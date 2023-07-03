Банк Уралсиб запустил ипотечную программу «СверхЛимит»

Банк Уралсиб расширяет возможности государственных ипотечных программ («Ипотека с господдержкой» и «Ипотека для семей с детьми»), предоставляя заемщикам кредитование в рамках новой программы.

Предложение Уралсиб называется «СверхЛимит». Им могут воспользоваться граждане, которым недостаточно средств, предлагаемых государством, для приобретения квартиры

Сумма свыше максимальной суммы кредита, предусмотренной госпрограммой, предоставляется на условиях стандартной программы банка — «Ипотека на первичном рынке» или «Новостройка». Совокупная максимальная сумма кредита: 30 млн руб. — для Москвы и Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей, 15 млн руб. — для остальных регионов.

Ознакомиться с полными условиями ипотечных программ, а также подать заявку на получение кредита можно в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Справка ПАО «БАНК УРАЛСИБ» входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Основные направления деятельности – розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес. Банку присвоен рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «ВВВ+» (RU) и рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А-». Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 45 регионах и по состоянию на 1 июля 2023 года насчитывает 218 точек продаж, 1336 банкоматов и 287 платежных терминалов. Кроме собственной сети, Банк поддерживает работу объединенной банкоматной сети «ATLAS» – единое технологическое решение для банков-партнеров.

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