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ГК «ХОСТ» ускорила обмен документами в 14 раз благодаря Nopaper

ГК «ХОСТ» ускорила обмен документами в 14 раз благодаря Nopaper
Иллюстрация: Предоставлено Nopaper

Такой результат компании удалось достичь после того, как она перешла на программное решение для кадрового электронного документооборота от уральского разработчика.

#НОВОСТИ

ГК «ХОСТ» — разработчик программного обеспечения для медицинских учреждений: поликлиник, больниц. В группе компаний 5 юрлиц и 100 дистанционных сотрудников по всей России. Чтобы сократить срок подписания документов, в компании перешли на Nopaper — инновационный сервис для КЭДО, разработанный уральской компанией Artsofte

Уникальность технологии в ее гибкости: в Nopaper клиент сам может настраивать маршруты подписания и сроки отправки документов. Так компании не придется менять привычные процессы ради автоматизации — система подстроится под них. В большинстве других решений за доработки пришлось бы доплачивать.

Сейчас ГК «ХОСТ» подписывает с помощью КЭДО документы с дистанционными сотрудниками. Кадровый специалист в формирует документ, а сотрудник подписывает его со смартфона. Весь процесс занимает 1 день, что в 14 раз быстрее отправки бумажных документов по почте.

Я переключаюсь между аккаунтами сервиса без дополнительной авторизации, — рассказывает Евгения Першикова, специалист по делопроизводству ГК «ХОСТ». — Число сотрудников, подключенных к сервису КЭДО, постепенно растет. Уже сейчас вижу, что работа стала проще, больше не нужно контролировать доставку оригиналов. Все подписанные документы доступны и в Nopaper, и в 1С. Команда Nopaper продолжает помогать нам после внедрения сервиса и быстро отвечает на вопросы, которые возникают у сотрудников.

Nopaper — сервис кадрового документооборота в смартфоне. Чтобы начать обмениваться кадровыми документами без бумаг, достаточно скачать приложение. Сервис позволяет подписывать документы с офисными, дистанционными сотрудниками, а также с самозанятыми и внештатными специалистами.

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Автор: Мария Смирнова
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