СОСПП представил анонс деловой программы на ИННОПРОМе
10 июля в Екатеринбурге стартует промышленная выставка ИННОПРОМ. В этом году страной-партнером выставки является Белоруссия. Мероприятие продлится до 13 июля.
Экспоненты ИННОПРОМа не только представляют свою продукцию посетителям, но и участвуют в деловой программе выставки. Так, расписание круглых столов и конференций представил СОСПП.
10 июля:
1. Круглый стол на тему: «ГЧП в сфере промышленности: промышленные кластеры, меры поддержки, устойчивое развитие» при участии комиссии СОСПП по развитию инфраструктурных проектов и ГЧП».
Время и место: 11:00-12:00, конгресс-центр, зал №3.6. Представители федеральных, региональных органов власти, институтов развития, промышленных предприятий, бизнеса, обсудят системный подход к стимулированию роста промышленных кластеров, государственным и финансовым мерам поддержки, обозначат перспективы движения регионов в данном направлении, пилотные проекты.
Спикеры:
Алексей Беспрозванных, заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации;
Наталья Комарова, губернатор Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;
Дмитрий Ионин, заместитель губернатора Свердловской области;
Михаил Лабудин, директор Ассоциации кластеров, технопарков и ОЭЗ России;
Марина Сухановская, сопредседатель комиссии по развитию инфраструктурных проектов и ГЧП СОСПП;
Максим Ткаченко, старший управляющий директор Национального Центра ГЧП;
Дмитрий Суховерхов, председатель Уральского банка ПАО Сбербанк;
Константин Макаревич, эксперт, практика инфраструктуры и ГЧП Better Chance;
Сергей Кочкуров, вице-президент по добыче нефти и газа в России ПАО «ЛУКОЙЛ»;
Ринат Айсин, индустриальный парк «Югра»;
Марсель Акбашев, генеральный директор ООО «МАКСИМА ДРИЛЛИНГ».
2. Заседание комиссии Бюро Высшего совета Партии «Единая Россия» по опережающему социально-экономическому и научно-технологическому развитию при содействии комитета СОСПП по промышленности и АО «КРСУ». На тему «Кадры для технологического суверенитета: вызовы и решения».
Время и место: 17.00 - 18.00, павильон №3, стенд Свердловской области.
Основные вопросы дискуссии:
- Как обеспечить бесшовный принцип подготовки инженерных кадров для выполнения задач по достижению промышленного суверенитета: от школы до предприятия;
- Как государству обеспечить привлекательность инженерных специальностей для выбора карьеры;
- Нуждается ли система подготовки инженерных кадров в комплексной перестройке.
Спикеры:
Денис Мантуров, заместитель председателя правительства Российской Федерации, министр промышленности и торговли Российской Федерации;
Василий Осьмаков, первый заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации;
Владимир Якушев, полномочный представитель Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе;
Евгений Куйвашев, губернатор Свердловской области;
Александр Шохин, президент Российского союза промышленников и предпринимателей;
Михаил Гордин, ректор Московского государственного технического университета имени Н.Э. Баумана;
Наталья Кравченко, председатель комиссии Общественной палаты Российской Федерации по развитию дошкольного, школьного, среднего профессионального образования и просветительской деятельности;
Андрей Мисюра, генеральный директор Корпорации развития Среднего Урала;
Роберт Уразов, генеральный директор АНО «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия»).
11 июля:
1. Панельная сессия «Экономика замкнутого цикла — как элемент устойчивого развития» комиссии по устойчивому развитию и ESG повестке СОСПП.
Время и место: 13.00, стенд Свердловской области.
Спикеры:
Дмитрий Суховерхов, председатель Уральского банка ПАО Сбербанк;
Сергей Коротков, директор Центра Международного промышленного сотрудничества ЮНИДО в РФ;
Доктор Халед Фахад Аль-Алави, заместитель Министра промышленного развития Королевства Бахрейн;
Ивао Охаси, советник по Японии и странам АТР Ассоциации индустриальных парков;
Юрий Король, вице-президент АО «РМК»;
Иван Барсола, исполнительный директор Дирекции по ESG ПАО Сбербанк;
Гаянэ Шабад, заместитель управляющего партнера – Бизнес-партнер АО «Стратеджи Партнерс Групп».
2. Открытая сессия «Промышленный Урал: Векторы устойчивого развития». Мероприятие проводится при поддержке РСПП. К участию приглашены помощник президента РФ Андрей Фурсенко, первый заместитель министра промышленности и торговли РФ Василий Осьмаков, президент РСПП Александр Шохин, президент СОСПП Дмитрий Пумпянский и представитель министерства науки и высшего образования.
Время и место: 12.30–14.30, конгресс-центр, зал №3.8.
12 июля:
СОСПП подпишет соглашения с Клубом молодых промышленников, УрО РАН и Head Hunter на стенде Свердловской области в 11:00.