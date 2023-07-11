ПСБ заключил соглашение о сотрудничестве с Уральским федеральным университетом

Соглашение было подписано на ИННОПРОМе. Стороны договорились сотрудничать в области образовательной деятельности. Документ подписали председатель банка Петр Фрадков и ректор УрФУ Виктор Кокшаров.

Документ предусматривает взаимодействие сторон в вопросах развития фундаментального образования в области финансов и программ переподготовки кадров. Кроме того, ПСБ и УрФУ намерены осуществлять проектное обучение с привлечением специалистов-практиков банка и проводить совместные мероприятия.

Подписанное сегодня соглашение открывает новые возможности для взаимодействия ПСБ с одним из лидеров в подготовке и переподготовке специалистов – Уральским федеральным университетом. Развитие любой сферы экономики невозможно без высококвалифицированных кадров, поэтому мы уделяем особое внимание проектам, которые позволяют молодым специалистам вырастать в настоящих профессионалов своего дела и строить успешную карьеру. В наших планах – подготовка таких специалистов для финансовой сферы, формирование нового поколения высококлассных банковских работников, – отметил Петр Фрадков.

Виктор Кокшаров в свою очередь выразил уверенность, что данное соглашение откроет для университета новые перспективы. Сотрудничество с банком ПСБ будет способствовать улучшению качества образования, подготовки студентов к современным требованиям рынка труда и привлечению лучших преподавателей и исследователей.