Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 08.07
91,68
99,81
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Санкт-Петербург
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Изучили более 3,2 млрд замеров: эксперты признали сеть МегаФона лучшей в стране

Изучили более 3,2 млрд замеров: эксперты признали сеть МегаФона лучшей в стране
Иллюстрация: МегаФон

Мобильная сеть МегаФона признана лучшей в России — оператор сохранил лидерство по покрытию сети и скорости мобильного интернета в 2023 г. Об этом свидетельствуют итоги независимого исследования Ookla.

#НОВОСТИ

Результаты исследования основаны на замерах скорости мобильного интернета, которые абоненты всех операторов делали со своих устройств с помощью приложения Speedtest® в течение первого полугодия. Такие данные от пользователей позволяют оценить скорость в любой локации на всей территории России. Для составления рейтинга Ookla проанализировала 5 млн замеров с 1 млн различных устройств.

Чтобы оценить покрытие мобильных сетей, аналитики изучают наличие и качество сервисов операторов на каждом участке площадью 100×100 метров на всей территории страны, где есть мобильная связь. Эксперты Ookla проанализировали более 3,2 млрд замеров, полученных от 2 млн уникальных устройств. МегаФон признан лидером по этому показателю второй год подряд.

По скорости мобильного интернета МегаФон сохраняет за собой первенство уже на протяжении семи лет. Медианная скорость скачивания в сети составила 29,34 Мбит/с, а скорость загрузки данных — 9,71 Мбит/с. На сегодня это самые высокие скорости в России для пользователей мобильной связи.

Высокая скорость передачи данных стала результатом работы по развитию сети. Компания улучшала и расширяла покрытие в городах, сельской местности, труднодоступных районах. В Свердловской области только с начала этого года инженеры МегаФона модернизировали и построили свыше 100 базовых станций. Телеком-услуги были улучшены в Екатеринбурге, Березовском, Каменске-Уральском, Нижнем Тагиле, Полевском, Первоуральске, Асбесте, Серове и других локациях. Недавно инженеры оператора в 3,5 раза разогнали интернет в екатеринбургском метро.

За прошедший год потребление трафика продолжило расти, и мы активно работали над качеством связи — сейчас нашим абонентам доступна скорость скачивания в среднем на 20% выше ближайшего конкурента. Мы не только расширяем покрытие, но и повышаем эффективность существующей инфраструктуры. Только за счет программы рефарминга – перевода частот, задействованных в сетях связи 2G и 3G, в современный стандарт LTE – мы смогли повысить скорость в 24 регионах на треть, — комментирует Алексей Титов, технический директор МегаФона.

Автор: Александра Клименко
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • В России прошли учения по отключению страны от всемирного интернетаВ России прошли учения по отключению страны от всемирного интернета
  • Когда в России запустят крипторубли? Отвечают представители ЦБКогда в России запустят крипторубли? Отвечают представители ЦБ
  • К чему приведет чрезмерное ослабления рубля — Евгений КоганК чему приведет чрезмерное ослабления рубля — Евгений Коган
  • МИД России разрывает договор на работу c генконсульством ФинляндииМИД России разрывает договор на работу c генконсульством Финляндии
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.