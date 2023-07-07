Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 06.07
90,33
98,41
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Санкт-Петербург
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Банк Уралсиб подвел итоги Хакатона «Uralsib Hack: генеративный интеллект в банках»

Банк Уралсиб подвел итоги Хакатона «Uralsib Hack: генеративный интеллект в банках»
Иллюстрация: Уралсиб

Перед участниками хакатона стояла задача по поиску практического повседневного применения генеративного AI в бизнес-процессах банка. Участие в мероприятии приняло более 250 команд.

#НОВОСТИ

Партнерами хакатона выступили Ассоциация российских банков (генеральный партнер), Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, Хакатоны.рус и Rusbase.

Всего в финал хакатона вышло 13 проектов, а тройку призеров, получивших денежные призы от банка, сформировали проекты «Тома», Цифровой ассистент и DarkFlow. Коротко о призерах и предлагаемых ими решениях:

  • Победитель — Проект AI-ассистента «Тома». Сервис работает в формате чат-бота, способного транскрибировать аудиозаписи и извлекать значимую информацию из любого источника: на вход пользователь может подавать ссылку на YouTube или иной потоковый сервис, загружать видео, аудиосообщение или фото, а также текстовый файл. Основными задачами для «Томы» могут стать взаимодействие с клиентами, обучение сотрудников, а также аналитика внутренних коммуникаций и сопровождение совещаний.
  • 2 место — проект Цифровой ассистент. Решение представляет собой нейросеть, обученную генерировать ответы на вопросы пользователей по информации из внутренней базы знаний банка. Может использоваться для обеспечения разгрузки первой и второй линии техподдержки, а также снижения затрат на онбординг и взаимодействие с документацией.
  • 3 место — проект DarkFlow. Решение позволяет автоматизировать анализ видеозаписей и текстов выступлений и выявить возможные взаимосвязи между вербальными интервенциями и поведением рынка.

Среди проектов-финалистов можно отметить такие решения, как боты-аналитики экономической информации в аудио- и видеоформате, боты для оптимизации маркетинговых исследований, системы трансформации данных и реферирования информации, автоматизированные системы по работе с клиентскими запросами и анализу обратной связи, смарт-календари для оптимизации рабочих процессов, сервисы генерации персонального дизайна банковских карт, автоматизированные системы парсинга (автоматического сбора и систематизации) новостей и аналитики Telegram-каналов.

Следующим этапом в работе с проектами, получившими приглашение к партнерству, станет разработка сценария пилотирования проекта в банке. Для этого участники подготовят предложения по развертыванию генеративных моделей на инфраструктуре банка и проведут дообучение на внутренних данных.

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15)

Автор: Гринина Ирина
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • В Екатеринбург из Ирландии привезли 150 свиней и хряков стоимостью 50 млн руб.В Екатеринбург из Ирландии привезли 150 свиней и хряков стоимостью 50 млн руб.
  • Стало известно о новом претенденте на покупку банка для предпринимателей «Точка»Стало известно о новом претенденте на покупку банка для предпринимателей «Точка»
  • «После битья в стену я понял, что действовать надо не так». Бренд SOWA«После битья в стену я понял, что действовать надо не так». Бренд SOWA
  • В Санкт-Петербурге ввели курортный сбор. Кто и сколько будет платить?В Санкт-Петербурге ввели курортный сбор. Кто и сколько будет платить?
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.