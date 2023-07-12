Проекты «УГМК-Застройщик» получили признание экспертного сообщества

В «Хаятт Ридженси» наградили девелоперов за лучшие практики строительства – у «УГМК-Застройщик» сразу две награды.

Разноуровневые дома и архитектурная подсветка, двор без машин, подземные паркинги с лифтом, наличие во дворе арт-объектов и малых архитектурных форм — эти и многие другие тренды в девелопменте обсудили накануне в Екатеринбурге на конференции «Многоквартирное строительство: новые вызовы и перспективы». Организатором мероприятия стал федеральный портал «Единый ресурс застройщиков», который специализируется на аналитике и рейтингах российских жилых комплексов.

В рамках престижного отраслевого мероприятия руководитель портала «ЕРЗ.РФ» Кирилл Холопик и начальник Департамента архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений администрации Екатеринбурга Руслан Габдрахманов объявили лучшие проекты региона. Среди них — объекты «УГМК-Застройщик», которые вновь получают признание от экспертного сообщества и подтверждают свой знак качества.

По данным рейтинга федерального портала ЕРЗ.РФ, на протяжении нескольких лет уральский девелопер является одним из российских лидеров в отрасли с самыми высокими потребительскими качествами объектов. Жилые комплексы «Макаровский» и «Нагорный» неоднократно становились победителями федерального конкурса «ТОП ЖК» и до сих пор сохраняют статус лучших новостроек страны, в том числе благодаря архитектурным решениям, благоустройству и разнообразной инфраструктуре.

Фото: ЖК «Нагорный»

В этом году в число призеров федерального конкурса «ТОП ЖК» в номинации «Лучший жилой комплекс-новостройка в Свердловской области» вошел флагманский проект компании — «Изумрудный бор», расположенный на севере уральской столицы. Несмотря на сильную конкуренцию, жилой район комфорт-класса покорил экспертное сообщество своими свежими решениями.

Фото: ЖК «Изумрудный бор»

На конференции девелоперы обсуждали тренды, которые уже реализуются или будут востребованы жителями мегаполисов. Например, приоритетными направлениями в строительстве заявлены разновысотные ЖК, архитектурная подсветка фасадов, большие окна в квартирах, двор без машин, зеленый двор и рост количества машиномест. Все это и многое другое уже много лет реализуется в проектах «УГМК-Застройщик».

С момента создания нашей компании мы формируем стандарты качества — свод принципов, которыми мы руководствуемся при создании наших проектов, — рассказывает генеральный директор «УГМК-Застройщик» Евгений Мордовин. — Прежде всего это удобное местоположение, внимание к архитектуре и качеству материалов, создание полноценной инфраструктуры, особое отношение к благоустройству дворовой территории и многие другие нюансы. Мы стремимся к тому, чтобы не только удовлетворять запросы и потребности наших резидентов, но и стараемся предвосхищать их ожидания. Нам очень приятно получить высокую оценку за достижение значимых результатов в сфере девелопмента, для нас это знак, что мы движемся в верном направлении.

В жилом районе «Изумрудный бор» органично сочетаются высокий уровень городской среды с большой зеленой зоной: с одной стороны расположен лесопарк «Пышминские озерки», а с другой — новая современная инфраструктура. Это медицинская клиника «УГМК-Здоровье», магазины, аптека, кафе, ателье, салоны красоты и многое другое. Скоро здесь откроется большой фитнес-центр с двумя бассейнами. В шаговой доступности — торгово-развлекательный центр Veer Mall с кинотеатром, множеством магазинов и ресторанов. Застройщик позаботился и о транспортной доступности района. Благодаря междугороднему трамваю до станции метро «Проспект Космонавтов» можно добраться за 5 минут, а до Верхней Пышмы — за 15.

Фото: ЖК «Изумрудный бор»

Как отметили эксперты, «Изумрудный бор» сделан не только красивым внешне, но и функциональным внутри. Комплекс имеет закрытую охраняемую территорию с собственной инфраструктурой. Во дворах создано несколько игровых зон для разных возрастов и уровней сложности. Для любителей спорта предусмотрены воркаут-площадки с современными тренажерами, столы для настольного тенниса, площадки для футбола и баскетбола.

Фото: двор ЖК «Изумрудный бор»

В жилом районе жителям доступна большая европейская парковка, въезд на которую регулируется шлагбаумом. На парковке высажены деревья, сделаны разделительные газоны и проходы между машин. Также для резидентов есть закрытый наземный шестиэтажный паркинг, который является стильной центральной парадной всего района «Изумрудный бор». Гости жилого района могут оставить автомобиль на парковке по внешнему периметру проекта.

Застройщик позаботился и об общественных пространствах для своих резидентов. Холлы домов в «Изумрудном бору» оборудованы кофематами, которые расположены в мягких гостевых зонах. Здесь же предусмотрены детские уголки, где ребенок может поиграть и пообщаться с ровесниками.

Фото: холл в ЖК «Изумрудный бор»

В настоящее время масштабное строительство района продолжается. На первом этапе застройки, который продлится до 2025 г., «УГМК-Застройщик» построит 13 домов, где расположится 2 900 квартир. Всего по плану будет построено 13 кварталов, ожидается, что в «Изумрудном бору» будут жить около 25 тыс. человек.

Другим проектом «УГМК-Застройщик», который отметили специалисты ЕРЗ.РФ, стал ЖК «Нагорный». За решения, повышающие потребительскую привлекательность новостройки, жилой квартал был удостоен диплома. По мнению экспертного сообщества, сочетание инновационных решений в области архитектуры, инженерии и дизайна создает в комплексе максимум комфорта в повседневной жизни резидентов.

Фото: двор ЖК «Нагорный»

Они отметили, что особую привлекательность проекту создает архитектурная подсветка, вдохновением для которой послужила подсветка Версальского дворца, интересные планировочные решения, в частности квартиры с террасами, ландшафтный дизайн дворового пространства, а также высококлассные инженерные системы, которые обеспечивают комфорт и безопасность жителей.

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