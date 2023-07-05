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Банк России выпустил памятную монету к 300-летию Екатеринбурга

Банк России выпустил памятную монету к 300-летию Екатеринбурга
Иллюстрация: Пресс-служба ЦБ РФ

Она поступила в обращение 4 июля и является законным средством наличного платежа. На оборотной стороне монеты изображены символы города и его панорама.

#ДЕНЬГИ#НОВОСТИ

О выпуске памятной монеты, тиражом 5 тыс. шт. рассказали в пресс-службе Уральского ГУ Банка России. Номинал серебряной монеты — 3 рубля. На ее лицевой стороне — рельеф государственного герба РФ. На оборотной стороне изображены здание администрации Екатеринбурга и ящерка с камнем на фоне панорамы города.

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов отметил, что монета стала прекрасным подарком к 300-летию города:

Уральская столица, безусловно, достойна этого знака внимания, ведь празднование трехвекового юбилея является событием не только регионального, но и федерального масштаба. Увековеченное историческое событие, символика Екатеринбурга на чеканных монетах становится частью наследия, которое затем бережно хранят нумизматы.

И.о. начальника Уральского ГУ Банка России Евгений Барышников, Екатеринбург и его достопримечательности ранее уже изображались на монетах. Так, в обращение поступила десятирублевая монета из серии «Города трудовой доблести», на которой изображен памятник войнам УДТК. В 2008 г. была выпущена серебряная монета с изображением Дома Севастьянова. А также Екатеринбургу посвящена одна из четырех памятных монет, выпущенных в честь проведения в России ЧМ по футболу.

Ранее DK.RU писал, что также Банк России планирует выпустить обновленную банкноту номиналом 5 000 руб., на которой будут изображены достопримечательности Екатеринбурга и УрФО. Она должна поступить в обращение до конца 2023 г. Достопримечательности, которые будут изображены на купюре, выбирали сами жители. В ходе обсуждения предлагалось множество вариантов: от Дома Севастьянова — до ЕЖК и «Гринвича».

Автор: Елизавета Порошина
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