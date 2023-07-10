Под Екатеринбургом построят ЖК для работников заводов

Соответствующее соглашение было подписано на ИННОПРОМе между ПАО ПСБ, Уральским заводом гражданской авиации, Уральским приборостроительным заводом, администрацией Сысерти и «РСИ-ГРУПП».

Соглашение о сотрудничестве предусматривает строительство нового многофункционального жилого комплекса для работников заводов на территории Сысертского городского округа. В рамках первого этапа строительства планируется возведение жилого дома на 600 квартир. Общий объем проектного финансирования может составить порядка 14 млрд рублей. Финансирует строительство банк ПСБ.

ПСБ продолжает расширять географию проектов строительства жилых домов и инфраструктуры для промышленных предприятий на территории России. В рамках подписанного соглашения мы запустим первый в Уральском федеральном округе проект, сейчас рассматриваем выделение финансирования для первой очереди строительства в сумме 2,2 млрд рублей для обеспечения новым комфортным жильем работников Уральского завода гражданской авиации и Уральского приборостроительного завода. Уверен, что программа по строительству жилья для сотрудников предприятий будет востребована на Урале, — рассказал председатель ПСБ Петр Фрадков.

Глава Сысертского городского округа Дмитрий Нисковских в свою очередь отметил, что усилия властей муниципалитета направлены на то, чтобы сделать Сысерть городской округ комфортным местом для работы и эффективно вписать его в Екатеринбургскую агломерацию.

На стыке Сысерти и Екатеринбурга размещаются два крупных промышленных предприятия — УПЗ и УЗГА. Создается инфраструктура для размещения других новых производств, в том числе вторая очередь ОЭЗ «Титановая долина». Важно обеспечить работников комфортным, современным жильем, сократить время от дома до работы. Мы со своей стороны готовы оказывать максимальную поддержку ПСБ, девелоперам и предприятиям в решении этой задачи, — добавил Дмитрий Нисковских.

Генеральный директор АО «Уральский приборостроительный завод» Юрий Валутов подчеркнул, что данное соглашение открывает для Уральского приборостроительного завода дополнительные возможности обеспечения жильем работников предприятия на льготных условиях.