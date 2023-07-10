ТРЦ «Золотой» на месте аэродрома «Уктус» откроют через два с половиной года

Перенос сроков строительства произошел из-за внешнеполитической обстановки — инвесторам пришлось корректировать стоимость проекта и массово менять поставщиков оборудования.

Директор ТРЦ «Гринвич» Дмитрий Сарапульцев назвал новые сроки ввода в эксплуатацию торгового центра «Золотой». Предполагалось, что его откроют в конце 2023 г. По последним данным, объект планируют запустить через два с половиной года.

Напомним, проект реализует холдинг «Общество Малышева 73», в состав которого входит «Гринвич». Строительство началось в 2021 г. Стоимость объекта оценивалась в 400 млн руб. В апреле прошлого года представители холдинга рассказывали DK.RU, что рассчитывают реализовать проект в соответствии с графиком, несмотря на политическую ситуацию.

Однако со временем стало понятно, что потребуются корректировки. Так, пришлось повысить стоимость проекта, а также заменить поставщиков оборудования лифтов, эскалаторов, траволаторов и др.

Сейчас на площадке монтируют металлокаркас здания, частично проведены монолитные работы.

По данным 66.RU, концепция проекта осталась прежней: на месте бывшего аэродрома «Уктус» будет построен большой ТРЦ, на территории которого появится транспортно-пересадочный узел с автовокзалом, перехватывающей парковкой и выходом к станциям метро и городской электрички «Ботаническая».

Дмитрий Сарапульцев также рассказал журналистам, что сейчас идет подбор арендаторов торговой галереи. В основном, это будут российские бренды, которые уже представлены в «Пассаже» и «Гринвиче». Прогнозный трафик около 1 млн чел. в месяц.

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