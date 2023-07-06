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Гонщик Сергей Карякин примет участие в 13-м международном ралли «Шелковый путь»

Гонщик Сергей Карякин примет участие в 13-м международном ралли «Шелковый путь»
Иллюстрация: Snag Racing

Гонка стартует 7 июля из Казани и включает 5 230 км дистанции. Более 2,3 км пути — скоростные спецучастки. Команда Корякина Snag Racing проедет через 13 регионов России и пересечет три часовых пояса.

#НОВОСТИ

Эта гонка будет примечательна тем, что впервые в истории «Шелкового пути» маршрут пройдет по горным трассам Южного Урала. Соревнование завершится 15 июля у стен Московского Кремля. Там же пройдет торжественное награждение победителей.

Сергей Карякин будет проходить гонку в дуэте с еще одним известным уральским гонщиком — Антоном Власюком. Вместе они неоднократно становились победителями «Шелкового пути». В этот раз им предстоит соревноваться с 14-ю другими командами.

Еще одно новшество гонки — багги, на котором поедут Карякин и Власюк. Машина была собрана командой гонщика в Свердловской области специально для 13-го «Шелкового пути». Она получилась очень легкой — команда создала ее по собственной технологии практически полностью из композитных материалов.

Мы сделали свой блок управления двигателем, мы полностью его спроектировали, мы напечатали плату, все собрали, написали программное обеспечение, и теперь наша машина управляется российским блоком управления — рассказал Сергей Карякин.

Гонщик Сергей Карякин примет участие в 13-м международном ралли «Шелковый путь» 1

Отметим, международное ралли «Шелковый путь» — одно из самых важных событий в мире автоспорта. Гонка проходит по бездорожью и дорогам общего пользования. Задача каждого экипажа — максимально быстро преодолеть скоростные участки по определённому маршруту, при этом отмечаясь на обязательных контрольных точках. Победитель гонки определяется по минимальной сумме времени на спецучастках всех этапов ралли.

Гоночная команда Сергея Карякина ранее побеждала в ралли «Шелковый путь» четыре раза и является серебряными призерами в ралли- марафоне «Дакар 2020». Говоря о грядущих соревнованиях, Карякин отметил, что уверен в конкурентоспособности своей команды, главная цель которой – победа.

Автор: Гринина Ирина
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