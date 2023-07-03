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Уралсиб раздает подарки за оформление кредита

Уралсиб раздает подарки за оформление кредита
Иллюстрация: freepik.com

Любой клиент, взявший кредит наличными в Уралсибе*, получает шанс выиграть главный приз акции — автомобиль GEELY COOLRAY или один из десяти основных призов — смартфон Apple iPhone 14.

#НОВОСТИ

Для участия в акции нужно всего лишь взять кредит наличными на любую сумму в Уралсибе в период с 1 июля по 31 августа 2023 г. включительно, и погашать его без просрочек и досрочного возврата до окончания периода проведения акции — до 30 ноября 2023 г.

Победители акции будут определены случайным образом не позднее 15 октября 2023 г., а все призы вручены победителям — до 30 ноября 2023 г. включительно.

Более подробно узнать об условиях акции, организаторе, условиях предоставления кредитов наличными, а также оставить заявку на кредит  можно на сайте Банка Уралсиб.

*Один участник Акции может выиграть только один Приз/Главный приз. Организатор/Банк Уралсиб не выдает победителю денежный эквивалент Главного приза или Приза.

Справка

 
ПАО «БАНК УРАЛСИБ» входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Основные направления деятельности – розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес. Банку присвоен рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «ВВВ+» (RU) и рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А-». Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 45 регионах и по состоянию на 1 июля 2023 года насчитывает 218 точек продаж, 1336 банкоматов и 287 платежных терминалов. Кроме собственной сети, Банк поддерживает работу объединенной банкоматной сети «ATLAS» – единое технологическое решение для банков-партнеров.
 

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15)

Автор: Гринина Ирина
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