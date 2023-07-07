СОСПП представил анонс деловой программы на ИННОПРОМе

10 июля в Екатеринбурге стартует промышленная выставка ИННОПРОМ. В этом году страной-партнером выставки является Белоруссия. Мероприятие продлится до 13 июля.

Экспоненты ИННОПРОМа не только представляют свою продукцию посетителям, но и участвуют в деловой программе выставки. Так, расписание круглых столов и конференций представил СОСПП.

10 июля:

1. Круглый стол на тему: «ГЧП в сфере промышленности: промышленные кластеры, меры поддержки, устойчивое развитие» при участии комиссии СОСПП по развитию инфраструктурных проектов и ГЧП».

Время и место: 11:00-12:00, конгресс-центр, зал №3.6 . Представители федеральных, региональных органов власти, институтов развития, промышленных предприятий, бизнеса, обсудят системный подход к стимулированию роста промышленных кластеров, государственным и финансовым мерам поддержки, обозначат перспективы движения регионов в данном направлении, пилотные проекты.

Спикеры:

Алексей Беспрозванных, заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации;

Наталья Комарова, губернатор Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;

Дмитрий Ионин, заместитель губернатора Свердловской области;

Михаил Лабудин, директор Ассоциации кластеров, технопарков и ОЭЗ России;

Марина Сухановская, сопредседатель комиссии по развитию инфраструктурных проектов и ГЧП СОСПП;

Максим Ткаченко, старший управляющий директор Национального Центра ГЧП;

Дмитрий Суховерхов, председатель Уральского банка ПАО Сбербанк;

Константин Макаревич, эксперт, практика инфраструктуры и ГЧП Better Chance;

Сергей Кочкуров, вице-президент по добыче нефти и газа в России ПАО «ЛУКОЙЛ»;

Ринат Айсин, индустриальный парк «Югра»;

Марсель Акбашев, генеральный директор ООО «МАКСИМА ДРИЛЛИНГ».

2. Заседание комиссии Бюро Высшего совета Партии «Единая Россия» по опережающему социально-экономическому и научно-технологическому развитию при содействии комитета СОСПП по промышленности и АО «КРСУ». На тему «Кадры для технологического суверенитета: вызовы и решения».

Время и место: 17.00 - 18.00, павильон №3, стенд Свердловской области.

Основные вопросы дискуссии:

Как обеспечить бесшовный принцип подготовки инженерных кадров для выполнения задач по достижению промышленного суверенитета: от школы до предприятия;

Как государству обеспечить привлекательность инженерных специальностей для выбора карьеры;

Нуждается ли система подготовки инженерных кадров в комплексной перестройке.

Спикеры:

Денис Мантуров, заместитель председателя правительства Российской Федерации, министр промышленности и торговли Российской Федерации;

Василий Осьмаков, первый заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации;

Владимир Якушев, полномочный представитель Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе;

Евгений Куйвашев, губернатор Свердловской области;

Александр Шохин, президент Российского союза промышленников и предпринимателей;

Михаил Гордин, ректор Московского государственного технического университета имени Н.Э. Баумана;

Наталья Кравченко, председатель комиссии Общественной палаты Российской Федерации по развитию дошкольного, школьного, среднего профессионального образования и просветительской деятельности;

Андрей Мисюра, генеральный директор Корпорации развития Среднего Урала;

Роберт Уразов, генеральный директор АНО «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия»).

11 июля:

1. Панельная сессия «Экономика замкнутого цикла — как элемент устойчивого развития» комиссии по устойчивому развитию и ESG повестке СОСПП.

Время и место: 13.00, стенд Свердловской области.

Спикеры:

Дмитрий Суховерхов, председатель Уральского банка ПАО Сбербанк;

Сергей Коротков, директор Центра Международного промышленного сотрудничества ЮНИДО в РФ;

Доктор Халед Фахад Аль-Алави, заместитель Министра промышленного развития Королевства Бахрейн;

Ивао Охаси, советник по Японии и странам АТР Ассоциации индустриальных парков;

Юрий Король, вице-президент АО «РМК»;

Иван Барсола, исполнительный директор Дирекции по ESG ПАО Сбербанк;

Гаянэ Шабад, заместитель управляющего партнера – Бизнес-партнер АО «Стратеджи Партнерс Групп».

2. Открытая сессия «Промышленный Урал: Векторы устойчивого развития». Мероприятие проводится при поддержке РСПП. К участию приглашены помощник президента РФ Андрей Фурсенко, первый заместитель министра промышленности и торговли РФ Василий Осьмаков, президент РСПП Александр Шохин, президент СОСПП Дмитрий Пумпянский и представитель министерства науки и высшего образования.

Время и место: 12.30–14.30, конгресс-центр, зал №3.8.

12 июля: