Уралсиб раздает подарки за оформление кредита
Любой клиент, взявший кредит наличными в Уралсибе*, получает шанс выиграть главный приз акции — автомобиль GEELY COOLRAY или один из десяти основных призов — смартфон Apple iPhone 14.
Для участия в акции нужно всего лишь взять кредит наличными на любую сумму в Уралсибе в период с 1 июля по 31 августа 2023 г. включительно, и погашать его без просрочек и досрочного возврата до окончания периода проведения акции — до 30 ноября 2023 г.
Победители акции будут определены случайным образом не позднее 15 октября 2023 г., а все призы вручены победителям — до 30 ноября 2023 г. включительно.
Более подробно узнать об условиях акции, организаторе, условиях предоставления кредитов наличными, а также оставить заявку на кредит можно на сайте Банка Уралсиб.
*Один участник Акции может выиграть только один Приз/Главный приз. Организатор/Банк Уралсиб не выдает победителю денежный эквивалент Главного приза или Приза.
Справка
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