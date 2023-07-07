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Имущество ЦМТЕ вновь попытаются продать на торгах

Имущество ЦМТЕ вновь попытаются продать на торгах
Иллюстрация: openarium.ru

Стартовая цена лота 13 млн руб., потенциальному покупателю предлагают кухонное оборудование, мебель, технику, спортинвентарь.

#ТОРГИ#НОВОСТИ

Имущество екатеринбургского Центра международной торговли выставлено на торги, стартовая цена — 13 млн руб. Будет продано более 400 предметов, в том числе спортивный инвентарь, кухонное оборудование, мебель и техника.

Аналогичные торги пытались проводить уже дважды, в мае и июне этого года, но участников не было.

Имущество находится в залоге у ООО «Медсервисурал» (аффилировано с депутатом заксобрания Александром Серебренниковым) и продается в рамках банкротства ООО «Гранит XXI век». Это юридическое лицо учредили практически в равных долях Александр Серебренников, бизнесмен Владимир Титов и Анатолий Сысоев (скончался в феврале 2021 г.). Они с 2015 г. судятся между собой из-за долгов и займов компании на сумму более 1,4 млрд руб. 

Напомним, что в январе 2022 г. Арбитражный суд признал Центр международной торговли Екатеринбурга банкротом. Общий размер требований кредиторов к нему превышает 300 млн руб., в будущем сумма может увеличиться. В 2022 г. долю в здании за 1 млрд руб. выкупил бизнесмен Сергей Мазуркевич.

Также на DK.RU: В Екатеринбурге выставили на торги квартиру владелицы сети магазинов «Пикник»

 

Автор: Александра Клименко
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