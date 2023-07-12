Свердловский предприниматель стала лауреатом премии «Молодой промышленник года»

По результатам экспертного отбора третье место заняла собственник компании «Гермес-Урал» Полина Шарова. Всего на премию было номинировано около 600 компаний.

На полях выставки ИННОПРОМ состоялась церемония награждения премии «Молодой промышленник года». Ее второй раз проводит «Клуб молодых промышленников» при поддержке Минпромторга РФ. В этом году номинантами премии стали 600 компаний — в полтора раза больше, чем в прошлом году. Это руководители и собственники предприятий малого и среднего бизнеса в возрасте до 40 лет. Как отметил вице-премьер РФ, министр промышленности и торговли Денис Мантуров, комиссии было сложно выбрать победителей.

Среди 600 конкурсантов выбрали 100 финалистов премии. В их числе оказались четыре представителя Свердловской области.

Сооснователь и генеральный директор компании «БиоМикроГели» Андрей Елагин . Компания занимается разработкой биополимеров на базе растительного сырья.

. Компания занимается разработкой биополимеров на базе растительного сырья. Гендиректор ГК «ЛайнерТек» Александр Кочуров . Его компания занимается внедрением и продвижением инновационных методов восстановления и ремонта инженерных сетей бестраншейным способом

. Его компания занимается внедрением и продвижением инновационных методов восстановления и ремонта инженерных сетей бестраншейным способом Управляющий НПО «Легион» Максим Хорьков . Компания является одним из ведущих производителей граненых опор освещения в России — начиная с 2020 г. построила более 70% светофорных объектов Екатеринбурга.

. Компания является одним из ведущих производителей граненых опор освещения в России — начиная с 2020 г. построила более 70% светофорных объектов Екатеринбурга. Собственник компании «Гермес-Урал» Полина Шарова. Ее предприятие производит резервуары, емкостное оборудование и донышки для нефтегазового, пищевого сектора и вагоностроения.

По результатам отбора Полина Шарова стала лауреатом премии и заняла третье место. В разговоре с журналистами она отметила, что в этом году ее бизнес вырос — произошла сделка по покупке компании Viessmann в городе Липецк. Так была создана группа компаний «Гермес» — на двух производственных площадках работает около 420 человек.

Рад, что в числе лучших оказались свердловчане, — отметил губернатор Евгений Куйвашев. — Молодые промышленники создают предприятия нового поколения, выпускают современную востребованную конкурентоспособную продукцию. Работают над проектами, которые станут основой экономики завтрашнего дня. В регионе много успешных молодых предпринимателей. Даже на стенде Свердловской области на ИННОПРОМ 90% продукции сделано руками молодых промышленников.

Напомним, в прошлом году в топ-3 премии «Молодой промышленник года» вошло сразу два представителя Свердловской области. Как уже писал DK.RU, это Антон Батаков — основатель и руководитель компании «ANT-GROUP», работающей в сфере комплексного инжиниринга в строительстве и Павел Блохин — собственник и гендиректор компаний «Реиннольц».