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Банк Уралсиб увеличил объемы ипотечного кредитования по итогам первого полугодия

Банк Уралсиб увеличил объемы ипотечного кредитования по итогам первого полугодия
Иллюстрация: https://unsplash.com/

Объемы ипотечного кредитования увеличились в 2,3 раза по сравнению с аналогичным периодом 2022 года — до 17,3 млрд руб.

#НОВОСТИ

Ипотечный портфель банка по итогам полугодия вырос в 1,1 раза по сравнению с первым полугодием прошлого года и составил 117,8 млрд руб.

Основной рост в первом полугодии произошел за счет кредитования по госпрограммам — «Ипотека для семей с детьми» и «Ипотека с господдержкой». Из собственных программ банка наиболее востребованной стала программа кредитования на покупку вторичного жилья.

Напомним, банк Уралсиб входит в топ-10 ипотечных банков по итогам 2022 г. (Банки.ру), и предлагает широкий спектр ипотечных программ на приобретение готового и строящегося жилья. Сегодня минимальная ставка по ипотечному кредиту на покупку строящегося или готового жилья в рамках собственных программ составляет 11,79% годовых. Кредиты по программе «Ипотека для семей с детьми» предоставляются по ставке от 5,59% годовых, по программе «Ипотека с господдержкой» — от 7,59% годовых.

Ознакомиться с полными условиями ипотечных программ, а также подать заявку на получение кредита можно в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15)

Автор: Гринина Ирина
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