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Свердловский предприниматель стала лауреатом премии «Молодой промышленник года»

Свердловский предприниматель стала лауреатом премии «Молодой промышленник года»
Иллюстрация: DK.RU

По результатам экспертного отбора третье место заняла собственник компании «Гермес-Урал» Полина Шарова. Всего на премию было номинировано около 600 компаний.

#ИННОПРОМ#ПРИЗНАНИЕ#НОВОСТИ

На полях выставки ИННОПРОМ состоялась церемония награждения премии «Молодой промышленник года». Ее второй раз проводит «Клуб молодых промышленников» при поддержке Минпромторга РФ. В этом году номинантами премии стали 600 компаний — в полтора раза больше, чем в прошлом году. Это руководители и собственники предприятий малого и среднего бизнеса в возрасте до 40 лет. Как отметил вице-премьер РФ, министр промышленности и торговли Денис Мантуров, комиссии было сложно выбрать победителей.

Среди 600 конкурсантов выбрали 100 финалистов премии. В их числе оказались четыре представителя Свердловской области.

  • Сооснователь и генеральный директор компании «БиоМикроГели» Андрей Елагин. Компания занимается разработкой биополимеров на базе растительного сырья.
  • Гендиректор ГК «ЛайнерТек» Александр Кочуров. Его компания занимается внедрением и продвижением инновационных методов восстановления и ремонта инженерных сетей бестраншейным способом
  • Управляющий НПО «Легион» Максим Хорьков. Компания является одним из ведущих производителей граненых опор освещения в России — начиная с 2020 г. построила более 70% светофорных объектов Екатеринбурга.
  • Собственник компании «Гермес-Урал» Полина Шарова. Ее предприятие производит резервуары, емкостное оборудование и донышки для нефтегазового, пищевого сектора и вагоностроения.

По результатам отбора Полина Шарова стала лауреатом премии и заняла третье место. В разговоре с журналистами она отметила, что в этом году ее бизнес вырос — произошла сделка  по покупке компании Viessmann в городе Липецк. Так была создана группа компаний «Гермес» — на двух производственных площадках работает около 420 человек.

Рад, что в числе лучших оказались свердловчане, — отметил губернатор Евгений Куйвашев. — Молодые промышленники создают предприятия нового поколения, выпускают современную востребованную конкурентоспособную продукцию. Работают над проектами, которые станут основой экономики завтрашнего дня. В регионе много успешных молодых предпринимателей. Даже на стенде Свердловской области на ИННОПРОМ 90% продукции сделано руками молодых промышленников.

Напомним, в прошлом году в топ-3 премии «Молодой промышленник года» вошло сразу два представителя Свердловской области. Как уже писал DK.RU, это Антон Батаков — основатель и руководитель компании «ANT-GROUP», работающей в сфере комплексного инжиниринга в строительстве и Павел Блохин — собственник и гендиректор компаний «Реиннольц». 

Автор: Елизавета Порошина
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