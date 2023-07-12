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Россия и Белоруссия будут сотрудничать в области биоэнергетики

Россия и Белоруссия будут сотрудничать в области биоэнергетики
Иллюстрация: ООО «КРОСС Инжиниринг»

Страны подписали соглашение о совместной реализации проекта «БИОГАЗ» во время промышленной выставки ИННОПРОМ.

#СПЕЦПРОЕКТЫ#НОВОСТИ

С белорусской стороны соглашение было подписано представителем РУП «Научно-практический центр НАН Республики Беларусь по механизации сельского хозяйства». С российской  ООО «КРОСС Инжиниринг».

В рамках проекта «Биоэнергетика» реализуется инженерно-технический комплекс утилизации органических отходов и извлечение биогазов для генерации электрической и тепловой энергии, получения ряда сопутствующих сырьевых компонентов и удобрений.

Утилизация и переработка отходов особо актуальна для животноводческих комплексов области и в настоящее время приобретает статус серьезной экологической проблемы. По данным экологов, навоз и помет загрязняют окружающую среду в 10 раз интенсивнее, чем коммунальные отходы. Огромные объемы этих отходов вызывают трудности их переработки, оказывают непосредственное влияние на экологию и являются прямой угрозой здоровью приживающему рядом населению.

Генеральный директор РУП «Научно-практический центр НАН Республики Беларусь по механизации сельского хозяйства» Дмитрий Комлач выразил уверенность, что данное соглашение откроет новые перспективы в области сотрудничества:

У нас есть знания и практический опыт в области биогазовых технологий, наши народы-братья, мы должны помогать и сотрудничать друг с другом, — сказал он.

Генеральный директор ООО «КРОСС Инжиниринг» Олег Кудрявцев, в свою очередь, подчеркнул, что сотрудничество в данной области — новшество для региона.

Совместно с инжиниринговой компанией «РНВ Урал» мы посетили Республику Беларусь, изучили опыт действующих установок, уверен, что сотрудничество с белорусскими коллегами будет способствовать успешной реализации проекта, наш регион получит мощный эффект в улучшении вопросов экологии и создания альтернативных источников энергии, — отметил спикер.

Россия и Белоруссия будут сотрудничать в области биоэнергетики 1

Компании ООО «КРОСС Инжиниринг» и ООО «РНВ Урал» объединили знания и усилия в реализации биоэнергетической темы, так как оценивают потенциальную потребность рынка Свердловской области в переработке более 5,6 млн тн/год и выработки до 50 МВт электрической и тепловой энергии. Размещение установок в первую очередь рассматривается в наиболее востребованных территориях — поселок Рефтинский, Камышловский район. В целом программа предполагает сделать не менее 10 перерабатывающих комплексов мощностью от 1,5 до 10 мвт каждая.

Проект «БИОГАЗ» основан на высокотехнологичных практиках анаэробной переработки органических масс и генерации электрической и тепловой энергии путем сжигания извлеченных биогазов, а также получения удобрений. Аналогичные проекты давно запущены в Республике Беларусь, Татарстане, западной части РФ, Московской области. Они показали высокий уровень эффективности среди «зеленых энерготехнологий».

Реализация проекта позволит переработчикам существенно улучшить свою энергообеспеченность и снизить затраты на производство сельхозпродукции, вовлечь в оборот земли, использующиеся сейчас для естественного разложения отходов, сократить количество вредных выбросов и, исключить нарушения законодательства со стороны сельхозпроизводителей.

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Автор: Гринина Ирина
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