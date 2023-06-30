Проект «УГМК-Застройщик» стал победителем премии «Твердые знаки»

«Екатеринбург-Сити» оказался самым упоминаемым в масс-медиа проектом среди претендентов на победу в номинации «Будущее города». Новый облик города формируется прямо на наших глазах.

В уральской столице состоялась церемония награждения победителей премии «Твердые знаки», учрежденная издательским домом «Коммерсантъ-Урал». Ее участниками стали представители власти, бизнеса, культуры и спорта. В этом году премия присуждалась по результатам экспертного исследования самых упоминаемых в СМИ персон, компаний и брендов за 30 лет. Помимо этого, номинанты оценивались по их вкладу в развитие города.

В номинации «Будущее города» лауреатами стали: «УГМК-Арена», Храм Святой Екатерины, «Баден-Баден», Дворец водных видов спорта, новый зал Свердловской филармонии и другие. Из всех представленных проектов победил «Екатеринбург-Сити» как наиболее упоминаемый в масс-медиа и формирующий уникальный облик города. Этот деловой квартал уже стал визитной карточкой города и получил известность далеко за пределами уральской столицы.

Самый высокий небоскреб Урала и Сибири — «Башня Исеть» — является главной доминантой города, вокруг которого создана богатая и взаимодополняющая инфраструктура: фитнес-клуб премиум-класса «Encore Fitness», ресторанные комплексы «Корова» и «BREADWAY». Вокруг башни два других знаковых объекта — деловой дом «Демидов» и пятизвездочный отель «Hyatt Regency», дополняющие архитектурный ансамбль делового квартала.

Проводятся масштабные работы по благоустройству территории: установлены малые архитектурные формы — фигурные скамейки, посажены цветы и растения, выполнена подсветка яблонь, которая создает ощущение праздника в вечернее и ночное время. Совсем скоро горожане смогут увидеть новую цветную подсветку деревьев вдоль набережной от бизнес-центра «Демидов» до Театра драмы. Ведутся монтажные работы по освещению фасада делового дома «Демидов». Световые эффекты делового дома будут созвучны с подсветкой «Башни Исеть» и Макаровского моста.

Следующим застройщик планирует сдать 6-этажный гастромолл. Здесь предусмотрены офисы, рестораны, гастрорынок, где будут фирменные лавки со свежими фермерскими продуктами, а также фуд-корт с блюдами из разных кухонь мира.

В прошлом году началось строительство премиум-проекта «На Октябрьской» напротив здания правительства Свердловской области. Площадь двух возводимых секций по 15 и 30 этажей составит 25 тыс. кв. м. Ансамбль здания с белоснежным фасадом и просторными террасами будет напоминать грациозный круизный лайнер.

Жилую функцию в «Екатеринбург-Сити» будут выполнять два небоскреба высотой 175 м, объединенных стилобатом. Они расположатся напротив Ельцин Центра. Рядом с ними будет благоустроена площадь. Красивое общественное пространство будет сочетать функции классической прогулочной зоны и площадки для проведения мероприятий, праздников, гастрономических фестивалей и концертов.

Жилые небоскребы — лишь небольшая часть проекта Екатеринбург-Сити. «УГМК-Застройщик» планирует возвести в центре современное офисное здание по улице Челюскинцев. Высота нового здания — 100 м, а его совокупная площадь составит свыше 47 тыс. кв. м. Деловое пространство, отвечающее мировым стандартам, не будет уступать штаб-квартирам крупнейших мировых корпораций.

В перспективе в одном из комплексов расположится термальный комплекс с зоной спа. На крыше сооружения обустроят круглогодичный бассейн под открытым небом. Другим инфраструктурным объектом «Екатеринбург-Сити» станет высотный апарт-комплекс с гостиничным сервисом, в котором можно жить или сдать в аренду через управляющую компанию.

«УГМК-Застройщик» предусмотрел и социальную инфраструктуру. Согласно концепции, здесь появится школа будущего с высоким уровнем преподавания, рассчитанная на учащихся 6-11 классов.

Объекты культурного наследия, которые находятся в квартале, будут сохранены. Все объекты предполагается объединить в историко-культурный кластер. В зданиях планируют разместить музеи, образовательный центр, классы для занятий с детьми. «Екатеринбург-Сити» сделают полностью пешеходным и проницаем, здесь не будет шлагбаумов и заборов. Спасением для автомобилистов в центре мегаполиса станет огромное парковочное пространство под землей на 1 800 мест.

Генеральный директор «УГМК-Застройщик» Евгений Мордовин поблагодарил организаторов и экспертов за высокую оценку деятельности компании:

К деловому кварталу как к сердцу города всегда было приковано внимание горожан и гостей уральской столицы. На глазах формируется новый облик города, вершится история. Ежедневно в эту локацию приезжают около 7 тысяч человек и в перспективе это количество будет увеличиваться, благодаря сосредоточению деловой, общественной и культурной жизни Урала. Сегодня получение награды от профессионального сообщества еще больше заряжает нас желанием сделать «Екатеринбург-Сити» самым масштабным, инновационным и притягательным проектом, которым бы гордился город.

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