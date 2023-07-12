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Банк Уралсиб предлагает накопительный счет в юанях

Банк Уралсиб предлагает накопительный счет в юанях
Иллюстрация: Freepik.com

Банк Уралсиб предлагает новый накопительный счет в китайских юанях с начислением процентов на минимальный остаток денежных средств в месяц на счете.

#НОВОСТИ

Процентные ставки в зависимости от суммы минимального остатка на счете и пакета услуг составляют 0,01 – 0,9% годовых.

Накопительный счет можно открыть в любом офисе банка, либо в онлайн-банке Уралсиб Онлайн.

Подробную информацию и полные условия по накопительным счетам можно получить в ближайших отделениях Банка Уралсиб, по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный), или на официальном сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Справка

 
ПАО «БАНК УРАЛСИБ» входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Банку присвоен рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «ВВВ» (RU) и рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А-». Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 45 регионах и по состоянию на 1 июля 2022 года насчитывает 221 точку продаж, 1458 банкоматов и 315 платежных терминалов. Кроме собственной сети, Банк поддерживает работу объединенной банкоматной сети «ATLAS» – единое технологическое решение для банков-партнеров.
 

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15)

 

 

Автор: Гринина Ирина
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