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Банк Уралсиб запустил ипотечную программу «СверхЛимит»

Банк Уралсиб запустил ипотечную программу «СверхЛимит»
Иллюстрация: https://unsplash.com/

Банк Уралсиб расширяет возможности государственных ипотечных программ («Ипотека с господдержкой» и «Ипотека для семей с детьми»), предоставляя заемщикам кредитование в рамках новой программы.

#НОВОСТИ

Предложение Уралсиб называется «СверхЛимит». Им могут воспользоваться граждане, которым недостаточно средств, предлагаемых государством, для приобретения квартиры

Сумма свыше максимальной суммы кредита, предусмотренной госпрограммой, предоставляется на условиях стандартной программы банка — «Ипотека на первичном рынке» или «Новостройка». Совокупная максимальная сумма кредита: 30 млн руб. — для Москвы и Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей, 15 млн руб. — для остальных регионов.

Ознакомиться с полными условиями ипотечных программ, а также подать заявку на получение кредита можно в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Справка

 
ПАО «БАНК УРАЛСИБ» входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Основные направления деятельности – розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес. Банку присвоен рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «ВВВ+» (RU) и рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А-». Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 45 регионах и по состоянию на 1 июля 2023 года насчитывает 218 точек продаж, 1336 банкоматов и 287 платежных терминалов. Кроме собственной сети, Банк поддерживает работу объединенной банкоматной сети «ATLAS» – единое технологическое решение для банков-партнеров.
 

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15)

Автор: Гринина Ирина
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