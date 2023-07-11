Время пришло. На «гостевом маршруте» Екатеринбурга построят престижный жилой комплекс

«УГМК-Застройщик» планирует возвести первые дома ЖК «Никольский» в 2025 г. Соглашение о финансировании строительства заключено в рамках выставки ИННОПРОМ.

Будущий жилой комплекс бизнес-класса «Никольский» расположится на пересечении улиц Белинского и Фурманова, рядом с рекой Исеть. Как и другие проекты «УГМК-Застройщик», он будет отражать историю локации. До 1919 г. улица Белинского до пересечения с Исетью называлась Никольской, а неподалеку от места строительства находилась старообрядческая Никольская часовня.

Застройщик планирует дать новую жизнь участку в 3,5 га, который долгое время находился в запустении. Там появятся семь башен в форме призм с уникальной архитектурой. Строительство начнется уже осенью этого года.

Участок, где появится новый жилой комплекс, находится на «гостевом маршруте» Екатеринбурга.

Территория, на которой будет построен современный жилой комплекс, давно нуждался в грамотном освоении. Сейчас пришло время для преображения этого пространства. Участок земли обретёт новую жизнь, появится комплекс современных зданий, преобразится ландшафт, будет создана современная инфраструктура. Для горожан она станет новой точкой притяжения, а район обрастет более качественной инфраструктурой. Компания «УГМК-Застройщик» будет стремиться к тому, чтобы сделать проект по-настоящему масштабным, интересным и притягательным, которым бы гордился город, — отметил генеральный директор «УГМК-Застройщик» Евгений Мордовин.

Как и другие жилые комплексы застройщика, ЖК «Никольский» будет оснащен всей премиальной инфраструктурой для комфортной жизни резидентов — супермаркетом, рестораном, медицинским центром с аптекой, фитнес-центром со spa-пространством, а также детским клубом. Проектом предусмотрен большой зеленый двор площадью 10 тыс. кв. м, который будет интегрирован с набережной реки. Кроме этого, уже за рамками развития жилого комплекса «УГМК-Застройщик» планирует благоустроить набережную Исети.

Предполагается, что первые две башни из семи будут построены в 2025 г. В них будет представлено 385 квартир с различными вариантами планировок — от 45 до 195 кв. м. Изюминкой жилого проекта станут квартиры на последних этажах с открытыми террасами, с которых можно неспешно наблюдать за жизнью мегаполиса.

Соглашение о финансировании строительства нового ЖК на полях выставки ИННОПРОМ подписали председатель Уральского банка Сбербанка Дмитрий Суховерхов и генеральный директор «УГМК-Застройщик» Евгений Мордовин.

«УГМК-Застройщик» не только качественно выполняет строительные работы, но и дарит своим резидентам премиальный уровень жизни, который сегодня невозможен без новых технологий. В частности, используется система «умный дом», обеспечивается высокий уровень безопасности дворовых пространств. Помимо финансирования, мы делимся своими разработками в сфере искусственного интеллекта и видеоаналитики. Внедрение этих сервисов позволяет проводить мониторинг безопасности территории, что существенно повышает качество жизни всех жителей комплекса. Необходимый опыт у нас есть, — рассказал Дмитрий Суховерхов.

Евгений Мордовин отметил, что Сбер является ключевым стратегическим партнером застройщика по реализации девелоперских проектов. С момента начала сотрудничества Сбербанк профинансировал проекты «УГМК-Застройщик» на 25 млрд руб. Для реализации нового проекта банк откроет кредитную линию на сумму 4 млрд руб.

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