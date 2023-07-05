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В Верхней Пышме застрелили директора завода. Предположительно — на рабочем месте

В Верхней Пышме застрелили директора завода. Предположительно — на рабочем месте
Иллюстрация: pixabay.com

Более 20 лет назад он основал компанию «Пластблок», которая занимается производством полистиролбетонных блоков, строительных материалов из полистиролбетона, а также проектирует и строит дома.

#ПРОИСШЕСТВИЯ#НОВОСТИ

Руководитель компании «Пластблок» Сергей Лухманов погиб 3 июля. Предположительно его застрелили на площадке предприятия в Верхней Пышме на ул. Пролетарской.

Как сообщил е1.ru местный житель, убийца зашел на территорию завода, поднялся в кабинет директора и застрелил его из ружья. Спасти мужчину не удалось. Убийца с места преступления сбежал. По информации собеседника издания, он покончил с собой.

Представители компании «Пластблок»  подтвердили Ura.ru, что Сергея Лухманова застрелили. Но отметили, что это произошло не на территории предприятия.

Следственные органы ситуацию пока не комментируют. Что стало причиной конфликта — также неизвестно.

У Сергея Лухманова остались жена и дети. Прощание с предпринимателем состоится в Верхней Пышме завтра, 6 июля.

Напомним, два года назад DK.RU писал о гибели другого предпринимателя — Сергея Кочергина. В июле 2021 г. он отправился на велопрогулку вокруг Шарташа и не вернулся. Тело мужчины вечером 14 июля обнаружил другой велосипедист. 

А в ноябре 2019 г. DK.RU писал об исчезновении Владимира Яшина. Позднее тело 45-летнего арбитражного управляющего нашли в Орждоникидзевском районе. Следователи выяснили, что Яшин был убит.

Автор: Елизавета Порошина
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