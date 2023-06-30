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Мороженого будет в 2,5 раза больше: хладокомбинат №3 запустил обновленный цех

Мороженого будет в 2,5 раза больше: хладокомбинат №3 запустил обновленный цех
Автор фото: Павел Ворожцов. Иллюстрация: све.рф

На перестройку компрессионного цеха, где охлаждается продукция, предприятие потратило более 300 млн руб. После выхода на проектную мощность фабрика будет выпускать до 50 тонн мороженого в сутки.

#МЕСТНОЕ ПРОИЗВОДСТВО#НОВОСТИ

Крупнейший производитель мороженого на Среднем Урале — Хладокомбинат №3 — запустил обновленный компрессионный цех, где при низких температурах происходит закаливание продукции. Масштабная модернизация предприятия началась в 2019 г. — тогда из-за недостаточной генерации холода оно столкнулось с тем, что не успевает обработать весь объем мороженого.

Объем инвестиций превысил 300 млн руб. На эти средства практически с нуля построили новый цех и закупили новое оборудование. Как сообщили в департаменте информполитики Свердловской области, реализацию проекта поддержали областные власти.

В рамках приоритетного инвестпроекта правительство Свердловской области предоставило льготы по налогу на имущество и по налогу на прибыль организаций в рамках региональной компоненты. Сэкономленные средства предприятие инвестировало в модернизацию и расширение, — подчеркнул замгубернатора Дмитрий Ионин.

По словам гендиректора хладокомбината Натальи Мерзляковой, до 2019 г. ежедневно производилось до 20 тонн мороженого. Сейчас, пока мощности находятся в процессе наладки, предприятие выпускает около 38 тонн продукции, а после выхода на полную мощность будет производить по 50 тонн в сутки.

В настоящий момент фабрика поставляет мороженое не только в разные регионы России, но и за рубеж. Объем сбыта предприятия растет преимущественно за счет экспортных поставок — в страны ЕАЭС, Китай, Монголию, Азербайджан, Казахстан. В планах — выход на рынок Вьетнама, Египта и Индии.

Ранее DK.RU сообщал, что в Китае продукцию хладокомбината — «Гостовский пломбир» презентовали на ЭКСПО в Харбине в 2019 г. Тогда Николай Глухих, директор digital-агентства Wow (специализируется на работе в Китае), рассказывал DK.RU, что в Азии очень любят продукты питания, которые произведены в России:

В Китае есть стереотип: все, что произведено российскими продовольственными компаниями, заведомо считается экологически чистым и полезным для здоровья. Средний класс в Китае старается покупать российское. А это, между прочим, 110 млн человек — практически вся Россия. Один из товаров, который отлично продается в Китае, — мороженое. Из Новосибирска в Урумчи — один из ближайших крупных китайских городов — каждый день идут фуры с мороженым. С каждым годом потребление его в Китае растет. Наши смогли создать хороший рынок.

Автор: Елизавета Порошина
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