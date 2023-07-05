Выступал Свердлов и планировал восстанавливать здоровье Ленин. Чем знаменито озеро Шарташ

Купеческие поместья сменяли генеральские дачи, и только сейчас жить у озера имеет возможность каждый. Юрий Моисеенко — о том, почему Шарташское озеро остается знаковым местом для Екатеринбурга.

Юрий Моисеенко, генеральный директор группы компаний PROSPECT GROUP:

— Мне в руки некоторое время назад попала книга с исчерпывающим названием «Шарташ». Написал ее наш местный краевед Павел Распопов. Поскольку мы строим два объекта в непосредственной близости от Шарташа (коттеджный поселок «Золотой Камень» и жилой комплекс «Гранит») и сам я планирую перебраться в «Золотой Камень», то, конечно, я не смог пройти мимо.

Много интересных событий происходило в окрестностях озера, многое в городе и регионе связано с ним. Пересказать все просто не получится — для этого, собственно, есть книга. Упомяну лишь некоторых известных людей и события, связанные с этим местом.

Одно из важнейших в истории озера событий произошло в XVIII веке, в 1745 году. Тогда шарташский крестьянин Ерофей Марков нашел в окрестностях озера кусочки кварца с вкраплениями рудного золота. Это было первое месторождение золота в России. Началась его добыча, что привлекло внимание к региону известных ученых и путешественников.

Летом 1829 года большую поездку по Уралу и России совершал знаменитый немецкий ученый Александр фон Гумбольдт. Он много путешествовал и отличался обширными научными интересами, за их широту современники даже прозвали его Аристотелем XIX века. Гумбольдт считается одним из основателей географии как самостоятельной науки. Он заложил основы таких научных дисциплин как физическая география, ландшафтоведение, экологическая география растений, климатология, изучал геомагнетизм, а также разработал метод изотерм.

Итак, в июне 1829 года Гумбольдт со своими спутниками прибыл в Екатеринбург. Ученый посетил Шарташ и Березовский золотодобывающий завод, его попросили высказать мнение о проблеме обводненности золотых шахт. После беглого знакомства с местностью и изучения карты Гумбольдт решил, что озеро и ближайшие болота расположены на гранитах, которые круто падают и на глубине связаны с золотоносными жилами Березовских рудников. Вода в шахты, решил он, попадает по трещинам в гранитах.

На заседании Окружного Горного Совета по обсуждению проблем с затоплением рудников Гумбольдт поддержал идею о спуске озера Шарташ и осушении Калиновского болота. В итоге Горный Совет «согласился для отвращения притока воды в рудники из болотных и озерных вод осушить Калиновское болото и Большое Шарташское озеро».

Был прорыт канал для отвода воды, озеро сильно обмелело. Однако это никак не повлияло на поступление воды в шахты. Поэтому через некоторое время канал был засыпан, уровень воды в озере постепенно восстановился.

Шарташ нам представляется естественной, неотъемлемой частью Екатеринбурга. Однако 200 лет назад его чуть не уничтожили.

Фото: DK.RU

До революции на берегу Шарташа располагались купеческие дачи. Люди всегда предпочитали селиться неподалеку от воды, так что вполне естественно, что обеспеченные купцы облюбовали Шарташ. На берегу озера построили себе дачи знаменитые купцы Белиньковы, Злоказовы, Рязановы и многие другие. Некоторые дачи получали в народе имена собственные, например «Симановская». Интересная «перекличка времен» — и сейчас, наверное, все в Екатеринбурге знают известного предпринимателя Андрея Симановского, владельца «Сима-ленд».

Также большую известность имела дача адвоката Александра Ардашева — двоюродного брата Владимира Ленина. Знаменита эта дача была тем, что имела в своем составе театр, в котором выступали певцы Екатеринбургской оперы. Отдыхала там и родная сестра Ленина Анна — от нее Владимир Ильич знал про Шарташ.

