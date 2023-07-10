Месяц до дедлайна. Первый региональный фестиваль рекламы продолжает прием заявок

Приближается дедлайн по подаче кейсов на Первый региональный фестиваль рекламы «1Й». У потенциальных участников есть еще месяц, чтобы выбрать и заявить свои лучшие работы на конкурс.

В течение недели сделать это можно со значительной скидкой — основной период приема работ продлится до 17 июля, далее стоимость участия будет повышена. Подать кейсы можно онлайн до 10 августа.

Конкурсные работы и сопроводительную заявку можно загрузить онлайн на сайте фестиваля 1festival.ru. К участию приглашаются агентства, бренды, СМИ и фрилансеры, работающие в регионах или создающие рекламные кампании для локального бизнеса.

Фестиваль был задуман и реализован по инициативе Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР). Его основная задача — найти новых героев креативной индустрии в разных регионах России. «Первый» дает возможность талантливым рекламистам выйти за пределы родной территории и заявить о себе на всю страну.

Напомним, в этом году событие состоится во второй раз. В 2021 г. на конкурс было подано около 200 заявок из разных регионов страны. В этом году география участников не менее обширна - уже сейчас среди участников агентства из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Казани, Уфы, Нижнего Новгорода и Владивостока.

Среди победителей прошлого года наибольшее количество кейсов были из сферы производства продуктов питания, фарминдустрии и недвижимости, также были представлены сильные работы в сфере социальной рекламы. В этом году лидерство пока за сферой FMCG.

Недвижимость и FMCG традиционно являются драйверами рекламного рынка. Это касается как бюджетов рекламных кампаний, так и уровня креатива. Надеемся, и в этом году увидеть сильные работы из этих секторов в копилке «Первого». Также мы рассчитываем на расширение отраслевой принадлежности работ. Так, например, до этого года банки и рекламные агентства, работающие с кредитными организациями, не заявляли свои кейсы на «1Й». При этом мы знаем много примеров блестящих рекламных кампаний в этом сегменте — с творческой идеей и четко рассчитанной эффективностью. Верю, что в этом году среди участников мы увидим и региональные банки, ведь победа в подобном конкурсе станет весомым бонусом к репутации бренда, — говорит директор АКАР Урал Василий Рубан.

Конкурсные работы принимаются в трех категориях: DIGITAL, CREATIVE и ACTIVATIONS. Выбирать победителей будет жюри, в которое входят руководители ведущих рекламных агентств страны, а также представители крупнейших рекламодателей. География экспертного состава включает в себя восемь городов, не считая Москвы, от Омска до Калининграда.

Победители и призеры в 41 номинации будут объявлены 14 сентября в Екатеринбурге, в рамках регионального этапа Национального рекламного форума — НРФ Регионы. Для участников фестиваля запланированы стратегические сессии, лекции, воркшопы и митапы с топ-экспертами.