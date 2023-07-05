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Дрова — в прошлом. Жителей Свердловской области подключают к голубому топливу

Дрова — в прошлом. Жителей Свердловской области подключают к голубому топливу
Иллюстрация: «ГАЗЭКС»

Одним из лидеров догазификации в регионе называют Краснотурьинск — здесь за год построено около 20 км сетей, более тысячи жителей получили возможность отапливать дома дешево и экологично.

#СПЕЦПРОЕКТЫ#ГАЗЭКС#КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

Торжественный ввод в эксплуатацию новой газовой инфраструктуры на севере региона посетили министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов, глава администрации городского округа Краснотурьинск Александр Устинов и первый заместитель генерального директора группы компаний «ГАЗЭКС» Игорь Логинов.

Представители официальной делегации зажгли газовый факел, являющийся символом программы социальной газификации.

Дрова — в прошлом. Жителей Свердловской области подключают к голубому топливу 1

Сегодня мы открываем знаковый объект. В совокупности в Краснотурьинске построено почти 20 км сетей, которые позволят подключить к газу более тысячи частных домовладений поселка Медный Рудник, ТЭЦ-поселка и микрорайона Суходойка. Уже сейчас значительная часть домов подали заявки, началось подключение. Я уверен, что к началу отопительного сезона еще больше домов подключится и жители частного сектора будут проживать в более комфортных условиях, чем ранее, когда дома отапливались дровами, — отметил министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов. 

Масштабный проект суммарной стоимостью более 100 млн руб. финансировался сразу из нескольких источников: за счет инвестиционной надбавки компании «ГАЗЭКС» были построены газопроводы высокого давления, за счет средств Единого оператора газификации и средств областного и местного бюджетов были построены распределительные сети к частным жилым домам. Первые 50 домовладений уже получают голубое топливо. В ближайшее время их станет гораздо больше.

В муниципалитете еще 70 домов готовятся к подключению. Приход газа — радость для жителей, у них появляется совсем другое качество жизни. У нас в Краснотурьинске из 1372 индивидуальных домов уже более 900 договоров на догазификацию заключено. Темпы строительства высокие. Мы надеемся, что в ближайшие годы уровень газификации частного сектора города достигнет 100%, — рассказал глава администрации городского округа Краснотурьинск Александр Устинов.

Дрова — в прошлом. Жителей Свердловской области подключают к голубому топливу 2

Одной из счастливиц, получивших газовое отопление дома, стала Ольга Кабанова. К пуску голубого топлива женщина подготовилась основательно: заранее приобрела газовую плиту и современный двухконтурный газовый котел. Специалисты «ГАЗЭКСа» в свою очередь настроили оборудование и запустили в работу.

Дрова — в прошлом. Жителей Свердловской области подключают к голубому топливу 3

У нас теперь комфорт, как в квартире,  только в своем доме. Я смогу спокойно ходить на работу, так как знаю, что, когда домой вернусь, будет тепло. Дрова были очень накладны  их нужно подготавливать, колоть, постоянно подтапливать печку. Наша семья очень рада приходу газа, — сказала она.

Дрова — в прошлом. Жителей Свердловской области подключают к голубому топливу 4

В рамках программы догазификации в районе ТЭЦ-поселка специалисты смонтировали выходы газопровода как у домов, чьи собственники уже подали заявку на подключение, так и у перспективных потребителей. Есть и такие собственники, кто отказался от возможности подключения дома. Например, жительница поселка, которая в 2021 г. на «Прямой линии» с президентом России Владимиром Путиным как раз и подняла вопрос газификации частных домов в Краснотурьинске.

Строительство газораспределительных сетей в Краснотурьинске продолжается. В настоящее время ведутся работы в микрорайоне Суходойка, поселке Медный Рудник и поселке Рудничный. «ГАЗЭКС» строит около 36 км сетей, которые обеспечат техническую возможность подключения 442 домовладений. В стадии проектирования находится еще 90 километров газопроводов для 935 домовладений. Краснотурьинск — один из лидеров догазификации в регионе и единственный город на севере области, где с момента действия программы социальной газификации построено и строится такое количество газовых сетей.

Набрали хороший темп и продолжаем эту стройку. В целом компания в Свердловской области за год построила 172 км разводящих сетей. На проектировании находится около 1200 км и уже более 600 км газопроводов строится. Т.е. мы до конца года обеспечим возможность подключения примерно 30 тыс. потребителей,  рассказал первый заместитель генерального директора ГК «ГАЗЭКС» Игорь Логинов.

На сегодняшний день с региональным оператором догазификации заключено около 27 тыс. договоров, 5,2 тыс. потребителей уже подключены к голубому топливу, а техническая возможность для подключения есть еще у примерно 12 тыс. жителей частных домов области. 

Дрова — в прошлом. Жителей Свердловской области подключают к голубому топливу 5

Что за программа социальной газификации?

Программа по социальной газификации, объявленная президентом Владимиром Путиным, предусматривает бесплатное подведение газовой трубы к границам участка заявителя. Сети по территории земельного участка, разводку внутри дома и монтаж приобретенного оборудования оплачивает собственник. Однако по инициативе губернатора Евгения Куйвашева в Свердловской области введен расширенный пакет мер социальной поддержки, которые могут покрыть порядка 90% затрат на подключение дома к газопроводу. В зависимости от имущественного положения свердловчан сумма может составлять от 100 до 250 тыс. руб. Субсидии предоставляются многодетным и малоимущим семьям, бюджетникам, живущим в сельских территориях, участникам Великой Отечественной войны, инвалидам, ветеранам боевых действий и другим категориям.

Подать заявку на заключение договора на технологическое присоединение можно несколькими способами:

— через сайт Единого оператора газификации СОЦГАЗ.РФ;

— на портале Госуслуг;

— лично в клиентских центрах газораспределительной компании.

Как подать заявку без ошибок

Все документы можно подать дистанционно на сайте единого оператора газификации (connectgas). На сайте нужно создать личный кабинет с помощью телефонного номера и электронной почты и загрузить все документы (достаточно их фотографий) — и через 30 дней заявителю придет подписанный документ от «ГАЗЭКС».

Заявка на догазификацию может быть отклонена только в том случае, если не выполняются два условия: жилой дом не зарегистрирован или в населенном пункте нет газовых сетей. К населенным пунктам также не относятся земли сельхозназначения. Узнать, к какой категории относится земельный участок и попадает ли он под правила догазификации, можно на сайте единого оператора. В личном кабинете потребитель также может увидеть все движения заявки.

Приостанавливается действие заявки в том случае, если в ней не хватает каких-либо документов: ИНН, копии паспорта, плана земельного участка. Если человек не устраняет замечания, а направляет новую заявку, учитывается последнее заявление, поданное через сайт оператора. 

В случае с садовыми товариществами (СНТ) есть нюанс: их подключают к газовым сетям, но газопровод доводят до границы СНТ, а затраты на строительство сетей до конкретного домика ложатся уже на людей. В таких случаях люди решают, подать заявку коллективно или индивидуально.

Справка

 
«ГАЗЭКС» — региональный оператор президентской программы социальной газификации. Группа компаний «ГАЗЭКС» ведет свою деятельность с 1965 года и на сегодняшний день обеспечивает газом почти 1 миллион семей и около 2500 предприятий и организаций.
 

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Автор: Андрей Каяк
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