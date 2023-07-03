Аналитики ПСБ победили в конкурсе самых доходных инвестиционных идей

Команда Центра аналитики и экспертизы ПСБ заняла первое место в номинации «Профессиональные аналитики» конкурса «Опционы на миллион», организованного Московской биржей и сервисом «ИнвестИдеи».

Портфель, сформированный по инвестиционным идеям аналитиков ПСБ, показал наибольшую доходность среди портфелей всех участников конкурса.

Организаторы конкурса отслеживали инвестиционные идеи, размещенные в официальных телеграм-каналах аналитических центров крупнейших банков, брокеров и управляющих компаний, а также частных аналитиков, и формировали из них инвестиционные портфели. По условиям конкурса, доходность портфеля фиксировалась за период с 15 декабря 2022 года по 16 июня 2023 года. В конкурсе принимали участие только те инвестиционные идеи, на которые Московской биржей были выпущены опционы, а в портфеле для включения в конкурс таких идей должно было быть не менее пяти.



Портфель, сформированный из инвестиционных идей аналитиков ПСБ, размещенных в свободном доступе в телеграм-канале Центра аналитики и экспертизы ПСБ, показал доходность 23%, что почти на 5 процентных пунктов опережает доходность портфеля ближайшего конкурента, участвовавшего в конкурсе.

23% доходности за шесть месяцев в непростое время на рынках - это отличный результат, который свидетельствует о высоком уровне профессионализма команды аналитического центра ПСБ. Эта победа подтверждает глубокую экспертизу в области финансовых рынков, которая лежит в основе наших продуктов, - отметил руководитель Центра аналитики и экспертизы ПСБ Николай Кащеев.

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