Весной 1922 года 52-летний Ленин решил отправиться на отдых, чтобы поправить расшатавшееся здоровье. Восстановление было необходимо и его супруге Надежде Крупской, страдавшей гипертиреозом. Сначала Ленин и Крупская планировали поездку на Кавказ, в Боржоми, где для приема вождя пролетариата готовили роскошный дворец в мавританском стиле, некогда принадлежавший наместнику Кавказа великому князю Михаилу Николаевичу Романову, а затем его сыну — великому князю Николаю Михайловичу Романовым. Однако размещаться во дворце Ленин не захотел, вызывало вопросы и то, какое количество людей участвовало в подготовке здания — ни о какой конспирации и думать не приходилось.

Владимир Ильич попросил соратников найти хорошее помещение, пригодное для лечения и отдыха, на Урале. 10 мая 1922 года Ленин сообщал Серго Орджоникидзе: «Я на Кавказ не еду. Будьте любезны, пока (все лето) для конспирации распространяйте осторожненько слух, что еду». Как пишет Владлен Логинов в книге «Заветы Ильича. Сим победши», на озере Шарташ близ Екатеринбурга для Ленина подготовили отдельный домик в окружении соснового леса.

Однако посетить Шарташ Владимиру Ленину было не суждено. Неожиданно его сразила серьезная болезнь, предположительно связанная с сильной перегруженностью и последствиями покушения 30 августа 1918 года. Почти два года Ленин боролся с недугом, который то отступал, то возвращался. 21 января 1924 года Владимира Ильича не стало. Согласно официальному заключению, причиной смерти стал атеросклероз сосудов на почве их преждевременного изнашивания.

Вспоминая деятелей Великой Октябрьской революции, нельзя не упомянуть и наиболее крупную фигуру того времени, действовавшую в Екатеринбурге.

Фото: DK.RU

Именно на Шарташских каменных палатках выступал с пламенными речами перед собравшимися революционер Яков Свердлов, известный под псевдонимом «товарищ Андрей». «Пока бьется в моей груди сердце, пока струится в жилах моих кровь, я не прекращу борьбы, и я верю, твердо верю, мы доведем ее до победного конца. Мы победим, за нас весь мир трудящихся», — эти слова приписывают выступлению Свердлова в сентябре 1905 года на Шарташских палатках.

Однако борьба борьбой, революция революцией, а обед — по расписанию. Свято место пусто не бывает, и после революции новые власти и приближенные к ним быстро поняли, где лучшее место для жизни и отдыха в Екатеринбурге. На берегу Шарташа появились Горкомовские дачи, дом отдыха Облисполкома, дом писателей и так далее. В последнем отдыхал даже известный поэт Борис Пастернак, хотя для этого ему и пришлось преодолеть неблизкую дорогу.

После Великой Отечественной войны на Шарташе появились «генеральские» дачи для командования УрВО и дачи академиков УрОАН. Тихое место у воды, при этом максимально приближенное к городу, продолжало манить и уральцев, и приезжих. Тогда отдых и проживание на берегу Шарташа оставался привилегией, доступной далеко не всем.

Но время идет, все меняется. Демократизация общества и рост Екатеринбурга сделали Шарташ и прилегающий к нему парк частью мегаполиса. Озеро вошло в один из спальных районов Екатеринбурга, что неудивительно, ведь по прямой от Площади 1905 года до «Каменных палаток» всего 5 км. Смешное расстояние. Теперь роскошь жизни на берегу озера не менее доступна, чем в любой другой точке Екатеринбурга.

Фото: Сергей Васьков

Возможность жить у воды, в окружении зелени, в исторически значимом месте, при этом оставаясь в зоне доступа всех благ мегаполиса и в 40 минутах пешей прогулки от центра города — реальность 2023 года. Мы не знаем, как будет развиваться история Шарташа и его окрестностей дальше, но хочется верить, что озеро сохранит свой облик и особое значение для Урала.

Отдел продаж коттеджного поселка «Золотой Камень»:

г. Екатеринбург, ул. Щорса, 53

пн-пт 09:00-19:00, сб 10:00-16:00, вс выходной

Тел.: +7 (343) 363-01-52

zk@z-buro.ru

Реклама. ООО «ПРОСПЕКТ «Золотой Камень»

Ранее на DK.RU: «Хочу жить в процветающей России. И для этого нам нужна национальная идея, или идеология»