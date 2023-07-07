Имущество ЦМТЕ вновь попытаются продать на торгах

Стартовая цена лота 13 млн руб., потенциальному покупателю предлагают кухонное оборудование, мебель, технику, спортинвентарь.

Имущество екатеринбургского Центра международной торговли выставлено на торги, стартовая цена — 13 млн руб. Будет продано более 400 предметов, в том числе спортивный инвентарь, кухонное оборудование, мебель и техника.

Аналогичные торги пытались проводить уже дважды, в мае и июне этого года, но участников не было.

Имущество находится в залоге у ООО «Медсервисурал» (аффилировано с депутатом заксобрания Александром Серебренниковым) и продается в рамках банкротства ООО «Гранит XXI век». Это юридическое лицо учредили практически в равных долях Александр Серебренников, бизнесмен Владимир Титов и Анатолий Сысоев (скончался в феврале 2021 г.). Они с 2015 г. судятся между собой из-за долгов и займов компании на сумму более 1,4 млрд руб.

Напомним, что в январе 2022 г. Арбитражный суд признал Центр международной торговли Екатеринбурга банкротом. Общий размер требований кредиторов к нему превышает 300 млн руб., в будущем сумма может увеличиться. В 2022 г. долю в здании за 1 млрд руб. выкупил бизнесмен Сергей Мазуркевич.

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