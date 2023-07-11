Новый уровень жизни на Уралмаше

В центре старого Уралмаша появилась новая архитектурная доминанта – вырос многоэтажный комплекс в строгих серо-голубых тонах, в родном и гармоничном для района конструктивистском стиле.

Это жилой комплекс «Темп» от компании «Практика». Созданный на месте старого советского одноименного кинотеатра, он возвращает в эти кварталы жизнь и движение. Район исключительно удачный: зеленый «тихий центр» без шумных магистралей, но вместе с тем — уже наполненный всем нужным для полноценной жизни семьи: банки, магазины, аптеки, детские садики и школы буквально окружают этот квартал. В нескольких минутах ходьбы от «Темпа» — бульвар Культуры с ароматными липовыми аллеями, круглосуточная «ГиперЛента», футбольный манеж «Урал», в 10 минутах езды — Парк Победы с чистым сосновым воздухом. До центра Екатеринбурга можно доехать за 20 минут, причем как на своем автомобиле, так и на любом виде транспорта: автобусная и троллейбусная остановка находятся напротив входа в жилой комплекс. В шаговой доступности строятся поликлиника и детский сад.

Что немаловажно, дом сдается не очередями, а целиком, так что у тех, кто поселился одним из первых, не будет неприятной перспективы слушать шум стройки и дышать пылью.

Ознакомимся с проектом современного жилого дома — от его внешнего вида до незаметных тонкостей внутри квартир, которые сделают вашу жизнь удобной и комфортной.

ЖК «Темп» расположен в районе с богатой инфраструктурой для комфортной жизни. Фото ГК «Практика»

Фасад и двор

Монолитно-кирпичный дом ЖК «Темп» отлично вписывается в традиционный стиль района Уралмаш. Но не выглядит при этом грузным и давящим за счет цветового решения: строгий темно-серый, небесный серо-голубой, воздушный белый — в этой сдержанной и благородной гамме любят строить современные скандинавские архитекторы, где климат и ландшафт близки нашим. Основной 12-этажный блок обнимают две башни на 22 этажа, а внутри укромный зеленый двор, защищенный от посторонних глаз и лиц круглосуточной системой видеонаблюдения по периметру, а также собственной службой безопасности. Естественно, для машин въезд в него тоже закрыт. Так что родители смело могут отпускать детей погулять, погонять на велике или скейте, поиграть в мяч хоть до позднего вечера. Для самых маленьких жильцов выстроили отдельную игровую зону — с песочницей под навесом, горками и качелями, для их мам и пап — удобные скамейки в тени яблоневых деревьев.

Все нужное под рукой — цокольные этажи дома отдаются под важные для жителей сервисы. Здесь откроются магазины, кафе, аптека, цветочная лавка, пекарня с горячим хлебом, пункт выдачи интернет-заказов, детский досуговый центр и прочие полезности.

Продуманная инфраструктура. Все, что нужно, прямо в доме. Фото: ГК «Практика»

Безопасный двор — место притяжения всех жителей. Фото: ГК «Практика»

Внутридомовая инфраструктура

Парадный вестибюль ЖК «Темп» выглядит как холл дорогого отеля, так что ваши гости могут дождаться вас на мягких диванах, зарядить телефоны, полистать журналы и выпить чашечку кофе. Решить бытовые вопросы поможет круглосуточная служба ресепшн. В теплых подъездах с комфортным входом на уровне земли (не нужны пандусы) находятся велосипедные, колясочные и даже лапомойки для животных. Еще одна полезная опция — кладовые помещения на цокольном этаже, помните, в старых уралмашевских пятиэтажках были такие деревянные ящики в подвалах? Вот и здесь в индивидуальных боксах по 3-5 кв. м можно хранить спортивное оборудование, сезонную одежду, инструмент и другие вещи, которые обычно просто захламляют площадь в квартирах и на лоджиях.

Навигация в холле и на этажах призвана помочь жителям и гостям жилого комплекса быстро и легко ориентироваться. Важно отметить, что в подъезде на одном этаже располагается всего пять-семь квартир, а грамотная шумоизоляция позволяет наслаждаться тишиной и не слышать, как соседи пылесосят, устраивают диско-вечеринки или безуспешно учатся играть на пианино.

Лифты в ЖК «Темп» отличаются надежностью, скоростью и бесшумностью. В каждом подъезде их два — пассажирский и грузопассажирский, а в 22-этажных корпусах — и все три, так что плотного трафика и толкотни с соседями не будет. Все лифты спускаются на уровень кладовых и паркинга. На подземной парковке внедрен бесконтактный въезд через автоматические ворота. Высота паркинга от 2,3 до 3 м. Такая высота позволяет проводить загрузку и разгрузку даже грузовых машин, что для новоселов с мебелью и прочим имуществом очень удобно.

