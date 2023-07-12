Производители лекарств заявили о резком росте цен на импортное сырье

Производство российских препаратов на 80–85% зависит от импортных субстанций. С начала года на 70% уже подорожали препараты от кашля и некоторые капли для носа.

Цены на импортные фармацевтические субстанции по итогам января—мая выросли в 1,5–2 раза, пишет «Коммерсант». На этом фоне участники фармрынка ждут увеличения отпускных цен на лекарства.

Директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов рассказал изданию, что основной причиной роста цен на сырье стала девальвация рубля.

По его словам, сильнее всего за полгода подорожала морская вода, которую используют для изготовления назального спрея «Снуп» и средства для промывания носа «Линаква». Ее цена выросла на 101% до 97 руб. за кг. Также на 62% выросли цены на компоненты, которые входят в состав мази «Метилурацил». Выросли в цене и фракции, входящие в состав венотонизирующих «Венарус» и «Детралекс», препарата «Урсосан» и слабительного «Дюфалак».

Ранее в RNC Pharma рассказывали, что производство российских препаратов на 80–85% зависит от импортных субстанций. В 2022 г., например, в Россию импортировали 25,3 млн кг субстанции для производства лекарств стоимостью $2,3 млрд.

На фоне роста цен на сырье фармпроизводители ожидают повышения отпускных цен на лекарства. Согласно данным AlphaRm, за год на 72% выросли цены на препарат от кашля «Флуимуцил». Часть обезболивающих и лекарств от диабета подорожала на 35–55%, а некоторые капли для носа на 25%.

В«Герофарме» изданию рассказали, что помимо девальвации на стоимости лекарств сказываются и санкции: не по всем позициям удается найти новых поставщиков с сохранением качества, поэтому часть компонентов приходится закупать через посредников по ценам в 1,5-2 раза выше, — отметили в компании.

Участники рынка говорят, что фармацевтические вещества в РФ могут выпускать не более 12 компаний, при этом в увеличении производственных мощностей они не заинтересованы, поскольку ограничены небольшим масштабом местного рынка.

Ранее DK.RU рассказывал, что западные концерны отказались от клинических исследований медпрепаратов в РФ. Сокращение числа исследований в РФ международными компаниями в перспективе приведет к снижению доли на рынке инновационных препаратов, говорили эксперты. По их мнению, ассортимент лекарств в аптеках и клиниках будет «все больше сползать в сторону дженериков».