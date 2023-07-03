Банк Уралсиб запустил ипотечную программу «СверхЛимит»
Банк Уралсиб расширяет возможности государственных ипотечных программ («Ипотека с господдержкой» и «Ипотека для семей с детьми»), предоставляя заемщикам кредитование в рамках новой программы.
Предложение Уралсиб называется «СверхЛимит». Им могут воспользоваться граждане, которым недостаточно средств, предлагаемых государством, для приобретения квартиры
Сумма свыше максимальной суммы кредита, предусмотренной госпрограммой, предоставляется на условиях стандартной программы банка — «Ипотека на первичном рынке» или «Новостройка». Совокупная максимальная сумма кредита: 30 млн руб. — для Москвы и Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей, 15 млн руб. — для остальных регионов.
Ознакомиться с полными условиями ипотечных программ, а также подать заявку на получение кредита можно в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».
Справка
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