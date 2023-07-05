Дрова — в прошлом. Жителей Свердловской области подключают к голубому топливу

Одним из лидеров догазификации в регионе называют Краснотурьинск — здесь за год построено около 20 км сетей, более тысячи жителей получили возможность отапливать дома дешево и экологично.

Торжественный ввод в эксплуатацию новой газовой инфраструктуры на севере региона посетили министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов, глава администрации городского округа Краснотурьинск Александр Устинов и первый заместитель генерального директора группы компаний «ГАЗЭКС» Игорь Логинов.

Представители официальной делегации зажгли газовый факел, являющийся символом программы социальной газификации.

Сегодня мы открываем знаковый объект. В совокупности в Краснотурьинске построено почти 20 км сетей, которые позволят подключить к газу более тысячи частных домовладений поселка Медный Рудник, ТЭЦ-поселка и микрорайона Суходойка. Уже сейчас значительная часть домов подали заявки, началось подключение. Я уверен, что к началу отопительного сезона еще больше домов подключится и жители частного сектора будут проживать в более комфортных условиях, чем ранее, когда дома отапливались дровами, — отметил министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.

Масштабный проект суммарной стоимостью более 100 млн руб. финансировался сразу из нескольких источников: за счет инвестиционной надбавки компании «ГАЗЭКС» были построены газопроводы высокого давления, за счет средств Единого оператора газификации и средств областного и местного бюджетов были построены распределительные сети к частным жилым домам. Первые 50 домовладений уже получают голубое топливо. В ближайшее время их станет гораздо больше.

В муниципалитете еще 70 домов готовятся к подключению. Приход газа — радость для жителей, у них появляется совсем другое качество жизни. У нас в Краснотурьинске из 1372 индивидуальных домов уже более 900 договоров на догазификацию заключено. Темпы строительства высокие. Мы надеемся, что в ближайшие годы уровень газификации частного сектора города достигнет 100%, — рассказал глава администрации городского округа Краснотурьинск Александр Устинов.

Одной из счастливиц, получивших газовое отопление дома, стала Ольга Кабанова. К пуску голубого топлива женщина подготовилась основательно: заранее приобрела газовую плиту и современный двухконтурный газовый котел. Специалисты «ГАЗЭКСа» в свою очередь настроили оборудование и запустили в работу.

У нас теперь комфорт, как в квартире, — только в своем доме. Я смогу спокойно ходить на работу, так как знаю, что, когда домой вернусь, будет тепло. Дрова были очень накладны — их нужно подготавливать, колоть, постоянно подтапливать печку. Наша семья очень рада приходу газа, — сказала она.

В рамках программы догазификации в районе ТЭЦ-поселка специалисты смонтировали выходы газопровода как у домов, чьи собственники уже подали заявку на подключение, так и у перспективных потребителей. Есть и такие собственники, кто отказался от возможности подключения дома. Например, жительница поселка, которая в 2021 г. на «Прямой линии» с президентом России Владимиром Путиным как раз и подняла вопрос газификации частных домов в Краснотурьинске.

Строительство газораспределительных сетей в Краснотурьинске продолжается. В настоящее время ведутся работы в микрорайоне Суходойка, поселке Медный Рудник и поселке Рудничный. «ГАЗЭКС» строит около 36 км сетей, которые обеспечат техническую возможность подключения 442 домовладений. В стадии проектирования находится еще 90 километров газопроводов для 935 домовладений. Краснотурьинск — один из лидеров догазификации в регионе и единственный город на севере области, где с момента действия программы социальной газификации построено и строится такое количество газовых сетей.

Набрали хороший темп и продолжаем эту стройку. В целом компания в Свердловской области за год построила 172 км разводящих сетей. На проектировании находится около 1200 км и уже более 600 км газопроводов строится. Т.е. мы до конца года обеспечим возможность подключения примерно 30 тыс. потребителей, — рассказал первый заместитель генерального директора ГК «ГАЗЭКС» Игорь Логинов.

На сегодняшний день с региональным оператором догазификации заключено около 27 тыс. договоров, 5,2 тыс. потребителей уже подключены к голубому топливу, а техническая возможность для подключения есть еще у примерно 12 тыс. жителей частных домов области.

Что за программа социальной газификации?

Программа по социальной газификации, объявленная президентом Владимиром Путиным, предусматривает бесплатное подведение газовой трубы к границам участка заявителя. Сети по территории земельного участка, разводку внутри дома и монтаж приобретенного оборудования оплачивает собственник. Однако по инициативе губернатора Евгения Куйвашева в Свердловской области введен расширенный пакет мер социальной поддержки, которые могут покрыть порядка 90% затрат на подключение дома к газопроводу. В зависимости от имущественного положения свердловчан сумма может составлять от 100 до 250 тыс. руб. Субсидии предоставляются многодетным и малоимущим семьям, бюджетникам, живущим в сельских территориях, участникам Великой Отечественной войны, инвалидам, ветеранам боевых действий и другим категориям.

Подать заявку на заключение договора на технологическое присоединение можно несколькими способами:

— через сайт Единого оператора газификации СОЦГАЗ.РФ;

— на портале Госуслуг;

— лично в клиентских центрах газораспределительной компании.

Как подать заявку без ошибок

Все документы можно подать дистанционно на сайте единого оператора газификации (connectgas). На сайте нужно создать личный кабинет с помощью телефонного номера и электронной почты и загрузить все документы (достаточно их фотографий) — и через 30 дней заявителю придет подписанный документ от «ГАЗЭКС».

Заявка на догазификацию может быть отклонена только в том случае, если не выполняются два условия: жилой дом не зарегистрирован или в населенном пункте нет газовых сетей. К населенным пунктам также не относятся земли сельхозназначения. Узнать, к какой категории относится земельный участок и попадает ли он под правила догазификации, можно на сайте единого оператора. В личном кабинете потребитель также может увидеть все движения заявки.

Приостанавливается действие заявки в том случае, если в ней не хватает каких-либо документов: ИНН, копии паспорта, плана земельного участка. Если человек не устраняет замечания, а направляет новую заявку, учитывается последнее заявление, поданное через сайт оператора.

В случае с садовыми товариществами (СНТ) есть нюанс: их подключают к газовым сетям, но газопровод доводят до границы СНТ, а затраты на строительство сетей до конкретного домика ложатся уже на людей. В таких случаях люди решают, подать заявку коллективно или индивидуально.

Справка «ГАЗЭКС» — региональный оператор президентской программы социальной газификации. Группа компаний «ГАЗЭКС» ведет свою деятельность с 1965 года и на сегодняшний день обеспечивает газом почти 1 миллион семей и около 2500 предприятий и организаций.

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