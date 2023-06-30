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В рамках хакатона студенты совместно с застройщиками разработают проекты для развития М-12

Начальник ГАУ СО «Управление государственной экспертизы» Наталья Серегина
Начальник ГАУ СО «Управление государственной экспертизы» Наталья Серегина. Иллюстрация: Государственная экспертиза СО

Студенты УрФУ и УРГАХУ за 6 месяцев разработают и представят проектные решения экспертному совету, в него входят руководители строительных компаний, министерства и губернатор Свердловской области.

#НОВОСТИ

«Студенческий хакатон. Шёлковый путь»  масштабный отраслевой конкурс. Заявленная цель проекта  поиск новаторских идей для развития федеральной трассы М-12 (Москва-Казань-Екатеринбург) в границах Свердловской области. Он организован в целях поддержания исполнения Указа Президента РФ о проведении Года педагога и наставника Управлением государственной экспертизы Свердловской области.

Границы проектирования концепций базируются на автомобильных дорогах Свердловской области, являющихся участками федеральной трассы М-12, и вдохновляют студентов решать задачи в масштабах всей страны, участвуя в честной борьбе за звание победителя этого уникального конкурса.

В течение 6 месяцев (май-октябрь) четыре группы талантливых студентов строительных специальностей УрФУ и УрГАХУ в рамках реализации федерального инфраструктурного проекта «Восток – Запад» (участок трассы М-12 в ближайшей к Екатеринбургу локации) предложат качественные проектные решения по направлениям:

  • Транспортная инфраструктура будущего,
  • Инженерная инфраструктура будущего,
  • Арт-объект / точка тяготения,
  • Рекреационное решение будущего.
С мая по июль ребята, прибегая к помощи наставников (застройщики, эксперты), прорабатывают свои идеи. Август и часть сентября они используют для оформления концепций и дальнейшего предоставления их «на суд» экспертного совета. Я говорила, что ответственность студентов колоссальная. Но не менее сложна и оценка их работ. По сути, мы сравниваем несравнимое, верно? Транспортная инфраструктура и арт-объект, например. Но мы и здесь нашли справедливый для участников выход из ситуации: при оценке концепции Экспертный совет будет опираться только на 5 критериев: инвестиционная привлекательность для региона, коммерческий потенциал концепции, уникальность идеи (новаторское решение), срок реализации (чем быстрее можно запустить проект в работу, тем выше оценка) и уровень визуализации (здесь возможны как скетчи, так и иллюстрации, сгенерированные нейросетями), рассказала начальник ГАУ СО «Управление государственной экспертизы» Наталья Серегина.

В качестве наставников проекта выступят представители двух десятков застройщиков (федерального и регионального уровня) по направлениям:

  • Сопровождение проектирования (проектировщики).
  • Определение коммерческого потенциала концепции (маркетологи)
  • Определение потенциала инвестиционной привлекательности концепции (руководители проектов).

Кроме того, проект сопровождают 16 ведущих экспертов Управления по 13 разделам проектирования под руководством главного инженера и заместителей начальника Управления.

Определение победителей будет осуществляться путем оценки по известным на старте критериям. Капитаны команд представят свои работы перед экспертным советом, в числе которого топ-менеджмент строительных компаний, представители ряда министерств и губернатор Свердловской области.

Итоги конкурса будут подведены на специальной сессии юбилейного Международного форума 100+ TechnoBuild 2023, посвященного «Строительству человечности». Ознакомиться подробнее с проектом можно на сайте хакатона: https://best.expert-so.ru/ и в группе «ВКонтакте»: https://vk.com/bestexpertiso.

Напомним, ранее мы писали о хакатоне «Uralsib Hack»: генеративный интеллект в банках». Его проводит банк Уралсиб в партнерстве с Ассоциацией российских банков и при поддержке Финансового университета при Правительстве РФ.

Читайте также на DK.RU: Дополнительная реальность, умный чат-бот: какие решения придумали студенты для кампуса УрФУ.

Автор: Татьяна Юстус
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