод «Москвич» расположен на бывшей площадке Renault в России и был запущен в ноябре 2022 г. после ухода французской компании из России. Завод выпускает две модели кроссоверов на базе китайского JAC — это «Москвич 3» и электрокар «Москвич 3е». Партнером проекта выступает «КАМАЗ».

План производства «Москвича» на 2023 г. — не менее 50 тыс. автомобилей, в том числе 10 тыс. с электродвигателем.

Как писал DK.RU, новый «Москвич 3» доступен в двух версиях — с механической коробкой передач и вариатором. Цены на механику начинаются от 1,97 млн руб., а вариант с CVT ориентировочно будет дороже «менее чем на 100 тысяч рублей». Кроссовер с вариатором обойдется покупателям в 2 035 000 руб. Помимо бензинового «Москвича», завод выпускает и электрический «Москвич 3e» который стоит уже 3,5 млн руб.  

Автор: Екатерина Тарханова
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