Центральный вход — место, наполненное атмосферой домашнего уюта. Фото: ГК «Практика»

Скоростные бесшумные лифты быстро доставят до дверей квартиры или в подземный паркинг Фото: ГК «Практика»

Квартирография и ее особенности

Конечно же, в «Темпе» есть квартиры любых планировок: уютные студии, одно-, двух-, а также просторные трехкомнатные квартиры с продуманной геометрией и разумными метражами — для больших семей. Каждая планировка прорабатывалась с привлечением архитекторов и оценивалась на предмет эргономичности и функциональности. В квартирах, даже в однокомнатных, предусмотрены гардеробные, в двух- и трехкомнатных квартирах есть дополнительные санузлы, которые также можно обустроить как домашние прачечные или сделать мастер-спальню (master bedroom — обособленное приватное пространство для покоя и уединения хозяев с отдельным входом в ванную комнату). Цена за квадратный метр начинается от 95 000 руб.

Большая часть квартир сделана в формате Smart — кухни-гостиные площадью более 20 кв.м имеют удобную планировку, в которой с успехом размещается полноценная «упакованная» всеми гаджетами кухня, обеденная и мягкая зоны, а возможность организовать разные варианты освещения выделяет каждую из них. У спален не менее комфортная площадь — более 15 кв. м.

В квартирах установлены огромные панорамные окна (проем более трех метров) с инновационным покрытием Energy Light, которое сохраняет тепло (что позволяет экономить на коммунальных услугах) и защищает от вредных ультрафиолетовых лучей. С такими окнами в квартире дышится свежо и привольно. Вариативности планировке добавляют высокие потолки (2,7 м). Благодаря этому решению застройщика появляется дополнительное освещение, открывается возможность улучшить пространство за счет зонирования и оформления интерьера.

Большие энергосберегающие окна и теплые лоджии. Фото: ГК «Практика»

На теплых балконах установлены радиаторы отопления. Лоджию можно использовать как рабочий кабинет, место для отдыха или для занятия фитнесом. Со стороны двора на первых этажах расположены квартиры с уютными террасами. У каждой из них есть возможность организовать свой приватный участок для отдыха, посиделок с друзьями или игровую для детей, вырастить любимые розы или посадить базилик с тимьяном. Терраса защищена деревянным ограждением, через которое можно выйти во двор.

В квартирах выполнена отделка Whitebox, уже проведены основные строительные работы: установлены входная сейф-дверь и межкомнатные двери, радиаторы, счетчики воды, тепла и электроэнергии, розетки, выключатели, домофон. В санузле стены окрашены, на полу уложена керамическая плитка, установлены унитаз и раковина. Вам останется только оклеить обои, выбрать покрытие на пол и подобрать дизайн потолка. Для тех, кто не хочет тратить время на косметический ремонт, застройщик готов выполнить чистовую отделку «под ключ»: стены оклеят обоями под покраску, на пол положат ламинат, смонтируют освещение. Это обойдется в дополнительные 8 000 руб. за кв. м. Причем эту сумму можно включить в стоимость ипотечного кредита и не переживать о том, где взять деньги, как найти надежную строительную бригаду, а самое главное — не тратить свои нервы на контроль за выполнением работ.

Холлы с дизайнерской отделкой. Фото: ГК «Практика»

Технические и инженерные решения

Девелопер предусмотрел все нюансы, чтобы в квартирах было комфортно и зимой, и летом. Каркас дома выполнен из монолитного железобетона и кирпичных стен толщиной 250 мм, что гарантирует хорошую тепло- и шумоизоляцию, а также позволяет сэкономить на коммунальных услугах.

В доме установлены умные счетчики с телеметрией, которые передают показания в управляющую компанию. Вам не нужно каждый месяц снимать показания приборов учета — всё происходит автоматически. А правильность начислений вы всегда сможете проверить в мобильном приложении. Кстати, все счетчики и стояки выведены за пределы квартир, в холлы, и таким образом не съедают полезную площадь и не портят интерьер.

Современная архитектура привлекает с первого взгляда. Фото: ГК «Практика»

Это далеко не все преимущества ЖК «Темп». Комплекс будет сдан уже в IV квартале 2024 г. Эксперты рынка прогнозируют, что покупка квартир в этом доме — не только улучшение качества жизни «здесь и сейчас», но и выгодные инвестиции в будущее: благодаря современным технологиям и материалам, «умным решениям» в планировке и удачной локации стоимость квартир в «Темпе» будет только расти. Финансовым партнером проекта является Сбер, что гарантирует надежность, а богатый опыт строительства компании «Практика» позволит построить дом в срок и воплотить все запроектированные идеи с должным качеством.

Узнать подробности о проекте и получить выгодное предложение на покупку квартиры можно в отделе продаж застройщика по адресу ул. Машиностроителей, 10 или по телефону +7 (343) 345 45 43.

СПРАВКА «Практика» — один из ведущих девелоперов Екатеринбурга, формирующий облик уральской столицы уже более 16 лет. На текущий момент компания возводит жилые комплексы «ТЕМП» на Уралмаше, «Квартал К3» на Эльмаше и «Жилые высотки Н2О» возле ДК РТИ.

Реклама. Застройщик жилого комплекса «Темп» Общество с ограниченной ответственностью «СЗ «ЖК «Темп», проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Размещенная в публикации информация и изображения носят информационно-рекламный характер и не являются публичной офертой. Подробности уточняйте в отделе продаж по телефону: +7 (343) 345-45-43 или на сайте: темп.rу