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Продукция обанкротившегося завода «Ювелиры Урала» уйдет с торгов

Продукция обанкротившегося завода «Ювелиры Урала» уйдет с торгов
Иллюстрация: DK.RU

Предприятие принадлежало экс-депутату Госдумы Валерию Язеву. На торги выставлены украшения, столовое серебро и сувениры. Прием заявок стартует 10 июля.

#БАНКРОТЫ#ТОРГИ#НОВОСТИ

Объявление о продаже ювелирных изделий появилось на Федресурсе. Аукцион объявила  арбитражный управляющий Анна Белоцерковская. Сообщается, что на торги будут выставлены 10 лотов. Это браслеты, броши, кольца, колье, подвески, серьги, серебряная посуда и сувениры.

Начальная цена лотов — 27,8 млн руб., общий вес — более 150 кг. Сообщается, что заявки на участие в торгах будут приниматься с 10 июля по 15 октября текущего года.

Напомним, ОАО «Ювелиры Урала» признано банкротом в 2019 г. В сентябре 2022 г. был продан принадлежавший семье Язевых комплекс «Ювелиры Урала» (ул. 8 Марта, 197): четырех- и трехэтажное здания, три земельных участка, доля на земельный участок площадью 11,1 тыс. кв. м, два здания трансформаторной подстанции и здание компрессорной. Общая площадь — 13,3 тыс. кв. м. Строительство жилья на промплощадке планирует «Ривьера-Инвест-Екатеринбург».

Добавим, что учредитель ОАО «Ювелиры Урала» — ОО УК «Ява». Компания, связанная с семьей экс-депутата Госдумы Валерия Язева — проходит процедуру банкротства с 2017 г. В 2020 г. Арбитражный суд Москвы назад признал банкротом самого Валерия Язева. 

Автор: Елизавета Порошина
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