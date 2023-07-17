Чистим речь: топ фраз, которые раздражают собеседников-предпринимателей

Сотрудники, партнеры, инвесторы — все ждут уверенного руководителя, потому что с таким хочется работать. На что делать ставку в ежедневном общении?

Речь — визитная карточка человека. В бизнесе убедительный и правильный язык может принести миллионы, если расположить собеседников к себе. К сожалению, не все предприниматели понимают, что можно говорить, а что нельзя. Неважно, ведете вы переговоры, проводите планерку или просто общаетесь с сотрудниками за обедом — всегда важно строить беседу так, чтобы вас правильно понимали. Копирайтер, основатель школы для копирайтеров и редакторов Карина Ахметгалиева рассказала DK.RU, что не стоит использовать в своей речи предпринимателю, если он хочет строить успешный бизнес.

Молодежный сленг

— Использование сленга в деловом общении не рекомендуется, даже если все участники диалога достаточно молодые и могут понять его значение. Это связано с несколькими причинами. Во-первых, использование сленга может создать впечатление непрофессионализма и несерьезности. В деловом общении важно поддерживать профессиональный имидж и использовать язык, который соответствует ситуации и собеседникам.

Например, фраза «‎офигенно тусанули вечером» может вызвать недоумение у партнеров и клиентов любого возраста и негативно отразиться на деловых отношениях. Во-вторых, сленговые слова и выражения могут звучать неоднозначно. Это может привести к недоразумениям и неправильному пониманию информации. В-третьих, использование сленга может быть воспринято как неуважение к собеседнику — важно учитывать культурные и этические нормы, а также уважать достоинство и комфорт других участников.

В деловом общении обычно используются стандартные и универсальные термины, чтобы все понимали друг друга. Использование сленга может затруднить коммуникацию и снизить эффективность обмена информацией.

Усложнение и официозность

Это может быть непонятным для большинства собеседников и создавать барьеры в коммуникации. А стремление звучать официально и сложно может отпугнуть и вызвать недоверие. Например, фразу «‎мы генерируем аккредитивы для продажи товаров на международном рынке» можно заменить более простой и понятной формулировкой: «‎Мы создаем документы для продажи товаров за рубежом».

За официозностью может скрываться несколько причин. Некоторые так говорят, чтобы подчеркнуть свой статус, власть или авторитет. Они считают, что использование сложного и формального языка поможет им казаться более серьезными и уважаемыми.

Однако в некоторых профессиональных областях (юриспруденция, например) сложный и формальный язык может быть обычным и ожидаемым. Это связано со специфическими правилами, которые в них используются.

Использование официозного языка также может быть способом оградить себя от возможных неправильных или непонятных интерпретаций. Иногда люди предпочитают быть осторожными и избегать простоты, чтобы не допустить ошибок или недоразумений. Некоторые же просто предпочитают использовать сложный и официозный язык из эстетических соображений или потому, что считают его более формальным и уместным для определенных ситуаций. В любом случае важно помнить, что понятность и ясность языка — важный аспект эффективного общения.

Жаргон

Использование жаргона может быть полезным внутри профессиональной среды, где все участники понимают значения жаргонизмов. Людям, незнакомым с вашей сферой, будет сложно с вами общаться. Это может подчеркнуть вашу компетентность в определенной области, но создаст барьеры в коммуникации и внесет путаницу в понимание сути разговора. Например, владелец IT-компании часто в своей работе встречается с «‎багами», но при общении с людьми не из своей сферы ему лучше говорить об «‎ошибках» или «‎сбоях», если речь вдруг зайдет о сложностях работы.

Ваш профессионализм должен проявляться в умении адаптировать свою коммуникацию к широкому кругу людей. Говорить ясно, лаконично и адекватно, избегая излишней сложности и специфических терминов.

Гиперболы

Сознательное преувеличение может создать неправильное представление о вас и вашей компании. Например, фразу «‎Мы разработали революционное решение, которое изменит все правила игры» могут воспринять как надменную и необоснованную. Лучше используйте реалистичные утверждения.

Необоснованная критика конкурентов

Критиковать конкурентов лучше через объективную призму и всегда понимать, зачем вы это делаете. Просто обсудить? Показать, что вы лучше? Используйте недостатки конкурентов как основу для своих брейнштормов по улучшению компании, а не для прямой критики. Критика может создать негативное впечатление и ассоциации с вами и вашей компанией.

Вместо этого изучайте конкурентов и анализируйте их слабые стороны, чтобы определить, как вы можете улучшить свои продукты, услуги или процессы. Это поможет вам развивать свою компанию и быть конкурентоспособными на рынке.

Какой должна быть речь предпринимателя

Сотрудники, партнеры, инвесторы — все ждут уверенного руководителя, потому что с таким хочется работать. На что делать ставку?

Расширяйте словарный запас. Читайте и смотрите профессиональные и документальные книги и фильмы.

Улучшайте письменные коммуникации. Пишите бизнес-письма, презентации и другие тексты, чтобы развивать свои навыки выражения мыслей на бумаге.

Сокращайте использование слов-паразитов. Они могут создавать впечатление неуверенности и снижать профессионализм вашей речи.

Чаще выступайте публично. Найдите возможности для выступлений перед публикой: конференции, семинары, онлайн-вебинары. Регулярная практика поможет преодолеть страх перед выступлением и улучшить навыки ораторского искусства.

Слушайте других, как они говорят. Обратите внимание на речь других людей, особенно на тех, кто является хорошим оратором по вашему мнению. Изучайте их подходы, стиль и умение поддерживать интерес собеседников.

Просите обратную связь.

Важно помнить, что хорошая коммуникация в бизнесе — это ключевой элемент успешного руководства и долгосрочных деловых отношений. Будьте внимательны к своей речи и старайтесь использовать простые и понятные выражения, чтобы установить эффективное взаимопонимание с партнерами и коллегами.

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