Изучили более 3,2 млрд замеров: эксперты признали сеть МегаФона лучшей в стране

Мобильная сеть МегаФона признана лучшей в России — оператор сохранил лидерство по покрытию сети и скорости мобильного интернета в 2023 г. Об этом свидетельствуют итоги независимого исследования Ookla.

Результаты исследования основаны на замерах скорости мобильного интернета, которые абоненты всех операторов делали со своих устройств с помощью приложения Speedtest® в течение первого полугодия. Такие данные от пользователей позволяют оценить скорость в любой локации на всей территории России. Для составления рейтинга Ookla проанализировала 5 млн замеров с 1 млн различных устройств.

Чтобы оценить покрытие мобильных сетей, аналитики изучают наличие и качество сервисов операторов на каждом участке площадью 100×100 метров на всей территории страны, где есть мобильная связь. Эксперты Ookla проанализировали более 3,2 млрд замеров, полученных от 2 млн уникальных устройств. МегаФон признан лидером по этому показателю второй год подряд.

По скорости мобильного интернета МегаФон сохраняет за собой первенство уже на протяжении семи лет. Медианная скорость скачивания в сети составила 29,34 Мбит/с, а скорость загрузки данных — 9,71 Мбит/с. На сегодня это самые высокие скорости в России для пользователей мобильной связи.

Высокая скорость передачи данных стала результатом работы по развитию сети. Компания улучшала и расширяла покрытие в городах, сельской местности, труднодоступных районах. В Свердловской области только с начала этого года инженеры МегаФона модернизировали и построили свыше 100 базовых станций. Телеком-услуги были улучшены в Екатеринбурге, Березовском, Каменске-Уральском, Нижнем Тагиле, Полевском, Первоуральске, Асбесте, Серове и других локациях. Недавно инженеры оператора в 3,5 раза разогнали интернет в екатеринбургском метро.