В рамках хакатона студенты совместно с застройщиками разработают проекты для развития М-12

Студенты УрФУ и УРГАХУ за 6 месяцев разработают и представят проектные решения экспертному совету, в него входят руководители строительных компаний, министерства и губернатор Свердловской области.

«Студенческий хакатон. Шёлковый путь» — масштабный отраслевой конкурс. Заявленная цель проекта — поиск новаторских идей для развития федеральной трассы М-12 (Москва-Казань-Екатеринбург) в границах Свердловской области. Он организован в целях поддержания исполнения Указа Президента РФ о проведении Года педагога и наставника Управлением государственной экспертизы Свердловской области.

Границы проектирования концепций базируются на автомобильных дорогах Свердловской области, являющихся участками федеральной трассы М-12, и вдохновляют студентов решать задачи в масштабах всей страны, участвуя в честной борьбе за звание победителя этого уникального конкурса.

В течение 6 месяцев (май-октябрь) четыре группы талантливых студентов строительных специальностей УрФУ и УрГАХУ в рамках реализации федерального инфраструктурного проекта «Восток – Запад» (участок трассы М-12 в ближайшей к Екатеринбургу локации) предложат качественные проектные решения по направлениям:

Транспортная инфраструктура будущего,

Инженерная инфраструктура будущего,

Арт-объект / точка тяготения,

Рекреационное решение будущего.

С мая по июль ребята, прибегая к помощи наставников (застройщики, эксперты), прорабатывают свои идеи. Август и часть сентября они используют для оформления концепций и дальнейшего предоставления их «на суд» экспертного совета. Я говорила, что ответственность студентов колоссальная. Но не менее сложна и оценка их работ. По сути, мы сравниваем несравнимое, верно? Транспортная инфраструктура и арт-объект, например. Но мы и здесь нашли справедливый для участников выход из ситуации: при оценке концепции Экспертный совет будет опираться только на 5 критериев: инвестиционная привлекательность для региона, коммерческий потенциал концепции, уникальность идеи (новаторское решение), срок реализации (чем быстрее можно запустить проект в работу, тем выше оценка) и уровень визуализации (здесь возможны как скетчи, так и иллюстрации, сгенерированные нейросетями), — рассказала начальник ГАУ СО «Управление государственной экспертизы» Наталья Серегина.

В качестве наставников проекта выступят представители двух десятков застройщиков (федерального и регионального уровня) по направлениям:

Сопровождение проектирования (проектировщики).

Определение коммерческого потенциала концепции (маркетологи)

Определение потенциала инвестиционной привлекательности концепции (руководители проектов).

Кроме того, проект сопровождают 16 ведущих экспертов Управления по 13 разделам проектирования под руководством главного инженера и заместителей начальника Управления.

Определение победителей будет осуществляться путем оценки по известным на старте критериям. Капитаны команд представят свои работы перед экспертным советом, в числе которого топ-менеджмент строительных компаний, представители ряда министерств и губернатор Свердловской области.

Итоги конкурса будут подведены на специальной сессии юбилейного Международного форума 100+ TechnoBuild 2023, посвященного «Строительству человечности». Ознакомиться подробнее с проектом можно на сайте хакатона: https://best.expert-so.ru/ и в группе «ВКонтакте»: https://vk.com/bestexpertiso.

Напомним, ранее мы писали о хакатоне «Uralsib Hack»: генеративный интеллект в банках». Его проводит банк Уралсиб в партнерстве с Ассоциацией российских банков и при поддержке Финансового университета при Правительстве РФ.

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