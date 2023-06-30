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Банк Уралсиб запустил премиальную бизнес-карту Mir Supreme Business

Банк Уралсиб запустил премиальную бизнес-карту Mir Supreme Business
Иллюстрация: freepik.com

Банк Уралсиб предлагает премиальную бизнес-карту Mir Supreme Business для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

#НОВОСТИ

Особые условия и привилегии премиальной бизнес-карты:

  • Кешбэк реальными рублями до 7%, максимум — 5 000 руб. в месяц*;
  • Повышенные лимиты на получение наличных (3 млн руб. по карте в месяц) и оплату покупок (7 млн руб. по карте в месяц);
  • Снятие наличных в банкоматах Банка Уралсиб до 100 тыс. руб. включительно в месяц бесплатно;
  • Бесплатное обслуживание карты при оплате покупок по премиальной бизнес-карте от 100 тыс. руб. в месяц, либо предоставляется скидка в размере 50 % от стоимости обслуживания карты при оплате покупок от 50 до 100 тыс. руб. в месяц;
  • Два бесплатных доступа в бизнес-залы аэропортов и ж/д-вокзалов в год по программе DragonPass;
  • Переводы с премиальной бизнес-карты на карты физических лиц (В2С-переводы);
  • До 3% годовых на ежедневный остаток по карточному счету;
  • Бесплатный SMS-сервис.

Бизнес-карта — удобный инструмент, который дает клиенту возможность вносить выручку на свой расчетный счет, оплачивать командировочные, представительские и другие расходы, осуществлять переводы с бизнес-карты на карты физических лиц, иметь круглосуточный доступ к средствам на карте и осуществлять оперативный контроль по операциям.

Карту можно заказать в онлайн-банке для бизнеса Уралсиб Бизнес Онлайн или обратившись в ближайший офис Банка Уралсиб, обслуживающий бизнес-клиентов. Более подробную информацию о бизнес-карте Mir Supreme Business, а также о других продуктах и услугах для малого бизнеса можно получить на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ» и по телефону 8-800-700-77-16.

Напомним, Уралсиб — банк комплексных решений для бизнеса. Банк активно развивает продукты и сервисы для малого бизнеса с фокусом на цифровые каналы взаимодействия с клиентами. Предпринимателям предлагаются широкая линейка финансовых продуктов и услуг, удобные нефинансовые сервисы, а также возможности бесплатного обучения основам ведения бизнеса. Банк входит в Топ-10 банков по объему кредитования МСБ по итогам 2022 года (по данным «Эксперт РА»).

*по всем карточным счетам

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15)

Автор: Гринина Ирина
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